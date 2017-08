Napi horoszkóp - 2017. augusztus 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amikor a reményt is elveszíti, akkor már valóban nem nyerhet. Küzdenie kell és közben hinni abban, hogy képes lesz megcsinálni. Ne adja fel, keresse a megoldást és rá is fog bukkanni, amikor már nem is számítana rá. A megkönnyebbülés egyúttal olyan energiákat is felszabadít, amelyekkel hegyeket mozgathat meg. Használj ezt fel okosan, hogy az ügye még közelebb kerüljön a célhoz, amelyet kitűzött maga elé.

Ha a kapcsolatból eltűnik a bizalom, akkor ott már kezdődnek a bajok. Bár nem szívesen mondaná még ki, hogy vége, azt Ön is érzi, hogy nem tudják úgy folytatni, ahogyan eddig. Még egymás mellett haladnak ugyan, de néha már feltámad Önben az érzés, hogy az akadályok jelentős részét éppen annak köszönheti, akivel eddig megosztotta minden kételyét és örömét, hiszen azt gondolta, közösek a céljaik.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amíg önmagával nem elégedett, addig a környezetében élők sem tudják visszaadni az önbizalmát. Ne a kudarcokat vegye számba, hanem azokat az eredményeket, amelyekkel még saját magát is meglepte. Számos olyan sikert tud felmutatni, melyben nem hittek, talán még Ön sem, mégsem menekült el a kihívás elől, harcolt, hogy bizonyítson. Ha ezekre gondol, nem csak melegség tölti el a szívét, de egyre magabiztosabbá is válik.

Önt is meglepik a folyamatok, amik beindultak, de gyorsan képes megtalálni a megfelelő válaszlépéseket. Ennek köszönheti, hogy végül az irányítást is Önre bízzák, hiszen átlátja a problémát és azt is érzi, hol lehet a gyökere. Ha onnan indulnak el, hamarabb érnek célba, még ha ez most visszalépésnek is tűnik. Nem mindig az a jó módszer, ha fatörő kos módjára halad, néha érdemes távolabbról nekifutni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem adhatja még fel, nem próbált még meg mindent. Most ugyan azt érzi, hogy belefáradt a csatározásba és a folyamatos útkeresésbe, de közben él még a remény is, hogy jön a nagy ötlet, ami mindent új megvilágításba helyez. Terelje el a figyelmét most, hiszen már szinte másra sem tud gondolni és éppen ez vakítja el. Ne legyen türelmetlen és az akaratosságát is igyekezzen hasznos mederbe terelni.

Akkor győzték le, ha kimutatja, hogy vesztett. Legyen erős és haladjon tovább, ezzel az ellenségei kezéből kiveszi az adut. Nehéz lesz talpon maradni, hiszen éppen onnan érkezett a támadás, ahonnan nem számított rá. Ezt még fel kell dolgoznia, de tegye ezt majd akkor, amikor már senki nem látja. Újra kell sok mindent értelmeznie, de képes lesz a saját útján maradni, hiszen elszánt és határozott.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg csak álmodozik, nem jut közelebb a céljaihoz. Fontosak a tervek, de leginkább a tettek vihetik előre. Merjen kockáztatni akkor is, ha tudja, nem minden akadályra készült még fel. Adódik a lehetőség, hogy minden zavaró tényezőt kizárva csak azzal az üggyel foglalkozzon, melyet már oly régen megfogalmazott magában, de mindig is tartott attól, hogy a kérdés összetettebb, mint azt Ön fel tudná mérni. Ugorjon, még ha az ismeretlenbe is teszi.

Ne másnak akarjon megfelelni, a saját maga elé kitűzött célokat tartsa szem előtt. Ezt tekintse a legfontosabbnak, ennek rendeljen mindent alá. Ha keresik is segítséget kérve, csak akkor mondjon rá igent, ha a saját feladatait ezzel nem veszélyezteti. Ne engedje, hogy kihasználják, álljon a sarkára. Ha Ön nem határozott és magabiztos, akkor ezt a környezetében élők megérezhetik és visszaélhetnek a jóindulatával.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a szakasz elsősorban a tapasztalatok gyűjtéséről szól, így ne várjon nagy eredményeket. Járjon nyitott szemmel, hogy ne kerülje el a figyelmét semmi. Olyan apróságok jelentik majd a valódi tudást, amely mellett a rohanásban elhaladna, hiszen olyankor ezerfelé szakad és képtelen mindent befogadni, észrevenni. Most azonban egy nyugodtabb időszakot él át, ami egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy lassítson.

Ne elméleteket gyártson, járjon utána a dolognak. Túl sok információ kering, ezek ráadásul egymásnak ellentmondanak, így azt is nehéz lenne eldönteni ezek alapján, mi is az igazság. Vegye kézbe Ön az irányítást és kezdje azzal, hogy leállítja a rosszindulatú híreszteléseket. Gyűjtse össze a tényeket, azok alapján alakítsa ki a véleményét, amelyet aztán éppen az alapossága miatt mindeni el is fogad majd.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Merje kimutatni az érzelmeit, ettől nem lesz gyengébb. A tekintély, amely övezi nem annak köszönhető, hogy mindig képes talpon maradni és mindenre szolgál kész megoldással. Pont azért olyan népszerű, hogy az emberi arcát sose rejtette véka alá és olyankor se menekült, amikor épp nem volt csúcsformában. Persze válogassa meg, kikkel veszi körbe magát, legyenek olyan emberek, akikben maradéktalanul megbízhat.

Szívesebben vonulna félre, de nem teheti meg, mivel az Önre váró feladatokkal egedül képtelen megbirkózni. Próbáljon úgy segítséget kérni, hogy teljes folyamatokat ad át, így elkerülheti a folyamatos együttműködést. Igyekezzen figyelmét mindig az adott problémára összpontosítani, így kizárhatja a zavaró tényezőket és lehetősége nyílik menekülni a valóság elől. Bár ez nem jelent valódi megoldást, de átmenetileg megkönnyebbül

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



