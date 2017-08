Napi horoszkóp - 2017. augusztus 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A saját elképzeléseit kövesse, ne másokét. Vannak céljai, ezeket nem adhatja fel csak azért, mert olyan elvárásokat támasztottak Önnel szemben, melyeknek nem kell megfelelnie. Szép dolog a környezetében élők segítése, de ez a támogatás nem mehet a saját kárára. Legyen elszánt és határozott, ne engedjen a zsarolásnak még akkor sem, ha érzelmi oldalról próbálják megközelíteni a kérdést, hiszen nem véletlenül folyamodnak ehhez az eszközhöz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem kell kapkodnia, bőven van még ideje megvalósítani az elképzeléseit. Ha nincs még kidolgozott terve, akkor első lépésként ezt állítsa össze, így mindig lesz egy sorvezető a kezében. Ez egy olyan ügy ugyanis, amely nem intéződik el pár órán belül, napokig foglalkozni fog vele, miközben az egyéb kötelezettségeit is el kell látnia. Nem feledkezhet meg ezekről, hiszen itt is várják Öntől az eredményeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ritkán fordul elő, de megesik, hogy a tervei túlzóak. Ez nem azt jelenti, hogy el kell azokat felejteni, de több időt kell adnia magának a megvalósításra. Most is el kell fogadnia, hogy az út hosszabb lesz, és emiatt félre kell tennie, mert egyéb kötelezettségei egyelőre elszólítják. Ne legyen emiatt bosszús, hiszen nincs még minden veszve, csak türelmesen ki kell várnia az alkalmat, amikor ismét kézbe veheti a kérdést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha továbbra i elnyomja magában az indulatait, egyre feszültebbé válik. Meg kell beszélnie a problémát az érintettekkel, csak akkor tud végre ismét a céljaira összpontosítani, ha tiszta vizet önt a pohárba. Az is lehet, tényleg egy apró nézeteltérés miatt romlott meg a viszonyuk, amit képesek lesznek gyorsan áthidalni, hiszen az álláspontok nem is állnak olyan távol egymástól. A múltjuk mindenesetre szoros kapcsot jelent.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Azokra a véleményekre hallgasson, melyeket tényekkel, magyarázatokkal támasztank alá. Ha valaki csak azért beszéli le arról, hogy elinduljon, mert rossz érzése támadt, még nem ok arra, hogy elbizonytalanodjon. Ön ugyanis mindent alaposan átgondolt és felkészült a nehézségekre. Ha mégis világossá válik, hogy valami elkerülte a figyelmét, érdemes egy kicsit várni, de csak azért, mert nem kap támogatást, még maradhat magabiztos.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen nyitott és befogadó. Nem csak az emberek irányába, de vegye észre az Önt körülvevő szépséget is. A nagy rohanásban gyakran megfeledkezik arról, hova is tart. Ezek olyan nemes célok, amelyek erőt kellene, hogy adjanak Önnek, de mégis csak azt érzi, a kötelezettségét teljesíti. Álljon meg egy kicsit és nézzen körül. Annyi minden megváltozott már, de mégis az állandóság az, amibe kapaszkodni tud.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az, hogy ez a nap végül kellemes vagy feszült, Önön múlik. Ha képes elfogadni, hogy az elképzeléseit félre kell tennie, mert más célokat tűznek ki Ön elé, akkor tele lesz élményekkel és tapasztalatokkal. Ha azonban folyamatosan csak az jár a fejében, hogy más utat kellett bejárnia, mint azt előzetesen eltervezte, bizony hibázni fog és számon kérő tekintetek kereszttüzében tevékenykedik. Ráadásul még az eredmények sem jönnek úgy, ahogy azt elvárná saját magától.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan emberekhez kerülhet közelebb, akiket eddig távolról csodált. Egy vissza nem térő alkalmat kihasználva félreteszi a terveit és elindul egy úton, melyről Ön sem tudja, hova vezet. Csak azt látja maga előtt, hogy azok nyomdokaiba léphet, akik már elértek oda, ahova Ön készült. Bár vannak kételyei, képes lesz-e mindarra, amit nyújtania kell, de az elszántsága és a határozottsága végül győzedelmeskedik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Önmagát kell legyőznie, ha tovább szeretne menni azon az úton, melyen elindult. Arra készült, hogy feladja a terveit, de végül onnan kap támogatást, ahonnan nem is számított rá. Éppen ez a meglepő segítség adja vissza a hitét abban, hogy van értelme küzdeni. Ha egy kívülálló elismeri az eddigi teljesítményét, akkor Önnek végképp hinnie kell a sikerben, hiszen a befektetett munka mennyiségét csak Ön látja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem szívesen ragadná magához az irányítást, ezért is kap az alkalmon, amikor valaki ezt megpróbálja kivenni a kezéből. Ezzel nagy tehertől szabadulhat meg és az energiáit olyan ügyekbe fektetheti, melyek elsősorban Önnek jelentenek sokat. A saját útját járva arra is ráébred, hogy nem szívesen alkalmazkodik másokhoz, sokkal hatékonyabban tevékenykedhet, ha nem kell folyamatosan másokra is tekintettel lennie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem várnak Önre komolyabb kihívások, a felmerülő akadályokat képes leküzdeni a meglévő tapasztalatok birtokában. Így nap végén is marad energiája, amelyet érdemes lenne arra fordítani, hogy a szeretteivel elbeszélget. Számos problémát sepertek a szőnyeg alá az elmúlt napokban, ezeket tisztázniuk kell, ha nem szeretnék a hétvégét feszült hangulatban tölteni. Bár átmenetileg ez még nagyobb káoszt teremt, a végén mindent sikerül elrendezniük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen napirendje, amihez mindig visszakanyarodhat, ha eltévedne a tennivalók között. Túl sok kötelezettséget vállalt, a határidők szorongatják. Ha nem szeretné kockáztatni a szavahihetőségét, akkor keményen kell dolgoznia. Amikor elmerül egy feladatban, hajlamos megfeledkezni a többiről, ezért érdemes még tiszta fejjel összeírni, így biztosan képes lesz valamennyi fronton helytállni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp