Napi horoszkóp - 2017. augusztus 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van tervekkel erre a napra, de ezekkel ne arat osztatlan sikert. Szeretne a szerettei idejével is rendelkezni, pedig nekik is vannak elképzeléseik. Ha ezeket nem veszi figyelembe, nem várhatja el, hogy Önnel együtt élvezzék a javaslatait. Ötvözze inkább a saját ötleteit az övékével, így mindannyian elkalandoznak ismeretlen területre is, de mégis együtt vannak és ezek az élmények lesznek a szép emlékek.

Ne fordítson hátat a szeretteinek, akik Öntől várnak megoldást a problémáikra. Bár tele van feladatokkal, de ezek ne lehetnek fontosabbak, mint a családtagok lelki békéje. Teremtse meg a lehetőséget arra, hogy nyugodt hangulatban elmondhassák, ami a szívüket nyomja és Önnek legyen pár kedves szava, használható tanácsa, amivel elindíthatja őket. Az ilyen alkalmak mutatják meg igazán, mit is jelent a család és a szeretet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Miközben pontosan tudja, merre tart, megfeledkezik azokról, akik számítanának Önre. Túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy észrevegye, a szeretteinek lennének kérdései Önhöz. Az elmúlt napokban ugyanis csak a szőnyeg alá seperték a feszültséget okozó problémákat, ők most már szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. Ne meneküljön ez elől, hiszen előbb-utóbb erre mindenképpen sort kellene keríteni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindenre van megoldása, így azokra a problémákra is, amelyek most merülnek fel. Ennek köszönheti a népszerűségét is, hiszen érdemes Önhöz fordulni. A legkevesebb, hogy remek hallgatóság, így már azzal is segít, ha valaki kiöntheti Önnek a szívét. Ne éljen vissza az így szerzett információkkal még akkor sem, ha ezzel a saját helyzetét könnyíthetné meg, hiszen éppen annak köszönheti az őszinteséget, hogy meg lehet bízni Önben.

Ne azt keresse, kin vezethetné le a feszültségét, hanem a probléma gyökerét. Arra kell ugyanis megoldást találnia, ha szeretne megnyugodni. Csak átmenetileg feledkezne meg ugyanis a gondjairól, ha valakivel szócsatát vívna, valódi válaszokat így ugyanis nem kapna. Ne veszítsen értékes időt azzal, hogy felesleges köröket fut, törekedjen arra, hogy mielőbb tisztázza a kényes kérdéseket és továbbléphessenek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mielőtt bármerre is elindul, döntse el, merre. Menet közben nem lehet az utat keresni, tiszta fejjel, erre összpontosítva kell elhatároznia, van-e folytatás vagy le kell zárnia végérvényesen a kapcsolatot. Az eddig adott esélyek megmutatták, van-e közös jövőjük vagy már elbeszélnek egymás mellett. Legyen határozott, ha egyszer végre elszánta magát és kijelölte az irányt, már csak arra kell haladnia.

Bátran engedje ki a kezéből az irányítást, olyan emberek veszik körbe, akikre rábízhatja magát. Lesznek ugyan olyan kihívások, melyekkel nem szívesen küzd meg, de ennyi nehézséget még vállalhat annak érdekében, hogy a közös céljaik megvalósuljanak. Ha nem is ért minden lépéssel egyet, az irányvonal éppen egybeesik azzal, amit Ön is választott volna, így képes lesz azonosulni az üggyel.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne kezdjen magyarázkodni, mert csak még jobban összezavarja a szálakat. Tegye fel egyértelműen a kérdéseit és a kapott válaszokat fogadja el. Ha nem is ért azokkal egyet, ne keressen mögötte más tartalmat, különösen ne úgy, hogy közben másokat hoz kényes helyzetbe. Ha ne is olyan irányba terelődik a beszélgetés, ahogyan azt elképzelte, most ne kezdjen külön nyomozásba, várjon ezzel egy kicsit.

Kerülje a feszült helyzeteket, mert egyelőre még a belső egyensúlyát is elvesztette. Először önmagában kell rendet teremteni, csak utána foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, melyek a környezetében várnak tisztázásra. Ha továbbra is magára vállalja a békebíró szerepét, felemészti azt a kevés energiát, ami még pislákol Önben és végképp elveszíti az esélyét annak, hogy visszataláljon a saját útjára.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Észrevétlenül kerül a társaság középpontjába, elsősorban annak köszönheti ezt, hogy ismét helyreállt a belső egyensúlya. Ilyenkor remek beszélgetőpartner, jó irányító, türelmes hallgatóság. Szívesen tartózkodnak a közelében, mert minden problémára akad egy olyan megoldása, amely könnyen megvalósítható és még nem is megerőltető. Ha mégis szorult helyzetbe kerül, még mindig ott a humorérzéke.

Könnyű kihozni a sodrából, amit aztán hamar meg is bán. Mégsem képes parancsolni az indulatainak, ha úgy érzi, sarokba szorították. Pedig nem akarták ilyen helyzetbe hozni, azért éli ezt meg ilyen tragikusan, mert elvesztette a magabiztosságát és ott is ellenséget vél felfedezni, ahol csak segítséget kapna. Próbáljon megnyugodni és magyarázatot találni arra, miért is ennyire bizonytalan és bizalmatlan.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amíg nem sikerül kipihennie magát, ne keressen komolyabb kihívásokat. Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával, a fáradtság hamar átveszi Ön felett az uralmat. Ingerültebbé válhat, ha nem az elképzelései szerint alakulnak a folyamatok, márpedig könnyen hibázhat, hiszen az összpontosítás is nehezen megy. Tudja le a legfontosabb kötelezettségeit és vonuljon félre, kapcsolódjon ki, felejtse el a problémáit.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



