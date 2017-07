Napi horoszkóp - 2017. július 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hallgasson a tapasztaltabbakra még akkor is, ha úgy gondolta, mindent alaposan eltervezett. Előfordulhat, hogy mégiscsak számításon kívül hagyott olyan akadályokat, amelyeket viszont nem tud leküzdeni, hiába van tele energiával és látja maga előtt a célokat. Olyan nagyon szeretné azokat elérni, hogy túlbecsülheti a képességeit, erre próbálják felhívni a figyelmét, hogy elkerülhesse a csalódást.

Nem szabad dönteni, ha ideges, túl felszabadult vagy fáradt. Ezt tudja is jól, ezért próbál most is menekülni az adott helyzetből. A környezetében élők azonban igyekeznek sarokba szorítni, hiszen szeretnék kihasználni a fáradtságát, hogy egy olyan útra tereljék, amelyre nem szívesen lépne. Mivel már felismerte, hogy z Ön érdekeit senki nem veszi figyelembe, már meg is tette a legfontosabbat annak érdekében, hogy győztesen kerüljön ki a csatából.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Végre sikerül elbontania egy olyan korlátot, amit Ön épített maga köré. Bár a környezetében élők többször elmondták, hogy így csak saját magát akadályozza abban, hogy haladjon tovább, mintha csak félne attól, hogy meglássa, mi is van mögötte. Mostanra azonban megértette, valóban Ön tehet arról, hogy megrekedt egy ponton és addig valóban képtelen lesz elérni a céljait, ha továbbra is retteg meglátni a valóságot.

Nem új akadályok keletkeztek, a régieket nem küzdötte le, csak megkerülte. Így viszont számítania kellett volna arra, hogy ismét az útjába kerülnek. Ne másokat okoljon emiatt, hanem most legyen erős és elég elszánt ahhoz, hogy ne halogassa tovább, szálljon szembe velük. Eddig sem a tudás hiány miatt igyekezett továbblépni dolgavégezetlenül, pusztán igyekezett egyszerűbb és rövidebb utat keresni, de be kell látnia, ez nem lehetséges

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak az első lépést megtenni lesz nehéz, utána már jönni fog a megoldás. Érhető, ha fél kockáztatni, hiszen az elmúlt napokban valóban számos kudarcot kellett átélnie. Most azonban pontosan tudja, mire számíthat, éppen azért választotta ezt z utat, hogy ne kelljen meglepetésektől tartania. Ne feledje, a célok megvalósításához elszántság és akarat kell, ezek nélkül sose érheti el, amit kitűz maga elé.

Szívesen kalandozna, ezért hajlamos olyan felkérésre igent mondani, amit csapdaként állítanak Önnek. Legyen sokkal óvatosabb, ha ismeretlen lehetőséget ajánlanak fel és próbálják elhitetni Önnel, hogy többet ilyen alkalom nem adódik. Ha egy út meg van írva Önnek, akkor az meg is fogja találni Önt akkor is, amikor kevésbé kell tartania az ellenségeitől, így képes lesz benne felismerni a valódi kihívást.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mivel nehezen tud parancsolni az indulatainak, ne mozogjon olyan emberek között, akik nem ismerik ezt az oldalát. A szerettei már tudják kezelni a dühkitöréseit, mikor kell komolyan venni és mikor lehet megnyugtatni pár kedves szóval vagy egy tréfás történettel. Ön pedig próbáljon visszatalálni önmagához, hiszen az elmúlt napok feszültsége miatt már valóban nehéz megtalálni a közös hangot Önnel.

Nem szívesen vallja be, de tudj, hogy hibázott akkor, amikor megint nem hallgatott azokra, akik figyelmeztetni próbálták. Ismét falakba ütközött, mert egy olyan utat választott, amely nem vezet a célig. Ezt előre elmondták Önnek, de annyira hajtotta a sikeréhség, hogy elengedte a füle mellett. Tudjon elnézést kérni azoktól, akiket megbántott az éles szavaival és a rideg elutasításával.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg nem tud kérni, ne is várjon segítséget. El kell fogadnia ugyanis, hogy a követelőzéssel nem kapja meg azt, amit szeretne. Mindenki a saját útját járja, ha valakit szeretne átterelni az Önére, azt csak szép szavakkal vagy olyan célok kitűzésével teheti, amelyekkel képes azonosulni. Éppen ezért első lépésként fogalmazza meg magában, egyáltalán hol és miért is akadt el, utána próbáljon támogatást szerezni.

Az elmúlt napokban elhanyagolta a szeretteit, itt az idő, hogy ezt pótolja. Ez persze ne azt jelentse, hogy a saját akaratát erőlteti rájuk, vegye figyelembe az ő igényeiket és abban próbáljon a segítségükre lenni, hogy járhassák a saját útjukat. Ötletei természetesen lehetnek, hogyan érdemes megközelíteni a célt, de ha mégsem hallgatnak Önre, még ne vonuljon félre, mint egy durcás kisgyerek, az adott helyzetben álljon helyt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy tervezte, ez egy lazább nap lesz, épp csak annyi feladatot vállal, amennyivel könnyedén megbirkózhat és még marad ideje a pihenésre. A családtagoknak azonban más elképzelései vannak, így végül döntenie kell, az otthon békéje érdekében félreteszi a saját érdekeit vagy kiáll magáért, de akkor számítania kell feszültségre. Döntsön bárhogyan is, álljon ki magáért, mindig tartsa szem előtt, ez az Ön élete.

Felejtse el most a problémákat, inkább lazítson. A megoldások keresésével várhat még egy kicsit, hiszen nem új keletűek a gondok. Ha eddig együtt tudott élni velük, akkor most még lazítson egy kicsit és töltse az idejét szerettei körében. Nélkülözniük kellett Önt a teendői miatt, de mindezt jóváteheti, ha közös programot szervez, amely során természetesen figyelembe veszi az igényeiket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



