Napi horoszkóp - 2017. augusztus 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne harcoljon. Fogadja el, ha nem Ön irányít és bátran engedje át magát a sodrásnak. Így is remek órák várnak Önre, hiszen olyan emberek veszik körbe, akikkel azonos az érdeklődési köre. Ha velük tart, elkalandozhat olyan területre, amely érdekes lehet az Ön számára, de egyedül nem jutott volna el. Legyen nyitott és befogadó, hogy élvezhesse a programokat és megtapasztalhassa a tanulás örömét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A nézeteltérés Önök között nem is olyan nagy, mint azt gondolja. Egyszerűen csak elvakítják az indulatai, amit az szított fel, hogy valaki nem értett egyet Önnel. El kell fogadnia, hogy bizonyos kérdéseken ugyan az álláspontja helytálló, mégis előfordulhat, hogy valaki másként gondolkodik, így számára mások lesznek a helyes válaszok. Ezek azonban összeegyeztethetőek, csak türelem és megértés szükséges hozzá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezen hozza meg a döntést, de végül megszületnek azok a válaszok, amelyeket helyesnek és követhetőek tart. Nagy csatát vívott a józan esze és a szíve, de sikerült megtalálni az arany középutat. Most már senki nem állíthatja meg, hiszen végre kijelölte az utat, amely úgy vezeti el a céljaihoz, hogy közben nem kell váratlan akadályokra számítania és még segítséget is kap azoktól, akik fontosak Önnek, így az együtt töltött időért külön hálás lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csak olyan feladatokkal foglalkozzon, amelyek szórakoztatják, élvezheti a küzdelmeket, melyet az előrehaladás során kell megvívnia. Fáradt ugyan, de a tétlenség nem pihentetné, ezért keres olyan elfoglaltságot, ami hasznos lehet, mégsem megterhelő. Bár az eredményekkel nem vívja ki a környezete elismerését, hiszen azok nem oly nagyok, de mégis elégedett, hiszen megvalósítja a saját elképzeléseit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne hozzon meg olyan döntéseket, melyeknek hosszabb távra lehetnek hatásai. Képtelen ugyanis alaposan mérlegelni, nincs türelme minden következményt számba venni. Szeretné gyorsan maga mögött tudni a helyzetet és továbbmenni. Ez működik, ha éppen arról van szó, a sarkon jobbra vagy balra forduljon, de például egy tartós fogyasztási cikk vásárlása, amely akár a családi kassza felborulásához vezet, már káros lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen őszinte, hiszen valóban tudni szeretnék a szerettei, hogy van. Nem kell előttük is álarcot viselni és elhitetni velük, nincsenek problémái. Lehet, hogy kézzelfogható megoldással nem szolgálnak, de már az is segítség lehet, ha valakinek beszélhet a gondjairól. Ha már szavakba tudja önteni a kérdéseit, könnyebb lesz válaszokat is keresni. Amíg azonban csak magában gondolkodott, nem haladt előre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tudjon nemet mondani, azzal nem segít senkinek, ha túlvállalja magát. Vegye figyelembe, hogy nem friss, különösen szellemi téren okozhatnak még az egyszerűbb kérdések is fejtörést. Maradjon inkább azon az úton, ahol ár nem kell meglepetésre számítnia, így akkor mondjon csak igent egy megkeresésre, h arról nem kell letérnie. Így is talál olyan feladatokat, amelyekkel hasznosan töltheti az idejét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szívesen osztja meg szeretteivel az Önt foglalkoztató kérdéseket abban reménykedve, válaszokat kaphat azokra, bár eddig még meg sem fogalmazta. Így viszont, hogy ki akarja mondani,kénytelen átgondolni és ráébred arra, nem is annyira bonyolult az Önt körülvevő világ. Talán csak magának keresett ezzel az ürüggyel kibúvót, hiszen ha elhiszi, hogy minden olyan összetett, hogy egyedül nem birkózhat meg vele, kényelmesen hátradőlhetett eddig.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem kellenek a tervek, adja át magát a rögtönzésben rejlő izgalmaknak. Így is számtalan élményben lehet része, csak ne bosszankodjon azon, Ön mit csinálna másképp. Egyszerűen higgye el, hogy minden úgy tökéletes, ahogy történik, nem is az Ön felelőssége, ha végül nem olyan eredmények születnek, amelyeket beterveztek. Az együtt töltött idő azonban mindenre kárpótlást nyújt, azt már nem veheti el senki Önöktől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Át kell gondolnia a folytatást, ehhez elemezze az elmúlt napok eseményeit. Rosszul mérte fel a támogatottságát, így bizonyos célkitűzéseket későbbre kell halasztania. Ne bosszankodjon emiatt, beleesett ismét ugyanabba a csapdába, bízott abban, hogy kap segítséget. Pedig a tapasztalat azt mutatja, csak azzal szabad számolnia, amit Ön tud nyújtani, ha végül mégis felsorakoznak Ön mellé, az csak felgyorsítja a folyamatokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg önmagában nem tesz rendet, addig a környezetében élők közötti feszültséget sem tudja lecsillapítani. Ezért első lépésként hagyja maga mögött a társaságot és vonuljon félre. Bízzon abban, hogy képes lesz gyorsan bejárni azt az utat, amely a béke megtalálásához szükséges. Ha már érez magában elég erőt ahhoz, hogy mások problémáinak súlya alatt ne roppanjon össze, visszatérhet és dolgozhat azon, hogy az otthonában is nyugalom legyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár volt terve erre a napra, de aztán sorra jönnek a váratlan események, amelyek miatt végül ezeket félre kell tennie. Ne bosszankodjon, hiszen változtatni nem tud rajta, ebből a helyzetből kell kihoznia a legtöbbet. Amint rendezi a gondolatait, képes lesz olyan teljesítményt nyújtani, amellyel nem csak Ön lesz elégedett, de kivívja azok elismerését is, akiknek számít a véleménye, így boldog, hogy nekik megfelelhetett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp