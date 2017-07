Napi horoszkóp - 2017. július 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg Ön sem hisz a sikerben, a környezetében élők sem biztatják. Hiszen az eredmény feltétele, hogy képes legyen harcolni, de ehhez elengedhetetlen az elszántság. Gondolja át még egyszer, mekkora áldozatot hozna meg a célért és vajon az elegendő lesz-e. Ha maradnak még kételyek Önben, valóban jobb lesz más utakat keresni és visszatérni erre a témára akkor, amikor kipihentebb és összeszedettebb.

Előre tekintsen, engedje el a múltat. Akkor tud továbblépni, ha ismét talál célokat, amelyekért érdemes elindulni, harcolni. Legyenek ezek könnyen és gyorsan elérhető eredmények, hiszen ez ad majd erőt óráról órára, míg végül végképp maga mögött hagyja a kudarcait. Az akadályokra már ismét, mint kihívásokra tekinthet, nem, mint útját álló nehézség, ami megfutamodásra késztetné. Visszanyeri régi önmagát és ennek a környezetében élők örülnek a legjobban.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amikor könnyebb utat ajánlanak, akkor kell igazán figyelni. Hiszen Ön is tudja, hogy a sikerekért meg kell dolgozni, így az a lehetőség, hogy szinte az ölébe hullana az eredmény, nagyobb valószínűséggel csapda, mint valódi könnyebbség. Nem kell azonnal elutasítania, de tartsa nyitva a szemét, és ha bármi gyanúsat észlelne, azonnal legyen menekülőút, hogy visszatérhessen az eredeti elképzeléseihez.

Már meg is feledkezett az ügyről, de most ismét szóba kerül. Ön ugyan úgy érezte, sikerült mindenki számára megnyugtató módon rendezni a sorokat, azonban valakiben mégis maradt tüske. Ne legyen emiatt ideges, őrizze meg a nyugalmát és a türelmét, hiszen került már Ön is olyan helyzetbe, amikor már csak az Ön számára maradtak nyitott kérdések. Ilyenkor a leghasznosabb ismét az elejétől mindent átbeszélni

IKREK: (május 21 - június 21.)



A hazugságra épített kapcsolat kártyavárként omlott össze. Most úgy érzi, kicsúszott a lába alól a talaj. Szeretne mindent elölről kezdeni, de Ön is tudja, hogy ez már nem lehetséges. A sebek, melyeket egymáson ejtettek olyan mélyek, amelyek nem gyógyulnak be nyomtalanul. El kell fogadnia, hogy nincs már közös jövő, a tervek, amelyeket szövögetett legjobb esetben majd valaki mással lesz megvalósítható.

Csak Önön múlik, képes lesz-e megbocsájtani. A másik fél valóban nagyot hibázott, de ezt belátta és igyekezett mindazt jóvátenni, amit elrontott. A bizalmát csak nagyon hosszú idő után nyerheti meg újra, de addig is esélyt kell adnia neki, hogy bizonyítson. Legyen nyitott, elfogadó, még ha egy bizonyos távolságot igyekszik is megtartani. Ha van az Ön számára kényes kérdés, kerülje el, nem kell a sebeket már most feltépni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem foglalkozhat mindig csak azokkal a feladatokkal, melyek izgalmasnak tűnnek, szórakoztatják, vannak bizonyos kötelezettségei, melyeket akkor is el kell végeznie, ha azok kevésbé vonzóak. Legyen ez a nap olyan, amikor a fiók mélyéről előveszi azokat és a végére jár a kérdéseknek. Így egy rövid ideig ismét hátradőlhet, és újra válogathat az ajánlatok közül aszerint, mennyire találja a kihívást igazán érdekesnek.

Ahogy nem mindig a legrövidebb út tehető meg a leggyorsabban, úgy a mondandóját is érdemes néha becsomagolni, még ha emiatt tovább is tart a véleményét kinyilvánítani. Az őszinteség természetesen fontos, de ha a rideg szavakat körülírja, ahelyett, hogy kimondaná, a másik fél számára elfogadhatóbb lehet. Megtalálni a közös hangot, egymásra hangolódni nem is olyan egyszerű, de mindenképpen célravezetőbb.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha képes elfogadni a múltat, tegye meg az első lépést a jövő érdekében. A másik fél hasonlóan érez Önhöz, ám belőle hiányzik a bátorság. Ön azonban még hisz abban, hogy van lehetőség a kapcsolatukban még akkor is, ha egy ideje eltávolodtak egymástól. És azt is tudja, hogyan lehetne újra közeledni, ehhez talál olyan ürügyet, amelynek nem lehet ellenállni. Éppen ez volt mindig is az erősségük, hogy fél szavakból is megértették egymást.

Hiába próbálja titkolni, vannak olyan emberek, akik már ismerik annyira, hogy észrevegyék. Látják, hogy Ön most nem önmaga, komoly problémák foglalkoztatják. Nem szívesen beszélne azokról, de magában se tudja elfojtani. Ossza meg a kétségeit legalább azokkal, akik tanácsaikkal kimozdíthatják a holtpontról. Csak arra van szüksége, hogy valaki megmutassa az irányt, amerre érdemes lenne elindulni, a lendület már vinné tovább.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem kell kapkodnia, a terveivel ráér még előállni. Mérje fel inkább a lehetőségeket, például hogy kikre számíthat a későbbiekben. Akik majd szívesen sorakoznak fel Ön mellé, hogy együtt mehessenek végig azon az úton, amelyet kitűzött maga elé. Fektesse a hangsúlyt az előkészületekre, így ha elérkezik az indulás ideje, már gördülékenyen haladhatnak, nem kell számítaniuk váratlan akadályokra sem.

Elsősorban a saját érdekeit tartsa szem előtt, ne fogadjon el olyan megkeresést, amely ezeket esetleg hátráltatná. Csak lassan indult el azon az úton, amely a céljaihoz elvezeti, ha most letér róla, nehezen fog visszatalálni. Hiányzik Önből az elszántság és a harci szellem, így legalább összpontosítson, hogy a hibázást elkerülhesse. Ha még emiatt is lassításra kényszerülne, végképp veszélybe kerülnének az elképzelései.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



