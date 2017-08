Napi horoszkóp - 2017. augusztus 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tegye most félre a sikerorientált énjét és lassítson. Ne keresse a kihívásokat, de ha keresik, bátran mondjon igent. Nem hiányzik Önből az energia, de ne is hajtsa túl magát, inkább igyekezzen élvezni ezt a napot. Egyszerűen fogadjon mindent úgy, ahogy jön, ne üldözze az eredményeket, ne akarjon megfelelni másoknak, csak járja a saját útját, valósítsa meg az egyszerűbb elképzeléseit, amelyek nem terhelik le.

Az energiáit a megoldás keresése helyett a menekülésre fordítja. Így viszont nem halad előre, hiszen folyamatosan arra megy, amerre a kisebb ellenállást véli felfedezni. Egyre feszültebbé válik és emiatt egyre nehezebben is találhatna vissza a helyes útra. Vegyen egy mély lélegzetet és gondolja át még egyszer, vajon tényleg ezt szeretné? Nézzen szembe a kényes kérdésekkel, bármilyen nehéz is, ezt csak egyszer kell megtennie.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha nem beszél őszintén az érzéseiről, ne várja el, hogy megértsék és elfogadják. Az utóbbi napokban ugyanis nagyban befolyásolta minden tettét, hogy a belső egyensúlya felborult és azt kereste, hogyan térhetne vissza a megszokott útra. Ehhez azonban szüksége lenne arra, hogy újra biztonságban érezhesse magát. Keresse azok társaságát, akik ezt megadhatják Önnek és legyen velük nyitott és fogadja el a tanácsokat.

Ossza fel a feladatokat azok között, akik szívesen segítenék Önt. Olyan célokat tűzött ki maga elé, amelyekkel többen is azonosulnak és elkísérnék az úton, hogy részesei lehessenek annak a kalandnak, ami Önre is vár. Sokkal gyorsabban halad, mint gondolta, ez csak még több energiát ad Önnek. Az eredmények nem csak a kitartásának és lendületének köszönhető, erről ne feledkezzen meg, ha a későbbiekben is számítani szeretne a frissen verbuválódott csapatra.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vannak napok, amelyeket szeretne gyorsan elfeledni. Ilyen lesz ez a mai is. Egyszerűen csak szeretné valahogy túlélni azokat a kudarcokat, amelyek most hirtelen a nyakába zúdulnak. Előre látható volt, hogy bizonyos folyamatok tévútra kerültek, de próbálta folyamatosan visszaterelni a megfelelő mederbe. Be kell látnia, hogy most már vége, több energiát belefektetni felesleges. Engedje el és keressen új célokat.

Mivel mindent előre eltervezett, nem is gondolta, hogy érhetik meglepetések. Pedig tudhatná, hogy mindig becsúszik egy kis hiba a számításaiba, ha más nem, rosszul méri fel az emberi tényezőket. Igyekezzen mihamarabb megoldást találni arra, ami hiányzik, hogy minél hamarabb elindulhasson. Most még ugyanis tele van energiával és tettvággyal, így könnyedebben veszi az akadályokat, képes a nehézséget leküzdeni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amikor mindent eltervez előre, nem könnyű meggyőzni Önt arról, hogy esetleg rosszak a számításai. Most sem hallgatja meg a kritikusokat, csak megy a saját feje után. Ne csodálkozzon, ha nem tartanak Önnel, hiszen mindenki számára világos, hogy az út, amelyet választott, tele lesz akadályokkal, létezne ennél egyszerűbb megoldás is. Amíg nem késő, addig forduljon vissza, hogy minél kevesebb kudarcot kelljen átélnie.

Ha már elhatározta és valóban alaposan megfontolta, ne hagyja lebeszélni magát. Az ellenérvek valóban nem túl meggyőzőek, Ön ennél alaposabban felkészült, így a kétkedők kérdéseire könnyen tud válaszokat adni. Legyen határozott, ezzel végképp maga mellé állíthatja azokat, akik mégis szívesen csatlakoznának Önhöz, csak még nem annyira magabiztosak, mint Ön. Végül nem kell egyedül megküzdenie az akadályokkal.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem a szerencsének köszönheti azokat a sikereket, amelyeket ezen a napon elér. Bár a külső szemlélő valóban azt látja, könnyedén sétál be a célba, de Ön pontosan tudja, hogy ez az alapos előkészületek miatt tűnhet így. Éppen ezért ne hagyja, hogy a jól végzett munka örömét elvegyék Öntől, legyen büszke a teljesítményére és az eredményekért bátran jutalmazza meg magát. Lazítson, keressen olyan programot, amely kikapcsolja.

Ne kapkodjon, mert minden eddigi munkáját veszélybe sodorhatja. Szeretne mihamarabb beérkezni a célba, de nem attól lesz gyorsabb, ha most egyszerre kezd mindennel foglalkozni. Maradjon a terveinél, a kezdetekkor még nyugodtan összeállította az utolsó lépéseket is. Már akkor tudta, hogy a végéhez közeledve egyre türelmetlenebb és fáradtabb lesz, így szükség van egy sorvezetőre, hogy ne hibázzon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen kalandozna, de nem elég figyelmes ahhoz, hogy az ajánlatokat elfogadja. Hajlamos lehet ugyanis az alapján dönteni, mennyire tűnik izgalmasnak és így nem veszi figyelembe a buktatókat. Márpedig a kudarcokat nehezen dolgozná fel, így mindenképpen olyan utat érdemes választani, ahol csak olyan akadályok várnak Önre, melyekkel képes is megbirkózni. Bármilyen izgatott is, legyen megfontolt az induláskor.

Amíg nem hozzák szóba, Ön se feszegesse a kérdést. Ahhoz ugyanis, hogy meg tudják beszélni, a másik félnek is nyitottá kell válnia. Neki ehhez valószínű több időre van szüksége, ő még nem gondolta úgy át a válaszokat, ahogyan Ön. Egyelőre kerülje a témát, foglalkozzon addig olyan feladatokkal, melyek elterelik a figyelmét. Ha türelmesen kivárja a megfelelő pillanatot, könnyű lesz közös nevezőre jutni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



