Napi horoszkóp - 2017. augusztus 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A múlt nem határozza meg a jövőjét. Az elkövetett hibákból tanulni kell, de nem az a cél, hogy levonja a következtetést, a célkitűzései helytelenek és új utat kell keresnie. Meg kell értenie, ha hibázott, akkor annak oka volt és azt természetesen kerülni kell a későbbiekben, de az álmait ezért még nem szabad feladnia. Adjon időt magának, hogy megnyugodhasson és ezt Ön is belássa és folytathassa a megkezdett munkáit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csak úgy tud békét teremteni a környezetében, ha saját magában is rend uralkodik. Éppen ezért első lépésként vonuljon félre, hogy átgondolhassa, milyen irányba induljanak el. Amint elhatározza magát, már magabiztosan irányíthatja azokat, akik Önnel tartanak. Az elszántsága meghozza a sikert és egyre nagyobb csapat épül fel Ön körül. Használja ezt ki arra, hogy komolyabb célokat is kitűz maguk elé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amíg vannak tervei, céljai, nincs elveszve a nagyvilágban. Bár most nem lát utat maga előtt, de Ön is tudja, hogy ez átmeneti állapot. Nem is sietteti a folyamatokat, egyszerűen csak sodródik az árral. Így is talál érdekesnek tűnő kihívásokat, melyek átmenetileg lekötik a figyelmét, fenntartja Önt a felszínen. Ennél többre nem is vágyik, ezt az átmeneti időszakot egyszerűen csak túl szeretné élni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy-egy elhangzott mondat mögé ne képzeljen többet, mint amennyit jelent. Bizalmatlan és már ott is hátsó szándékot vél felfedezni, ahol csak segítséget ajánlanak. Ne bonyolítsa túl ezt a napot, legyen egy terve, miket szeretne elvégezni és ezekre összpontosítson. Ha közben valaki a támogatásáról biztosítja, használja ki a lehetőséget, hogy gyorsabban haladhat. Amint visszavonulhat a kötelezettségeit letudva, hamar önagára talál ismét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen indul a nap, ezért szívesen félretenné a terveit és lazítana. Így viszont elmaradna azokkal a kötelezettségeivel, amelyeknél szorongatják a határidők. Gondolja át inkább, mely feladatokkal birkózna meg könnyedén és vegye ezeket előre. A sikerek meghozzák az önbizalmát, ismét erőre kap és a folytatásban már jöhetnek az akadályok, az összetettebb ügyek is. Csak egy kis szervezés és a szavahihetőségét sem kockáztatja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy kérdésre lehet több helyes válasz is. Ha ezt felismeri, elkerülhet egy komolyabb vitát. Nem az a lényeg, hogy az Ön véleménye győzedelmeskedjen, hanem hogy megtalálják a legjobb megoldást. Ehhez pedig engednie kell, hiszen a másik fél javaslatai között számos olyan is elhangzik, amely egyszerűbb, gyorsabban kivitelezhető. Ha megteszi a kezdő lépét ennek érdekében, hamar megtalálják az arany középutat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az akadályok nem csak úgy ott termettek, Ön emelte azokat saját maga elé. Nem hisz a sikerben és kibúvót keres. Legyen őszinte, ne akarja becsapni magát, ismerje be, ha hibázott. Nagy megkönnyebbülés lesz, ha már nem kell szerepet játszania és végre tényleg elindulhat egy olyan úton, amely már az Ön számára is elfogadható és nem csak azért akar végigmenni rajta, hogy mások elvárásainak megfeleljen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mielőtt bármilyen feladatba kezdene, tisztítsa meg a gondolatait. Összpontosítania kell ugyanis, ha nem szeretne hibázni. Amíg azonban a fejében káosz uralkodik és csak a múlt lezáratlan kérdései járnak, erre alkalmatlan lesz. Induljon el inkább egy kicsit később, de akkor már nyugodtan és eltökélten haladhat a kitűzött célok felé maga mögött hagyva minden olyan problémát, melyekkel most egyébként se foglalkozhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Akkor tisztázza a problémát, amikor felmerül. Ha túl sokáig halogatja a megbeszélést, egyre nő Önben a feszültség és csak még indulatosabbá válik. Nem kell felemlegetnie a múltat, hiszen azt már lezárták, foglalkozzanak azokkal a kérdésekkel, amelyek most álltak Önök közé. Van közös jövőjük, Ön és a másik fél is hisz ebben, csak most a viharfelhők árnyékot vetettek a terveikre és a célkitűzéseikre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne hallgasson azokra, akik szerint nem szabad álmodozni. Ők lehet, hogy képesek vágyak nélkül is talpon maradni, de Önnek szüksége van olyan célokra, melyek kivitelezése szinte lehetetlen. Addig ugyanis nem nyugszik, amíg nem talál valamilyen megoldást rá. Közben pedig elhárít olyan akadályokat is, amelyek mások számára jelentik a haladást. Maradjon azon az úton, amely már bebizonyította, hogy hasznos.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg mások elvárásainak próbál megfelelni, nem lesz sosem elégedett. Hiába kap külső megerősítést, hogy a helyes úton jár, közben folyamatosan motoszkál Önben a gondolat, hogy Ön másra vágyik. Legyen annyira önző, hogy ezen a napon nem foglalkozik a környezetében élőkkel és csak olyan feladatokat vesz kézbe, melyek az Ön számára fontosak, hasznosak. Ha mást nem is, tapasztalatot mindenképpen gyűjthet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tudja, hogy nehéz nap vár Önre, mégsem engedi, hogy a kétségbeesés átvegye az uralmat Ön felett. Igyekszik végig kézben tartani az irányítást, így pontosan látja, merre halad. Bár Ön körül egyre több a feszült ember, megőrzi a nyugalmát, hiszen minden az elképzelése szerint alakul. Ha segítséget ajánlanak fel, azt annak köszönheti, hogy érezhető a magabiztossága, ami egyúttal garancia a sikerre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp