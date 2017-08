Napi horoszkóp - 2017. augusztus 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.08

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehéz a döntés, merre induljon. A józan esze mást diktál, mint a szíve. Keressen a kettő között olyan kapcsolódási pontot, amely esetleg mutat egy harmadik lehetőséget és így mindkettőre hallgathat. Így ugyan a céljain is módosítania kell, de ez mégis egy olyan egyezség, amellyel elégedett lehet, hiszen rengeteg tapasztalatot gyűjthet, amíg megvalósítja az elképzeléseit és új embereket ismerhet meg.

Nem is annyira segítségre, mint inkább biztatásra lesz szüksége. Megvan Önben a szükséges energia és lendület, mégis bizonytalan. Ha azonban a környezetében élők is megerősítik abban, hogy ez lehet az Ön útja, máris képes lesz elfogadni az akadályokat is, melyekre számítania kell. Csak az elindulás volt nehéz, amint ezt a holtpontot leküzdötte, magabiztosan halad előre, egy percre sem veszíti szem elől a céljait.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ötletei vannak, de hiányzik Önből az elszántság, hogy azokat meg is valósítsa. Keressen maga mellé olyan embereket, akikben megbízhat, így együtt képesek lesznek végigmenni az úton. Fogják a kezét, amikor épp feladni szeretné, de támogatják akkor is, ha a nagy lendülete miatt nem venné észre, hogy épp hibázna. Célba érkezve se feledkezzen meg arról, hogy egyedül erre nem lett volna képes, osztozzanak a sikerben, ne sajátítsa azt ki.

Már egy ideje gondolkodik azon, hogy változtasson. Most megnyílik Ön előtt egy olyan lehetőség, amely egyrészt közelebb viszik az eredeti céljaihoz, mégis egy kis színt hozna a szürke hétköznapokba. Ne engedje kicsúszni a kezei közül ezt az alkalmat még akkor sem, ha más tervei voltak erre a napra. Legyen annyira rugalmas, hogy összeegyezteti a teendőit és így elégedetten nyugtázhatja, hogy minden elvárásnak megfelelt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen nyílik meg azok előtt, akiktől segítséget remél. Ezen változtatnia kell, ha valóban azt szeretné, hogy átlendítsék a holtponton. Ne csak a rideg tényeket ossza meg a kiválasztottakkal, de azokat az érzéseket is, amik ezáltal Önben felébredtek. Az is lehet, éppen Ön áll a saját útjában, hiszen tart attól, ha elindul ezen az új úton, elveszítheti a korábbi életét. Ha megnyugtatják, hogy nem engedik el a kezét, minden a helyére kerülhet.

Nem az elképzelései szerint alakulnak a dolgok. Elbizonytalanodik, vajon valóban a helyes utat választotta vagy a célkitűzései megalapozatlanok. Beszéljen olyan emberekkel, akik jártak már Ön előtt ott, ahova tart, így felkészíthetik arra, ami Önre vár. Innentől szabadon eldöntheti, ezt tudja-e vállalni, vagy a terveit el kell halasztania és inkább még tapasztalatokat gyűjt, elmélyíti a tudását.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van feszültséggel, ezért hajlamos lehet indulatos kitörésekre. Kerülje az embereket, hiszen olyanokat kiáltana ki bűnbaknak, akik nem is résztvevői az eseményeknek. Nem gondolkodik, egyszerűen csak valakire szeretné zúdítani azt a rengeteg elfojtott érzelmet, amely tombol Önben. Keressen inkább olyan feladatokat, amelyekkel könnyedén megbirkózik és az így elért eredmények segítik a megnyugvását.

Ne azzal leplezze a fáradtságát, hogy minden elvárásnak meg akar felelni. Hiába is próbál mindent elvállalni és küzdeni, hogy az adott szavát állni tudja, egyre gyűlnek az elintézetlen ügyek. Legyen körültekintő, mielőtt igent mondana, a folyamatban lévő feladatait kell lezárni, utána kereshet új kihívásokat. De a leghasznosabb az lenne, ha szakítana időt a pihenésre, kicsit kikapcsolódna, energiát gyűjtene.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szűk keretek között mozoghat csak, ezért ne keressen új kihívásokat. A folyamatban lévő ügyei így is alaposan lekötik az energiáit és azokat mindenképpen le kell zárnia, mielőtt új feladatokat keresne. Emiatt olyan felkérésekre is nemet kell mondania, melyek izgalmasnak tűnhetnek, de az adott szavát nem szegheti meg csak azért, mert szeretne kalandozni. Emiatt ugyan feszült, de így számolhat el a lelkiismeretével.

Ne sokat gondolkodjon a kitörési lehetőségeken, inkább fogadja el, hogy ez a nap nem az Ön elképzelése szerint alakul. Álljon be a sorba, hiszen a kitűzött célokkal egyetért. Nem Ön lesz az irányító, de így is sokat tehet a sikerért, hiszen a tapasztalata, tudása felülmúlhatatlan. Ezt meg is becsülik, hiszen folyamatosan fordulnak Önhöz tanácsért. Nézze a jó oldalát annak, hogy csapatjátékos, minden energiáját a tényleges munkába fektetheti.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne engedje, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önre is átragadjon. Az önfegyelem lehet ugyanis a megoldás a kialakult helyzetre. Szükség lesz egy olyan emberre, aki képes türelmesen minden érintettet végighallgatni és utána kijelölni egy olyan utat, amely végül célravezető lehet. Ezzel ugyan nem mindenki fog egyetérteni, de ez elsősorban az indulatoknak köszönhető, az idő végül meghozza a jobb belátást.

Tele van bizonytalansággal, de ezt igyekszik eltitkolni a környezetében élők elől. Úgy tesz, mintha határozott elképzelései lennének és célokat üldözne. A valóságban azonban csak kapkod, mindenbe belekezd, de hamar félbehagyja, ha elveszíti az érdeklődését a téma iránt. Amíg nem nyugszik meg és talál olyan valódi kihívást, amely összpontosítást igényel, de közben magában hordozza a sikert, nehezen lendül át a holtponton.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



