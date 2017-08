Napi horoszkóp - 2017. augusztus 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vannak helyzetek, amelyekre úgy gondolja, felkészült, ám belekerülve már minden semmissé válik. Nem lehet ugyanis gondolatban összeszedni a lehetőségeket, de leginkább azokat az érzelmi hullámvasutat, amelyet ilyenkor átél. A legfontosabb, hogy talpon tudjon maradni, ne omoljon össze. Ha ugyanis belesüllyed az önsajnálatba, onnan nagyon nehéz lesz ismét a felszínre kerülni, márpedig Ön is tudja, hogy vár még Önre a folytatás.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem is igazán a probléma összetettsége haladja meg a képességeit, int inkább az a hangulat, ami körbeveszi. Mintha eltűntek volna a támogatók és mindenhol jobb esetben kíváncsiskodók, de akár még ellenségek lennének. Nem tud kihez segítségért fordulni, de minden mozdulatára ügyelnie kell, nehogy azt félreértsék. Próbálja meg kizárni ezt a zavaró tényezőt, hogy csak az adott kérdésre összpontosíthasson.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne meneküljön tovább, Ön is tudja, hogy ezt a problémát meg kell oldania előbb vagy utóbb. Ne engedje, hogy a helyzet teljesen elmérgesedjen, lépjen még időben. Most még képesek lesznek higgadtan megbeszélni a nézeteltérést, hiszen a szakadék még nem olyan mély, hogy ne tudnák áthidalni. Ha azonban tovább vár, egyre gyűlik az indulat Önben és a másik félben is, amelynek az lesz a következménye, hogy már nem is törekednének a békére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Első lépésként gondolja át a napirendjét. Azokkal a feladatokkal kezdjen, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, mert a délelőtti órákban még túl feszült ahhoz, hogy segítséget kapjon. Nehéz ugyanis a közelében maradni, ha folyamatosan bosszankodik, elégedetlenkedik. Ahogy jönnek az eredmények és halad előre, úgy lesz egyre nyugodtabb és már könnyebben kezelhető a hangulatingadozása.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne ragaszkodjon a saját elképzeléseihez, bátran engedje ki a kezéből az irányítást. Voltak ugyan tervei, de ha csak sodródik az árral, egyúttal némi felelősséget is levehet a válláról. Amíg nem Önnek kell mások felett dönteni, addig tud összpontosítani a kiszabott feladatokra és könnyebben veheti az akadályokat. Egyébként sincs túl sok energiája, azt használja úgy, hogy legyen látványos eredménye.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amíg csak szalad az események után, nem lesz elégedett. Kézbe kell vennie az irányítást ahhoz, hogy végre jöjjenek az eredmények, melyeket elvár magától. Hiába felel meg a külső elvárásoknak és lesz egyre népszerűbb. A belső elégedetlenség továbbra is gyötri. Olyan sikereket szeretne felmutatni, amelyeket elsősorban Ön tud értékelni, mert a befektetett energia csak az Ön számára látható, tapasztalható.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ön is tudta, hogy ez a nap nem lesz egyszerű, kár most amiatt bosszankodni, hogy ez be is következett. Emiatt ugyan félre kell tennie bizonyos feladatait és a gondolatait is át kell állítani, de nem érte váratlanul, így könnyen viseli a váltást. Csak azt fogadja nehezen, hogy a kezéből kicsúszott az irányítás és elsősorban mások elvárásainak kell megfelelnie. Nincs magasra téve a léc, de mégsem Ön helyezte oda.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lennie kell megoldásnak a problémára, csak még nem találta meg. Pihenésképp keressen olyan feladatokat, melyekkel elterelheti a figyelmét és egy kicsit eltávolodhat a felmerült gondtól. Így jobban ráláthat és észrevehet olyan pontokat, amelyek rejtve voltak eddig, mert túlságosan is akarta azokat a válaszokat. Továbblépve már Ön se érti, miért is volt ez ennyire nehézkes, hiszen minden olyan egyszerű így utólag.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Igyekszik kerülni a feszült helyzeteket, de ez nem lesz egyszerű, amikor forrnak az indulatok. Bár talál olyan feladatot, ami lehetőséget biztosít a félrevonulásra, de még így is keresik, hogy tegyen igazságot a szemben álló felek között. Ön, mint kívülálló ugyanis jobban átlátja a problémát és képes érzelmek nélkül, a józan eszére hallgatva tanácsot adni. Igyekezzen valóban pártatlannak maradni és csak a megoldásra összpontosítani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Megszületett Önben a döntés és számított is rá, hogy ellenállásba ütközik, mégis meglepi ez az ellenséges hangulat. Ne engedje, hogy elbizonytalanítsák, hiszen pontosan tudja, miért ezt az utat választotta. Ha kell, induljon el egyedül, hagyja a háta mögött a kétkedőket, ellenségeskedőket. Az eredmények Önt fogják igazolni, ezt és a célokat tartsa szem előtt, így nyugodt és határozott maradhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg nem képes a másik oldalt türelmesen végighallgatni, ne is hozza szóba a kényes témát. Csak úgy tisztázhatják ugyanis a nézeteltérést, ha nem csak a saját igazukat hangoztatják, de megértik azt is, mi vezérli a másik oldalt. Ez természetesen vonatkozik arra az emberre is, akivel a konfliktus kialakult, így ha ő bezárkózik, Ön se erőltesse a békülést egyelőre. Adjon neki is időt, hogy mindezt felfogja és elfogadja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne akarjon a frontvonalban harcolni, mert nincs csúcsformában. Álljon be a sorba és legyen csapatjátékos, így nem terheli akkora felelősség. Csak arra kell figyelnie, amivel épp foglalkozik, kizárhatja a zavaró tényezőket. Az elért eredmények végül lassan energiát is adnak Önnek ahhoz, hogy új utakat keressen, de legyen óvatos és megfontolt, ne terhelje túl magát, adjon időt arra, hogy valóban önmagára találjon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp