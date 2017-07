Napi horoszkóp - 2017. július 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Talán majd egyszer képes lesz megbocsájtani, de most még össze van törve. Olyan hírek jutottak el Önhöz, amelyek kihúzták a lába alól a talajt. Nem találja a helyét, hirtelen minden, amit eddig elért, semmissé vált. Újra kell kezdenie elölről mindazt, amit egyszer már felépített, de így legalább esélyt kapott arra, hogy ne kövesse el újra azokat a hibákat, amelyek idáig vezettek. Az emberekkel szembeni bizalmatlansága azonban még sokáig elkísérik.

Nehéz döntés vár Önre, ne engedje, hogy siettessék. Gyűjtsön be minden információt és mérlegeljen alaposan. A következmények számbavétele nem kevés időt igényel, így nem is kapkodhat. Csak akkor kerülheti el a csalódást, ha valóban mindenre felkészül előre és nem akkor kell rögtönöznie, amikor az akadályok felmerülnek. Hamar feladná, ha meglepetések érnék, most ugyanis azok nem jelentenének kihívást.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az akadályok, melyek az útjába kerülnek, valóban nem voltak előre tervezhetőek. Mégsem a véletlennek köszönheti azokat, bizonyos dolgokat ezek által kell megtanulnia, megtapasztalnia. Éppen ezért ne is gondolkodjon el azon, hogy mindent hátrahagyva új utat keres, a megoldásokon kell dolgoznia. Ha olyan ötlet merül fel Önben, mely nem tűnik ésszerűnek, akkor is érdemes lesz kivitelezni.

Ne csak a kudarcok jussanak eszébe az esetről, gondoljon arra is, mi mindent nyert általa. Például új emberek léptek az életébe, akikkel nem alakult volna ki ilyen mély kapcsolat, ha nem járják be együtt ezt az utat. Valóban voltak buktatók, bizonyos akadályok láttán megfutamodtak, de talán éppen ezek miatt kerültek még közelebb egymáshoz. Hiszen minden rosszban van valami jó, így ebben az ügyben is meg kell találnia azt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kerülik az emberek, mert árad Önből a feszültség. Ne a környezetében élőket hibáztassa emiatt, inkább keresse meg magában az okát annak, hogy nem tud nyitni feléjük. Sokáig nem halogathatja, hiszen egy olyan út vár Önre, amelyen segítség nélkül nem tud végighaladni. Nem magánk okozta a problémákat, de nem is kiálthat ki mindenkit bűnbaknak, azokkal a személyekkel kell tisztázni, akik érintettek az ügyben.

Egyedül indul el az úton, de az első sikerek után már becsatlakoznak Ön mellé olyan emberek is, akik segíthetik az előrehaladását. Bár az út elején valóban kétesélyes volt az eredmény, de hamar világossá válik mindenki számára, hogy az Ön elszántsága nem ismer lehetetlent. Ennek köszönheti, hogy végül egy ütőképes csapat kovácsolódik Ön köré, de az irányítást ne adja ki a kezéből, hiszen csak Ön látja a valódi célt.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg Ön sem biztos a sikerben, nem várhatja el a környezetében élőktől sem, hogy kiálljanak Ön mellett. A kétkedőket egyedül kell meggyőznie, de erre fel is készült, így biztos lábakon áll az érvelése. Éppen ezért legyen magabiztos és határozott, hamar sikerül támogatókat szereznie. És közben önmagát is erősíti, hiszen ismét át kell gondolnia minden lépést és így megbizonyosodik arról, valóban helytállóak voltak a számításai.

Keresnie sem kell, a kihívások megtalálják. Csak mondjon bátran igent az olyan felkérésekre, melyek izgalmasnak, ugyanakkor kivitelezhetőnek tűnnek. Amint elindul az úton, máris megtapasztalhatja, mennyire kitartó, hiszen már az első lépések után jönnek az akadályok. Éppen erre van szüksége, hiszen szellemileg friss, ezt szeretné is kamatoztatni. Az ötletei ugyan meglepőek, de használhatóak, így talál segítséget is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne csak a felszínt kapargassa, ha valóban szeretné megoldani a problémát, mélyebbre kell ásnia. Menjen vissza az időben egészen addig, amíg minden rendben volt és keresse azokat a lépéseket, amelyek végül a feszültséghez vezettek. Bár ezeket meg nem történté tenni már nem lehet, de mégis ott lapulnak a válaszok azokra a kérdésekre, amelyek most felmerülnek Önben. Bármilyen kényelmetlen i ez az időutazás, meg kell tennie a béke érdekében.

Bár nem szívesen enged az érzéseknek, jobban szeret a józanész mentén dönteni, most mégis teret ad a belső hangoknak. Önmagának se tudná megmagyarázni, miért gondolja úgy, hogy asz ösztönei megbízhatóbb válaszokat súgnak, de határozottan indul el azon az úton, amellyel mindenkit meglep a környezetében. Éppen ezért nem is kísérik el, de most még ez is csak erőt ad Önnek, hogy megmutathassa, helyesen választott.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elérkezett az idő, hogy ismét rendet tegyen önmagában. Vannak olyan emberek, akik sok csalódást okoztak, de Ön ezeket mindig megbocsájtotta. Ezért is tudták kihasználni, de ennek most vége. Ismét erősnek érzi magát, aki nem szorul arra, hogy kívülről is támogassák, hisz saját magában és ezt elégnek érzi a sikerekhez. Szeretné minél gyorsabban leépíteni azokat a kapcsolatokat, amelyek csak visszahúzzák, akadályozzák.

Eldöntötte, ezért nem is hallgat azokra, akik ezzel nem értenek egyet. Talál azonban támogatókat, csak arra nem gondol, esetleg ők a vesztét akarják. Éppen azért bíztatják, hogy induljon el, mert látják előre, egy zsákutca, amit választott. Nem jó tanácsadókat választott, erre gyanakodhatna már csak azért is, hiszen éppen ők azok, akik eddig sosem álltak Ön mellett, amikor valóban segítségre szorult volna.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



