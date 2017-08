Napi horoszkóp - 2017. augusztus 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne rohanjon, haladjon sebességgel, ami Önnek megfelel. Így kerülheti el azt, hogy hibázzon. Minden komolyabb lépés előtt van ideje átgondolni, mire kell számítania, az akadályok ugyan nm kerülhetőek el, de felkészülhet rájuk. Lehet, lassabban éri el a céljait, ahogyan azt elvárnák, de elégedett lehet így is, hiszen elkerülte azokat a nehézségeket, melyek esetleg feladásra kényszerítették volna.

Ha szeretne haladni, ne engedje sürgetni a folyamatokat. A környezetében élők gyors eredményeket várnak Öntől, de tudja, hogy nem szabad rohanni. Olyan apróságokon lehet elbukni, amelyeket a külső szemlélők nem ismeretnek, de Ön jártas a témában. Nem véletlenül került az irányítás az Ön kezébe, tartsa is magánál. Bár emiatt számítania kell nézeteltérésre, feszült hangulatra, de a felelősség az Öné.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, használja ezt úgy fel, hogy abból ne csak Önnek, de a környezetében élőknek is előnye származzon. Képes egyszerre több folyamatot is kézben tartani, így bátran ígérhet segítséget, ha emiatt keresik, közben a saját kötelezettségeit sem hanyagolja el. Ha ügyesen szervez, akár össze is vonhat ügyeket, így végül egy ütőképes csapat alakul ki Ön körül, akikre a későbbiekben is számíthat.

A közös cél érdekében félre kell tennie az önérzetét. Fontosnak tartja az ügyet, ezért nem szeretne kimaradni belőle. Az akadályokat leküzdeni azonban olyan emberekkel tudja, akik a múltban megbántották. Ők ugyan ezt akkor nem érzékelték, de a tüske még mindig ott van Önben, így próbált távolságot tartani. Most ezt fel kell adnia, ami komoly belső feszültséget okoz, de közben a vágy, hogy az álmát megvalósítsa, mindezt elnyomja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár eléri a célt, amelyet kitűzött maga elé, mégis elmarad az e felett érzett mámor. Mintha mégsem ide tartott volna, ismét tele van hiányérzettel. Mielőtt azonban új utakat keres, gondolja át, mennyi mindent tanult, tapasztalt, míg eljutott idáig. Talán ez volt a valódi lényeg, nem is a beteljesülés, hogy bármit képes megvalósítani, amit eltervez, hanem maga a küzdés, ami bebizonyítja, hogy még mindig erős.

Engedje el a múltat és előre nézzen. Az átélt sérelmek ugyan mély sebet ejtettek Önön, de tudnia kell továbblépni és felejteni. Amíg csak sajnálja és sajnáltatja magát, nem lesznek céljai, egyik nap telik el a másik után. Bár most még nem érzi, de bánni fogja az elvesztegetett időt, amit hasznosabban is eltölthet, mint azzal, hogy rágódik a megváltoztathatatlanon. Azzal foglalkozzon, ami még alakítható, a lezárt események már nem azok.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne bosszankodjon amiatt, ha kicsúszik a kezéből az irányítás, élvezze, hogy csak sodródnia kell az árral. Így ugyanis a felelősség sem Önt terheli, hogy valóban a helyes úton járnak és a kitűzött célok megvalósulnak. Beáll a sorba és igyekszik csak arra összpontosítani, amit feladatul kap. A siker így nem Önön múlik, ezt nem vethetik a szemére, ha végül kiderül, az elvégzett munka végül nem hozta meg a gyümölcsét.

Ahhoz, hogy képes legyen továbblépni nem bűnbakra, hanem új célokra lesz szükség. Éppen ezért tisztítsa meg a gondolatait, felejtse el a vágyat, hogy bosszút álljon. Érthető, ha nem tud megbocsájtani, nem is kell, de ne is az vezesse, hogyan árthat másnak. A saját érdekeit tartsa szem előtt, az pedig nem az, hogy a sebeit nyalogatja, hanem minél hamarabb talpra áll és elindul határozottan egy új irányba.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha önmagának nem is, de higgyen azoknak, akikben megbízik. Ők próbálják egy olyan irányba terelni, amitől tart. A céljait azonban csak úgy érheti el, ha kockáztat és elfogadja a segítséget. Nem kell egyedül megbirkóznia az akadályokkal, még ha a tapasztalata azt is mondatja Önnel, csak saját magár számíthat. Most lesznek olyanok, akik átérzik a helyzetét és igyekeznek átlendíteni a holtponton.

Törekedik arra, hogy nyugalom vegye körbe. Érzi, hogy nincs Önben annyi erő, hogy még a feszültségeket is elsimítsa, ezért már akkor közbelép, amikor a viharfelhők gyülekeznek. Engedje ki bátran olyan kérdésekben az irányítást, amelyeket nem tart lényegesnek, így minden energiáját azokra a feladatokra összpontosíthatja, amelyek valóban fontosak a céljai eléréséhez. Ne akarjon mindent egyedül megoldani.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Határozott tervekkel kezdi a napot, de ezeket félreteszi, amikor egy izgalmasnak látszó lehetőség kapuja nyílik meg Ön előtt. Nem szeretné elszalasztani, pedig így veszélybe kerülnek a kötelezettségei. Ne feledkezzen meg az adott szaváról, ugyanis a nagy eredmények nem tudják majd helyreállítani azt a bizalmat, amelyet elveszíthet, ha most mindent félretéve csak az új üggyel foglalkozik.

Ne menjen bele olyan helyzetekbe, amelyeknek nem látja a végkifejletét. Így például kerülje a vitákat, hiszen hiába gondolja úgy, Önnek van igaza, nem sejtheti, a másik fél erre hogyan fog reagálni. Keressen inkább olyan feladatokat, melyekkel akár egyedül is megbirkózhat és nem is okoznak komolyabb fejtörést. A rutinja számos akadályon átsegítheti, ha olyan úton halad, ahol ezeket előre láthatja.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



