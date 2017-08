Napi horoszkóp - 2017. augusztus 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem mer elindulni, pedig mindent eltervezett előre, felkészült a buktatókra. Az alapos előkészületeknek köszönhetően meglepetésekre se kell számítania, mégis megtorpan a lehetőség kapujában. Hallgasson azokra, akik biztatják, engedje el a füle mellett a kétkedők hangját. Készen áll arra, hogy ez a kaland kezdetét vegye. Gondoljon így erre, ne úgy, mint elérhetetlen célok üldözésére, mert akkor valóban megretten.

Ne engedje felszínre törni az érzelmeit, mert egyre indulatosabbá válna csak. A fáradtság miatt egyébként is kiszámíthatatlan. Legyen napirendje, amihez tartja magát, így lesznek biztos pontok, amikbe kapaszkodhat. Most szüksége van erre, hiszen könnyen szétesik a figyelme, ami hibázáshoz vezetne. Az eredmények megnyugtatják, elhitetik Önnel, hogy a helyes úton jár és így ismét a régi önmaga lehet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kerüli az embereket, mert Ön is érzi, hogy egyre feszültebb, nem szeretne olyan parttalan vitákba keveredni, melyek csak amiatt alakulnak ki, mert elbeszélnek egymás mellett. Nehezen tud a feladataira is összpontosítani, a másokhoz alkalmazkodás végképp meghaladná az erejét. Próbál nyugodt maradni, ha mégis megzavarnák, de ehhez hatalmas önfegyelemre lesz szüksége. Igyekezzen mihamarabb ágyba kerülni, hogy pihenhessen.

Kezd belefásulni a szürke hétköznapokra, ezért folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy valamerre elkalandozhasson. Ügyeljen azonban arra, hogy ne hibázzon, és ne feledkezzen meg közben a kötelezettségeiről. Ha ugyanis kicsúszik a határidőkből, nem csak a saját jövőjét teszi kockára, de azokat is veszélyezteti, akik számítottak Önre, bíztak abban, hogy képes lesz a szokott teljesítményt nyújtani.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Érthető, ha nehezen felejti a kudarcokat, de ahhoz, hogy továbblépjen, a sikerekre kell összpontosítania. Igyekezzen ezért mihamarabb átállítani a gondolatait, újra észrevenni a lehetőségeket. Túl sok időt vesztegetett azzal, hogy elmerült az önsajnálatban és másoktól várta a megoldást. Most már Ön is tudja, hogy saját kézbe kell ragadni a kezdeményezést, ha valóban szeretne a gödörből kikerülni.

Úgy indult neki a napnak, hogy nem vár Önre semmi különleges. Aztán sorra érik a meglepetések, váratlanul olyan kihívásokkal találkozik, amelyekre nem volt felkészülve. Most azonban nem bosszankodik emiatt, hiszen valahol legbelül reménykedett abban, hogy mégiscsak várnak Önre valahol izgalmak. Bár nem éppen ilyenekre gondolt, de képes ezekben is meglelni az örömét, hiszen így a céljai felé is haladhat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár nem készült fel alaposan, de a hiányzó tudását a lelkesedésével ellensúlyozza. Így tudja még a kétkedőket is maga mellé állítani. Könnyebben veszi az akadályokat, ha nem egyedül kell azokkal megbirkózni, ezért tartsa fent a környezetében élők érdeklődését. Tudjon köszönetet mondani nekik, ha a megfelelő pillanatban jó tanácsokkal szolgálnak és ne kötekedjen, ha kiderül, kerülőútra küldték.

Bár mindent alaposan átgondolt, hallgasson azok tanácsára, akik jártak már azon az úton, amelyre Ön most készül lépni. Mindig vannak olyan buktatók, amelyek nem láthatók előre, de aki már ismeri a folyamatokat, pontosan tudja, milyen akadályokra kell számítani. Maradjon végig nyugodt, mert csak úgy tud összpontosítani, ha a gondolatait képes kordában tartani. Bármennyire is nehéz, uralkodnia kell az indulatain.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elsősorban szellemi téren várhat magától elfogadható teljesítményt. Ne tűzzön ki olyan célokat, melyek ismeretlen területre vezetnék, mert a nem várt akadályok viszont csak növelnék Önben a feszültséget. A fáradtság, amelyet érez, lehet egy betegség előszobája is, így figyelje szervezete jelzéseit és vegye azokat komolyan. Ha most lassít egy kicsit, azzal kisebb kárt okoz magának, mint egy komolyabb kiesés az egészsége megromlása miatt.

Egyszerre csak egy feladattal foglalkozzon, nehezen tudná ugyanis úgy megosztani a figyelmét, hogy mindent kézben tudna tartani. Márpedig nem szívesen adná át a kormánykereket, szeretné mindig pontosan tudni, mi vár Önre. A rögtönzés egyébként sem az erőssége, de ezekben a napokban különösen fontos az Ön számára a kiszámíthatóság, mert ez jelent egy kis biztonságot, ami megnyugtatóan hat Önre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha segítséget kér, akkor utána fogadja is meg azokat. Ha ugyanis azt tapasztalják a környezetében élők, hogy hiába próbálják egyengetni az útját, Ön megy a saját feje után, akkor elfordulnak Öntől. Lehet, hogy a kapott tanácsokkal nem ért egyet, de éppen azért kérte azokat, mert nincs jobb ötlete. Azzal, hogy elengedi ezeket a füle mellett és próbálkozik, csak egy helyben toporog továbbra is, márpedig épp ezt nem szerette volna.

Bár a vita kezd eldurvulni, Ön ne engedje, hogy az indulatai magukkal ragadják. Legyen az, aki képes még időben elhagyni a helyszínt még akkor is, ha nem lett igaza. Az idő majd úgyis eldönti, melyik út lett volna a helyes, Ön járja a sajátját és engedje, hogy a másik fél is elinduljon azon, amelyet célravezetőnek tart. Az sem kizárt, valahol keresztezik egymást és onnantól már együtt haladnak tovább.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



