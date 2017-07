Napi horoszkóp - 2017. július 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne keressen újabb kihívásokat, végezzen a függőben lévő ügyekkel és utána lazítson. Ez a hét kaotikusra sikeredett, így legalább lesz lehetősége kielemezni. Számos kudarcot kellett úgy átélni, hogy talpon maradt, miközben az okokat szerette volna keresni. Hiszen minden hibából tanulni akar, hogy legközelebb elkerülhesse. Akkor érti csak meg azokat, ha le tudja vonni egyúttal a tanulságot, gyarapítja a tapasztalatait.

Bizonyos feladatokat nem halaszthat el, így azokkal mindenképpen foglalkozzon. Igyekezzen ezekre összpontosítani, újabbakat pedig ne keressen. Ha már megnyugodott és végre a reggeli feszültség oldódni látszik, érdemes emberek között is mozogni, hiszen így kaphat segítséget. Bár továbbra is nehéz megtalálni Önnel a közös hangot, mégis igyekszik elfogadni, hogy nincs egyedül és alkalmazkodnia kell másokhoz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bármilyen nehéz is folytatni, amit elkezdett, most már nem adhatja fel. Túl hosszú utat tett meg idáig és bár még mindig nem ért célba, de z már közelebb van, mint gondolná. Most tartson egy kis szünetet, terelje el a figyelmét a problémákról, így tud ugyanis erőt gyűjteni. Hiába küzdene ugyanis, az akadály egyelőre nem tűnik el, hiába a harcok és az ötletek. Adjon egy kis időt, hogy letisztulhasson a kép magában.

Sikerekre, eredményekre van szükség ahhoz, hogy ismét bízni tudjon a képességeiben. Bizonyos kudarcok olyan mély nyomot hagytak Önben, hogy képtelen feledni azokat. Fél kockáztatni, új úton elindulni. Egyelőre keressen olyan feladatokat, melyeket már nem egyszer megoldott, így különösebb erőfeszítés nélkül is elhiteti magával, hogy továbbra is képes kimagasló teljesítményt nyújtani, ha vannak céljai.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Beszéljen valakivel, egyedül képtelen lesz megoldást találni az Önt foglalkoztató problémára. A kérdéseit ugyan már megfogalmazta, de a válaszokat hiába keresi. A környezetében akad olyan személy, aki már járt azon az úton, ahol most Ön elakadt és még bízik is benne. Fogadja meg a tanácsait még akkor is, ha első hallásra azok meglepőnek, kivitelezhetetlennek tűnnek. Ha valaki képes lesz ugyanis végrehajtani, az éppen Ön.

A saját megérzésére hallgasson még akkor is, ha emiatt magára marad. A környezetében élők nem értik, miért ezt az utat választotta, mikor egyértelmű, hogy hosszabb és tele van előre nem látható akadályokkal. Ön mégis azt gondolja, ez a jó döntés, hiszen akkor fejlődhet, ha új kihívásokkal találkozik. Tele van energiával, így nem tart attól, hogy idő előtt feladná, és kiváló alkalomnak tekinti, hogy tapasztalatokat gyűjtsön.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csak akkor tudná tartani a napirendet, ha nem kellene másokhoz alkalmazkodnia, De Ön is tudja, hogy most nem mondhat nemet, hiszen éppen egy olyan személytől jön a felkérés, aki sokat jelent Önnek és a jövőjére is befolyással lehet, hogyan veszi ezt az akadályt. A halasztható feladatokat nyugodt szívvel félreteheti, a többit igyekezzen összeegyeztetni az új üggyel, amely ráadásul izgalmasnak is tűnik.

Érdemes elgondolkodnia, vajon minden kapcsolat valóban képvisel-e olyan értéket, amekkorát Ön tulajdonít neki. Hajlamos bizonyos embereket felülbecsülni és így olyan engedményeket is tenni irányukba, amely már az Ön számára káros. Aki ezt elfogadja, pedig látja, valószínű csak kihasználja Önt és hosszabb távon nem fognak tudni együttműködni. Legyen önző és hidegfejű, tudjon nemet mondani bizonyos esetekben.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hiába menekül a probléma elől, az időről-időre utoléri. Amíg nem keres megoldást rá, nem szabadulhat tőle. Bármára már voltak betervezett feladatai, de érdemes lenne ezt átszervezni és időt szánni arra, hogy legalább elgondolkodik azon, merre tudna indulni. Ha már kijelöli az irányt, át is veszi felette az irányítást és nem kell attól tartania, hogy ismét egy váratlan pillanatban felbukkan, hogy összezavarja.

Ne akarja egyedül elvégezni az összes feladatot, amelyet betervezett. Vannak közte olyanok, amelyekkel mások is képesek azonosulni, így akár át is adhatja nekik a kivitelezést. Az irányítást természetesen továbbra is a kezében tartja, de közben foglalkozhat más kérdésekkel. Így lesz ugyanis csak esélye arra, hogy eléri azokat az eredményeket, amelyekkel elégedett lenne, és úgy várná a hétvégét, hogy képes kikapcsolódni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Hiába szeretett volna egy lazább napot, ha képtelen nemet mondani a megkeresésekre. Mindig akad valaki, aki segítségre szorul, és ha Ön látványosan nem csinál semmit, jó eséllyel Önt fogja megkeresni ezért. Ha nem szeretné, hogy ilyen ügyben megtalálják, vonuljon félre és adjon a látszatra, tegyen úgy, mint aki tele van elintéznivalóval. Bár nem erőssége a színészkedés, de talán most sikerül megtéveszteni pár embert.

Ha most igent mond az új felkérésre és félbeteszi a folyamatban lévő ügyeit, később ismét elölről kell kezdenie a velük való foglalkozást. Próbáljon időt nyerni, amíg lezárhatja a fontosabbakat, így egyúttal a határidőkből sem csúszik ki. Érthető a lelkesedése, hiszen az újdonság mindig vonzóbb, mint a megszokások, de a szavahihetőségét nem teheti kockára csak azért, mert egy kis izgalomra vágyik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp