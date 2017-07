Napi horoszkóp - 2017. július 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nyitott, befogadó, így hamar közel kerülnek Önhöz még azok az emberek is, akik most keresztezték az útját. Míg legtöbbször falakkal védi magát, most ezt saját maga bontotta el, így azonban olyanokat is a bizalmába fogad, akik nem tiszta szándékkal keresik a társaságát. Legyen Önben egy egészséges óvatosság, amellyel megvédheti az érdekeit, de legalábbis megnehezíti a dolgát azoknak, akik csak kihasználnák.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyszer még képes megbocsájtani, de ha valaki még ezek után is visszaél a bizalmával, Ön már képtelen a további együttműködésre. Ezt persze a kívülállók úgy látják, borzasztóan határozott és elszánt ember, de közben belülről érzi, ilyen nehéz is ezt átélni. Elsősorban önmagát hibáztatja ilyenkor, hiszen Ön volt hiszékeny és éppen az az erő hiányzott Önből már az első alkalommal, amikor átverték.

Mivel fáradt, engedje ki a kezéből az irányítást. Nem hiányzik Önnek még a vezetéssel járó felelősség és még több feladat. Álljon be a sorba, legyen olyan csapatjátékos, akire lehet számítani, de mégsem szolgál kész megoldásokkal. Ne gondolkodjon mások helyett, elég Önnek a saját problémái és azok a kérdések, melyekre jó ideje keresi már a választ, de éppen a kimerültsége miatt még nem találta meg.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bármilyen nehéz is, beszélnie kell valakivel a problémáiról. Egyre nő Önben ugyanis a feszültség, mivel nem talál megoldást rájuk egyedül. Forduljon olyan emberekhez, akik jártak már azon az úton, amelyen haladva Ön most elakadt. Érdemes lesz meghallgatni a tanácsokat, ég akkor is, ha úgy tűnik, nem használhatóak. Egy kis átdolgozás után ugyanis megmutatják azt az irányt, amerre kimozdulva végre átlendülhet a holtponton.

Ne amiatt szomorkodjon, amit nem ért el, tudja értékelni azt a kimagasló teljesítményt, amelyet nyújtott a siker érdekében. Az, hogy végül az eredmények elmaradtak, nem csak az Ön felelőssége, ezért ne is hibáztassa magát. Sokat fejlődött az úton, amin végigment, ezt felhasználva a későbbiekben már olyan tervekkel állhat elő, amelyek nem ennyire összetettek és így a sikerre is nagyobb esélye lesz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amikor végre elindul, hatalmas lendülettel veti bele magát a teendőkbe. Ossza be azonban az erejét, mert nem várt akadályok felbukkanására is számítania kell. Alaposan eltervezett mindent, de az emberi tényezőket rosszul mérte fel. Magára marad a célhoz közeledve, így az utolsó lépések megtételekor már nem lesz segítsége, aki átlendítené a holtponton. Ha ezt már az elején tudja, végül könnyedén megy végig az úton.

Egy új lehetőség adódik, de nyitott szemmel kell járnia, hogy ezt észrevegye. Az ajánlatot ugyanis nem készen kapja, a sorok között olvasva ismerheti fel. Mindig lásson előrébb, mint a környezetében élők, csak így lesz esélye idejében lépni. Ha a céljai továbbra is ott motoszkálnak a gondolataiban, akkor nem maradnak rejtve Ön előtt az olyan ajánlatok, amelyek által közelebb kerülhet azokhoz.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mivel a céljai nem hétköznapiak, így az oda vezető út sem lehet szokványos. Megvan azonban Önben a kitartás és a küzdőszellem, hogy a siker érdekében kísérletezzen. Az akadályok is csak azt jelzik, jól döntött, ezek azok a kihívások, amelyekre most szüksége van. Vágyott a kalandokra, így most ezt az előnyére fordíthatja. Miközben tapasztalatokat gyűjt, olyan eredményeket is felmutat, mellyel meglepi a környezetében élőket.

Néha megfeledkezik arról, hogy a csalódásokat sem véletlenül vagy valaki hibája miatt kell átélnie. Gyakrabban ezek által tanul, szerez olyan tudást, amelyet más úton nem kapna meg. El kell fogadnia, hogy a saját útját járja akkor is, ha nem minden alakul az elképzelései szerint. Figyeljen és legyen nyitott, hogy megérthesse, miért kerülnek ezek az akadályok éppen most a látóterébe. Képes lesz leküzdeni, még ha lassítani is kényszerül.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bármilyen nehezen indul is a napja, a kötelezettségeit nem hanyagolhatja el. A fejéből képtelen kiverni a reggeli vitát, de azt is tudja, hogy most még nem szolgál rá megoldással. Szellőztesse ki a fejét, mielőtt összetettebb feladatokkal kezd foglalkozni, mert így csak hibázna. Összpontosítania kell, úgy gyorsabban haladhat és végül képes lesz valamennyi helyzetben helytállni, még a viharfelhőket is elzavarni.

Ne futamodjon meg a célegyenesbe érve még akkor sem, ha éppen akkor bukkan fel egy olyan akadály, amely leküzdhetetlennek tűnik. Adjon magának időt arra, hogy felkészülhessen, ne kezdjen kapkodni. Ha nem is arathatja le a babérokat a mai napon, már nem kell sokat várnia, ilyenkor ár nem érdemes siettetni a folyamatokat. Jönni fog az az ötlet, amelyre szüksége lesz, hogy végül minden az elképzelése szerint alakuljon.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



