Napi horoszkóp - 2017. július 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Éppen ideje, hogy a felszínre engedje azokat a feszültségeket, melyeket egész héten elnyomott magában. Nem volt módja leülni és megbeszélni az érintettel a nézeteltérés okát, de most már lesz idejük erre is. Ne csak kutyafuttában próbálják mihamarabb lefutni a tiszteletköröket, legyenek türelmesek és őszinték egymáshoz. Ha valóban pontot szeretne tenni az ügy végére, azt csak így érheti el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Úgy állítsa össze a napirendjét, hogy abban maradjon hely a lazításra, szeretteire. Érthető, hogy le szeretné tudni a kötelezettségeit, de a valódi megnyugvást az fogja jelenteni, ha módja lesz beszélgetni az Önnek sokat jelentő emberekkel. A rohanó hétköznapokon csak szőnyeg alá seprik a problémákat, amelyek így egyre növelik a belső feszültséget. A valódi indulatokat nem a feladatok jelentik, hanem a ki nem mondott szavak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem csak az jelenthet izgalmat, hogy a kitűzött célokat valóban el tudja-e érni, ugyanilyen érdekesnek tűnő kihívás lehet, ha nincsenek tervek és csak rögtönöz. Így is jöhetnek ugyanis olyan eredmények, melyeket régóta üldöz, vagy akár már le is mondott róluk. Néha a kerülőút gyorsabb, mint a legrövidebb, ami azonban tele volt akadályokkal. Most azonban váratlanul eljut oda, ahova hónapokkal ezelőtt elindult és már fel is adta az álmát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem csak az jelenthet izgalmat, hogy a kitűzött célokat valóban el tudja-e érni, ugyanilyen érdekesnek tűnő kihívás lehet, ha nincsenek tervek és csak rögtönöz. Így is jöhetnek ugyanis olyan eredmények, melyeket régóta üldöz, vagy akár már le is mondott róluk. Néha a kerülőút gyorsabb, mint a legrövidebb, ami azonban tele volt akadályokkal. Most azonban váratlanul eljut oda, ahova hónapokkal ezelőtt elindult és már fel is adta az álmát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen kitartó és türelmes, ez hozhatja meg a kívánt eredményt. A kapkodás ugyan látványos tevékenység, de közben egy helyben toporog, hiszen folyamatosan hibázik, és ezeket kell javítania. Legyen egy terve, amely mentén haladhat és így folyamatosan ellenőrizheti, hogy nem tért le az útról. A cél ugyanis ott várja a végén, nincs szüksége komolyabb erőfeszítésre, ha erről nem feledkezik meg akkor sem, ha akadályba ütközne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha túl erősen kapaszkodik a tervekbe és azokon képtelen változtatni, egyre fáradtabbá válik. Az előkészületek folyamán ugyanis rosszul érte fel a lehetőségeket, így hamar falakba ütközik. Ezeket el lehet bontani, de ehhez rögtönöznie kell és bizonyos kérdésekre ismét választ keresni. Ha felismeri, hogy rossz úton indult el, végül célba érkezhet, még ha lassabban is, mint gondolta. Legyen kitartó és rugalmas.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Remek hallgatóság és ezt a szerettei is felismerik. Ennek köszönheti a népszerűséget és azt, hogy ismét foglalkoznia kell bizonyos problémákkal. Szóba kerülnek ugyanis olyan kérdések, amelyeket Ön már lezártnak tekintett, de most felelevenítik, bízva abban, hogy már másképp gondolkodik. Legyen nyitott és türelmes, hogy megérthesse, miért is ilyen fontos másoknak az, hogy Ön átértékelje a múltbéli eseményeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csak egy apró kis eredmény és ismét képes bízni magában. Éppen ezért olyan feladatokkal kezdjen, ahol a rutinja átsegíti a nehézségeken, mert azok bizony nem maradnak el. Hiába jár egy olyan úton, amit már ezerszer megtett, most újabb akadályok merülnek fel, melyekkel meg kell birkóznia. Nem szívesen kér segítséget, hiszen elsősorban saját magának akarja bebizonyítani, ha valamit akar, azt képes is elérni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



El kell engednie azt, ami fájdalmat okoz. Ön is tudja, hogy ez egy zsákutca, de egyszerűen eddig képtelen volt visszafordulni. Valami megmagyarázhatatlan vágy hajtotta előre, a remény, hogy mégis ott a végén várja a beteljesülés. Ezt a szíve diktálta, hiszen a józan esze már sokkal korábban figyelmeztette, hogy feleslegesen öl bele ennyi energiát az ügybe, az már az induláskor is kudarcra volt ítélve.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ezen a napon nem érdemes komoly döntéseket meghozni, mivel képtelen helyesen felmérni a következményeket. Sokkal inkább látja maga előtt a vágyait, mint a valóságot és így ez vezérli a válaszok megadása közben. Éppen ezért könnyen tévedhet el a lehetőségek között, hiszen azt követi, amely az álmait próbálja Ön elé tárni és akár ellentétes is mindazzal, ami ebből megvalósítható, kivitelezhető lenne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vannak esetek, amikor előre számol a csalódással, így az nem is éri meglepetésként. Most azonban derült égből villámcsapás, amit át kell élnie. Biztos volt abban, hogy induláskor jól választott és ez lesz az az út, amelyen végig kell mennie. A célba érve azonban azt kell megtapasztalnia, hogy az eddig befektetett energiák teljesen más irányba hasznosultak, mint ahogyan azt Ön elgondolta.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne dolgozza ki túl alaposan a terveit, maradjon hely a váratlan eseményeknek és az izgalmas rögtönzéseknek. Bár jobb szeretni előre látni, mi és hogyan fog történni, kézben tartani az irányítást, most mégis engedje, hogy a szerettei vezessenek. Ha saját maga ura lenne, megint elmaradna a kikapcsolódás, lazítás, márpedig egy kis pihenésre Önnek is szüksége van. Éppen ezért adja át magát a családnak és az ő elképzeléseiknek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp