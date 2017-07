Napi horoszkóp - 2017. július 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az elképzelései nem rosszak, de nagy kérdés, kap-e támogatást hozzájuk. Egyedül ugyanis nem tudja megvalósítani és ezt Ön is pontosan érzi. Legyen türelmes és kitartó, hogy a felmerülő kérdésekre higgadt válaszokat adhasson, hiszen csak így reménykedhet abban, hogy felsorakoznak Ön mellé olyanok, akik a segítségére lehetnek. Többre van szüksége, mint pár biztató szó, ezért alkalmazkodnia kell a környezetében élőkhöz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha végzett a betervezett feladatokkal, ne keressen újabbakat. Nyugodtan lazíthat, nem várják el Öntől, hogy megváltsa a világot. Hajlamos Ön túlterhelni saját magát, de most még időben észreveszi szervezete jelzéseit, így elkerülhet egy összeomlást. Nem csak fizikailag, de szellemileg is igencsak érzi a kimerültséget és ezt már nem írhatja mások számlájára, hiszen már egy ideje igyekeznek kímélni Önt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



A megbocsájtás művészet. Hiszen valahol a saját határit kell átlépnie, másképp kell gondolkodnia az eset után. És utána még önmagával is el kell hitetnie, hogy jobb lesz ezután. Amíg ez a folyamat lezajlódik, számos olyan pont van, amikor feladná, és azt mondaná, nem. Hiába siettetné a gondolatait, hagyna ki lépéseket, ezen végig kell mennie, hogy a végén nyugodtan kimondhassa, valóban nem történt semmi és töretlen a bizalma a másik félben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Semmi nem úgy alakul, ahogyan azt eltervezte. Első lépésként ne másokat hibáztasson, gondolja át, hogy az elképzelései valóban megvalósíthatók voltak-e. Talán Ön nem vett figyelembe minden körülményt és ennek köszönheti, hogy végül elmaradtak az eredmények. Számított a támogatásra, amit nem kapott meg, de csak erre fogni a kudarcot, hosszú távon nem jelentene megnyugvást, hiszen érezné magában is a kételyt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ön még ugyan reménykedik, de ha hideg fejjel gondolkodik, tudja, hogy már nincs esély. Mégis harcol és közben egyre fáradtabb, elkeseredettebb, hiszen nem jönnek az eredmények. Legyen elég bátor ahhoz, hogy kimondja, nincs folytatás. Tűnhet ez meghátrálásnak, menekülésnek, de mégis ez az egyetlen járható út, ha nem szeretné teljesen felemészteni önmagát. Bármennyire is fáj, ezt el kell fogadnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legalább azok előtt vegye le az álarcát, akik igazán közel állnak Önhöz. Nem kell mindenkivel elhitetni, hogy minden rendben van és nincsenek megoldatlan problémái. Miközben tudja, hogy egyedül nem is fogja megtalálni a válaszokat, mégis elfojtja magában a kérdéseket, azokat nem osztja meg a szeretteivel. Legyen nyitott és őszinte, viszonzásképpen végre továbbléphet úgy, hogy lezárja magában az ügyet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha válaszokat szeretne kapni, meg kell őriznie a nyugalmát. Nem sürgetheti a másik felet, időt kell adnia neki ahhoz, hogy rendezze a gondolatait. Nem csak maga a téma kényes, de azt is tudja, hogy ezzel egy új korszak veszi kezdetét. Éppen ezért kell megbeszélniük a témát és nem csak kikényszeríteni valamilyen véleményt. Legyenek nyitottak a másik fél irányában, hiszen olyan mondatok is elhangzanak majd, amelyek akár sebeket is ejthetnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Számoljon el tízig, mielőtt bármit is mondana. Azzal nem segíti elő az ügyet, ha engedi az indulatait felszínre törni. Könnyebb lesz megtalálni egy mindenki számára elfogadható megoldást, ha nyitott és türelmesen végighallgatja az érintetteket. Ha megtalálják a közös nevezőt, abba kapaszkodva elindulhatnak egy irányba, amely végül egy olyan célt fog jelenteni, melyért érdemes lesz harcolni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne amiatt bánkódjon, amit nem kapott meg, arra kell gondolnia, amit eddig elért. Üresnek érzi magát, mintha eddig csak kudarcok érték volna, a sikerek törlődtek az emlékezetéből. Mindez csak azért történik így, mert képtelen az utolsó csalódását feldolgozni és továbblépni. Egyre mélyebbre süllyed az önsajnálatban és nem is engedi, hogy segítsenek Önnek. Ne csodálkozzon, ha végül tényleg magára marad a problémáival.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha azt érzékeli, hogy feszült a hangulat Ön körül, érdemes először magába nézni. Talán éppen az okozza a vitákat, hogy képtelen engedni és csak a saját véleményét hangoztatja. Márpedig a szeretteinek is vannak elképzelései, melyeket Ön már csírájában elfojt. Engedjen, ha szeretné, hogy ismét béke költözzön az otthonába, hiszen csak úgy tud majd kikapcsolódni, egy kicsit lazítani, ha nem kell a családtagokat nyugtatni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem szívesen alkalmazkodik, ezért inkább a saját útját kívánja járni. Olyan célokat választott erre a napra, melyeket akár egyedül is elér. H azonban segítséget ajánlanak, ne legyen elutasító. Bár így valóban lassabban halad, de éppen azokkal az emberekkel töltheti az időt, akik közel állnak Önhöz, ráadásul tisztelik a kitartását, munkabírását és most is szeretnének tanulni. Tekintsen úgy erre, mint befektetés a jövőbe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Úgy érzi, a kitűzött célok nem csak Önnek jelentenek sokat, de képes lesz másokat is mozgósítani arra, hogy beálljanak Ön mellé. Ha mégis visszautasítják, ne vegye személyes sértésnek. Nem Önnek szól ez ugyanis, inkább írható a fáradtság számlájára. Míg Ön tele van energiával, hajtja a siker utáni vágy, a környezetében élők inkább pihennének vagy vennének részt olyan programokon, ahol kikapcsolódhatnak. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp