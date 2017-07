Napi horoszkóp - 2017. július 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érzi, hogy egyre feszültebb, szüksége lenne egy kis kikapcsolódásra. Mielőtt azonban kivonulna a világból, tudja le a kötelezettségeit. Akkor lesz képes ugyanis a teljes ellazulásra, ha nem szorongatják a határidők, nincsenek olyan folyamatban lévő ügyei, amelyeknél még várják Öntől az eredményeket. Ha lezár minden nyitott kérdést, akkor viszont bátran engedjen a csábításnak és hallgasson a belső hangjára, amely kalandozni csábítja.

Bár nem szívesen beszél az Önt foglalkoztató kérdésekről, egyedül nem talál válaszokat azokra. Nyisson az olyan személyek felé, akikben tudja, hogy megbízhat, nem élnek vissza azzal, hogy most gyengébb, bizonytalanabb. Nekik bátran kimutathatja az érzéseit is, amelyek okozzák a fejfájását. Mintha letért volna a sajátútjáról és mások elvárásai szerint kellene élnie, ami viszont egyre nagyobb súlyként nehezedik Önre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha szeretne továbblépni, le kell bontania azokat a korlátokat, amelyeket éppen Ön emelt maga elé. Eddig ezzel tartotta távol a kísértéseket, így próbált azon az úton maradni, amit biztonságosnak gondolt, Mostanra azonban már belátta, ahhoz, hogy a céljait megvalósítsa, olyan területekre kell merészkednie, ahol még nem járt és emiatt vannak félelmei is. Merjen kockáztatni, van Önben elég elszántság és energia.

Felszínre törnek Önben olyan érzések, amelyeket eddig igyekezett elnyomni, hogy képes legyen helytállni az élet más területén. Mostanra azonban olyan nagy a belső feszültség, ami éppen ellenkező hatással van a teljesítményére, akadályozza abban, hogy összpontosítson és elkerülje a nagyobb hibákat. Még időben lépjen és beszélje meg az érintettekkel az Önben kavargó érzelmeket, csak így térhet vissza minden a megfelelő mederbe.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A cél egyre közeledik, most már nem hátrálhat meg. Az akadály, amely hirtelen az útját állja, szerepelt a terveiben, bár reménykedett, hogy elkerülheti. Fáradt, ezért tűnik ez most váratlannak és leküzdhetetlennek. Egy rövid kis szünet, amíg a gondolatait rendezi, és máris be fogja látni, valóban nincs oka megfutamodni. Higgyen magában, mert más nem adhat Önnek önbizalmat, de csak ennyi szükséges a sikerhez.

A kudarcok miatt magát okolja, de a sikereket másnak tulajdonítja. Nem csoda, ha ezek után úgy gondolja, valóban nem a saját útját járja. Amíg nem tesz rendet a fejében, nem is fog az önbizalma se helyreállni. Nem kell a hibákat magára vállalnia, mert a környezetében élők ezt hajtogatják, álljon ki saját magáért. Ha elég erős, felismeri, mikor okozta valóban Ön azokat a bizonyos félrelépéseket és mikor volt, hogy csak sodródott az árral.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Adjon esélyt a kapcsolatnak, ne utasítsa el az Önhöz közeledő személyt csak azért, mert az első benyomása nem volt pozitív. Az a helyzet nem is kedvezett az ismerkedésnek, hiszen komolyabb problémákkal kellett megküzdeniük. Érthető, hogy mindketten feszültek voltak és nem találták a közös hangot. Ha a másik fél még ezek után is kitart Ön mellett, valóban megérdemli, hogy ismét találkozzanak és leüljenek egy nyugodtabb beszélgetésre.

Ne akarja egyedül megoldani a problémát. Kérjen segítséget olyan személyektől, akik jártak már azon az úton, amelyre készül lépni. Bár számba vette az akadályokat, felkészült a nehézségekre, de érdemes meghallgatni azok tapasztalatát, akik át is élték mindazt, ami Önre vár. Ezek a tapasztalatok ugyanis olyan erőt adhatnak, amely nélkülözhetetlen lesz, amikor épp fogytán lesz az ereje, lendülete.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amikor eldöntötte, merre tovább, nem gondolta, hogy ennyire lekorlátozódnak a lehetőségei. Olyan korlátok közé szorult, melyek túl szűkek és próbálna folyamatosan kitörni. Így viszont értékes energiát veszít és még a céljaihoz sem kerül közelebb. Bármennyire is nehezére esik, el kell fogadnia, hogy nem haladhat a saját feje után, meg kell felelnie azoknak az elvárásoknak, amelyeket mások támasztanak Önnel szemben.

Nehezen tud beilleszkedni abba a közösségbe, ahol most kellene helytállnia. Olyan emberek veszik körbe, akiket még alig ismer és így biztonságosabbnak érzi, ha az álarcot magán hagyja. Ezzel azonban olyan jelzéseket küld, mintha kívülálló lenne, miközben vágyik arra, hogy egyenrangúként kezeljék. Amíg nem képes ellazulni, elengedni magát, nem várhatja el, hogy nyitott szívvel befogadják.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nyitott és türelmes, így most szembesíteni lehet Önt azokkal a kényes kérdésekkel, melyek elől eddig menekült. Hamar felismerik ezt a környezetében élők, így ne csodálkozzon azon, ha keresik a társaságát, hogy végre tisztázhassák az eddig szőnyeg alá sepert helyzeteket. Bár nap végére már alaposan elfárad, de úgy gondolja, érdemes kitartani, hiszen számos kapcsolata rendeződik a beszélgetések által.

Ne meneküljön az akadályok láttán még akkor se, ha úgy érzi, most képtelen lesz megbirkózni azokkal. Ilyenkor tegye kicsit félre a feladatot, keressen másik kihívást, már ennyi elég lesz ahhoz, hogy ötleteket nyerjen, amelyek aztán átlendítik a holtponton. Egyre több az energiája, ahogy jönnek a sikerek, hiszen így nem csak az önbizalma erősödik, de a környezetében élők elismerését is kivívja.

