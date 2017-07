Napi horoszkóp - 2017. augusztus 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.08.01

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem kell egyedül megbirkóznia azokkal az akadályokkal, melyek az útjába kerülnek. Bár induláskor visszautasítják a segítségkérését, a megfelelő pillanatban mégis számíthat azokra az emberekre, akiknek egykoron Ön volt a támasza. Így kerül végül az adok, és a kapok egyensúlyba, Bár Ön ezen sosem gondolkodott el, de most észrevétlenül is ráébred arra, hogy érdemes mások rendelkezésére állni, hiszen bármikor kerülhet Ön az ő helyébe.

Napvilágra kerül egy olyan hír, ami felett nem tud napirendre térni. Hosszú évek kérdőjeleződnek meg Önben. Mintha kihúzták volna a lába alól a talajt és nem csak azt ne tudja, hol van, de már abban is kételkedik, hogy egyáltalán kicsoda. Újra kell építenie az életét, az alapoktól kell kezdenie és úgy érzi, nem bízhat senkiben. Időre és magányra lesz szüksége, hogy magára találjon, ne engedje el magát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sokáig kereste az utat, de végre rátalált. Most már felszabadultan tud a kötelezettségeivel is foglalkozni, hiszen nagy teher került le a válláról. Végre lát maga előtt olyan célokat, amelyekért érdemes harcolni, talpon maradni még akkor is, ha komoly akadályokba ütközik. Van kapaszkodója, ami nélkülözhetetlen, hiszen nem szeret bolyongani a labirintusban, az egyértelmű irányok viszik Önt előre.

Bár nem tervezett erre a napra összetettebb ügyeket, végül mégis belekeveredik akaratán kívül is egy olyan helyzetbe, ahol ráadásul az irányítást is Önre bízzák. Össze kell szednie magát elsősorban szellemileg, de számítania kell fizikai megterhelésre is. Miután kétségbeesett, szellőztesse ki gyorsan a fejét, hogy mihamarabb elindulhasson azon az úton, mely rendkívül izgalmasnak és érdekesnek ígérkezik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A megoldás onnan érkezik, ahonnan nem is számított rá. Talán éppen azért nem találta eddig, mert túlságosan is kereste. Kellett az a távolság, amelyet a segítséget nyújtó tudott tartani az ügytől. Így ő egészében elemezhette a kérdést, nem csak arra a pontra összpontosítva, ahol Ön elakadt. Néha meg kell tenni egy lépést hátra, hogy haladhasson előre, ez az eset ismét rávilágít erre. Már többször beleesett a csapdába, hogy csak egy irányba nézett.

Lassan halad és emiatt egyre nő Önben a feszültség. Érdemes lenne átgondolnia a terveket, és amit lehet, inkább elnapolni. Bár reggel még nem érezte, de kimerült és ennek jeleit megtapasztalja az első akadályoknál. Nehezebben jönnek a megoldások, bárhogy is szeretne nagyobb fokozatra kapcsolni, újra és újra falakba ütközik. Higgyen önmagában, hiszen megtette már ezt az utat nem is egyszer, most is sikerülni fog.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tekintsen az akadályokra úgy, mint olyan kihívásra, amely által fejlődhet. A megoldásokat keresve ugyanis olyan tapasztalatokat gyűjthet, melyek egyébként elkerülnék. Harcolnia kell és közben a saját korlátait feszegetni. Ha ezt elfogadja, megérti azt is, miért is alakult így ez a nap. Minden rosszban van valami jó, bár ezt nem mindig lehet egyből észrevenni, de ha nem engedi eluralkodni a kétségbeesést, akkor rájöhet erre.

Megnyílik Ön előtt egy lehetőség és ezzel egyúttal az is világossá válik az Ön számára, hogy eddig nem a helyes úton járt. A cél ugyanis most is ugyanaz, viszont sokkal egyszerűbben, kevesebb akadályt leküzdve érheti el. Ezért érdemes hallgatnia a tapasztaltabbakra, hiszen ők ismerhetik azokat a kiskapukat is, amelyek Ön előtt zárva maradnának. Végre felismeri, eddig hol hibázott és miért haladt ilyen lassan előre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen szakít a szokásaival még olyankor is, mikor érzi, éppen ez lassítja az előrehaladását. Most is tudja, ha élne a felkínált lehetőséggel, megkönnyíthetné a helyzetét. Mégis nemet mond, és így ismét jönnek azok az akadályok, melyekkel oly sokszor találkozott már, mégis meglepetésként érik. Ne másokat hibáztasson, hiszen önmagának köszönheti, hogy lassítani kényszerül és már előrelátja a buktatókat.

Érdemes emberek között mozognia, sokat tanulhat azoktól, akik ezen a napon körbeveszik. Bár nem kifejezetten úgy segítik, ahogyan azt Ön elvárná, mégis utat mutatnak, merre érdemes haladnia. Ők ráadásul ismerik a buktatókat is, így elmondják, mire kell ügyelnie, ha nem szeretné idő előtt feladni az elképzeléseit. Legyen kitartó, hiszen csak így érheti el azokat az eredményeket, melyeket kitűzött maga elé.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bízhat a csodában, de tegyen meg Ön is mindent a sikerért. Megvan a tudása, tapasztalata ahhoz, hogy az akadályokat leküzdje. Tennie kell annak érdekében, hogy elérje a céljait, Ön is tudja, hogy a siker nem hullik az ölébe. Ne kételkedjen azonban abban, hogy megvalósíthatja, amit maga elé kitűzött. Gondolhatja úgy, ehhez kellettek felsőbb erők, de leginkább az Ön kitartása és akaratereje szolgál ehhez alapul.

Ne adja fel a reményt, mert akkor valóban minden elvész. Váratlan akadályok bukkannak fel, de ez még nem lehet ok arra, hogy megfutamodjon. Tegye félre az ügyet addig, amíg ismét erőre kap, visszatér az önbizalma. Ehhez pedig igazából nincs másra szüksége, csak egy kis nyugalomra és eredményekre, melyeket magának köszönet. Amint ezeket eléri, már újra a régi önmaga, aki harcol a céljaiért.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



