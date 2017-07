Napi horoszkóp - 2017. július 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Már régóta készült arra, hogy változtat. Mivel azonban ezt nem osztotta meg a szeretteivel, ők meglepődve fogadják a hírt, hogy maga mögött hagyva mindent, egy új úton kíván elindulni. Ne csodálkozzon, ha nem tartanak Önnel, kétkedve figyelik a próbálkozását. Nem készült fel ugyanis minden akadályra, így elég hamar szembesülnie kell azzal, hogy bár az elszántsága megvan, lassabban fog haladni, mint tervezte.

Végre béke költözött az otthonába, ne kavarja fel az állóvizet azzal, hogy olyan problémákat elevenít fel, amelyeket már megbeszéltek. A megoldás ugyan az Ön számára kedvezőtlenül alakult, ez mégsem lehet ok arra, hogy a szeretteit megbántsa. Tettek engedményeket, hogy Ön is elfogadja,de Ön ennél többre vágyna. Ne csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, legyen tekintettel azokra, akik szintén hoztak áldozatot.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha egyszer megszületett a döntése, ne sokáig halogassa a megvalósítást. Ön is érzi, hogy az idő sürgeti, ez most egy olyan lehetőség, amely nem fog visszatérni. Könnyebb kifogásokat találni, miért ne induljon el, de azt is érzi, hogy ezzel csak saját magának okoz károkat. A későbbiekben megbánná, ha most nem élne a kínálkozó alkalommal, hiszen egy olyan célja valósulhatna meg, amelyet már régóta üldöz.

Bár fizikailag nem túl megterhelő a nap, mégsem lehet azt mondani, hogy lazított. Igyekezett ugyanis mindent az irányítása alatt tartani és így kimerítő szellemi munkát végez. Össze kell ugyanis egyeztetnie különböző érdekeket, ráadásul mindezt úgy, hogy a családi béke közben ne sérüljön. Az egyensúlyozás során úgy kell engedményeket kérnie a felektől, hogy az ne tűnjön áldozatnak, mindenki számára az előnyöket kell kihangsúlyoznia.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vannak napok, amelyeket igyekszik később kiverni a fejéből. Ilyen lesz ez a mai is. Tele csalódásokkal, zsákutcákkal és feszültséggel. Az otthon békéje szertefoszlik és mindenki próbál menekülni a kialakult helyzet elől. Nincs, aki kézbe venné az irányítást és végül csak a káosz nő egyre inkább. Nem csoda ezek után, ha a terveit félre kell tenni, hiszen azokra már végképp nem marad energiája, bár eredményeket se tud felmutatni.

Bár egyedül is végigmehetne az úton, de a szerettei szívesen tartanának Önnel. Ez ugyan azt jelenti, hogy alkalmazkodnia kell, de a közös élmények mindenért kárpótolják. Ha nem is alakul minden az elképzelése szerint, a cél sem úgy valósul meg, ahogyan azt megtervezte, az együtt töltött idő mindennél értékesebb. Közel kerülnek egymáshoz és képesek a korábbi sérelmeiket is megbeszélni és elsimítani a feszültségeket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van tervekkel, de segítőket nem talál azokhoz. Emiatt ne keseredjen el, ebből a helyzetből próbálja kihozni a legjobb eredményt. Annyi energia szorult Önbe, amely elég lesz ahhoz, hogy az akadályokat leküzdje, csak hinnie kell magában. Amint ezt felismeri, már bátran indul el. Nézze a jó oldalát az eseményeknek, így nem kell másokhoz alkalmazkodnia és járhatja valóban zavartalanul a saját útját.

Egy váratlan találkozás felkorbácsolja az érzelmeit. Egykoron az elválásuk nem volt békés, így meglepi Önt a közeledési kísérlet. Még nem tudja, milyen szándékkal próbálja a másik fél felmelegíteni a kapcsolatukat, de képtelen ismét a bizalmába fogadni. Mégis hajtja a kíváncsiság, hiszen számos kérdésre nem kapott választ, talán most megértheti, miért váltak el az útjaik a múltban. Bízzon a megérzéseiben, de legyen óvatos.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem szabad feladnia az első akadály láttán, hiszen ennél nemesebbek a céljai. Ha most nem is érez elég erőt magában a kivitelezéshez, ez még nem ok arra, hogy visszaforduljon. Amit lehet, tegyen meg az ügy érdekében, de utána engedjen meg magának egy kis pihenőt. A befektetett energia nem vész kárba még akkor sem, ha napokig nem lesz módja ismét kézbe venni a folyamatot és folytatni, amit megkezdett.

Ne feledje, nincs egyedül. Ha most nem is kap olyan segítséget, amelyet használhatna, adjon erőt Önnek a tudat, hogy sokan állnak a háta mögött. Várjon egy kicsit, ne rohanjon fejjel a falnak. Legyen türelemmel, amíg a többiek is alkalmasnak találják az időpontot, hogy elinduljanak, Addig is keressen magának olyan elfoglaltságot, mellyel lekötheti az energiáit és megkönnyítheti vele a későbbi előrehaladást.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem hagyja nyugodni egy kérdés, de hiába keresi a válaszokat, azok rejtve maradnak Ön elől. Csak akkor kerülhet közelebb a megoldáshoz, ha megnyugszik és eltereli a figyelmét. Kívülállóként kell szemlélnie az esetet ahhoz, hogy azok az apró részletek is napvilágra kerüljenek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindent megértsen. Bár nagy vonalakban felfogta a lényeget, de éppen ez vakítja el.

Ha sikeresen lezárul az ügy, az még nem ok arra, hogy azonnal új célokat kezdjen kergetni. Adjon időt magának arra is, hogy feldolgozza azokat az eseményeket, amelyeket átélt. Voltak ugyanis kudarcok, amelyek felett agyvonalúan átlépett, de a tanulságot csak akkor vonhatja le azokból, ha most ismét feleleveníti és átgondolja, miként kellett volna cselekedni. A hibáiból sokat tanulhat, de ehhez félre kell vonulnia és ki kell azokat elemezni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



