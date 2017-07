Napi horoszkóp - 2017. július 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ami Önnek oly egyszerűnek tűnik, az másoknak lehet egy összetett probléma. Ne ez alapján ítélje meg az embereket, hiszen ha most türelmetlen, fordított helyzetben Önnek sem esne jól, ha kételkednének a képességeiben csak azért, mert egy adott feladattal nehezen boldogul. Legyen türelmes, segítse azokat, akik elakadnak. Járjon elől jó példával, mutassa az utat, viszonzásra talál későbbiekben a megértése.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

Nincsenek véletlenek, okkal kell most átélnie ezeket az órákat. Bármilyen nehéz is ezt elfogadni, megérteni végképp nem is tudja, maradjon talpon és harcoljon. Ahogy jönnek a megoldások és esik le a súly a válláról, úgy fogja szép lassan feldolgozni, miért rendelte a sors ezt az utat Önnek. Nem csak saját magáról, de a környezetében élőkről is olyan tapasztalatokat gyűjthet, melyeket másképp nem szerezhetett volna meg.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Összpontosítania kell a feladataira, ha szeretne időben végezni és elkerülni, hogy hibázzon. Hiába állna elő a megszokott megoldásokkal, most ezek nem hoznák el a várt eredményt. Azok az ötletek lehetnek sikeresek, melyek nem hétköznapiak, a környezetében élőket meglepi. Bár Ön is kétkedve indul el az úton, de érzi, hogy nincs más választása. Legyen vakmerő, kockáztasson annak érdekében, hogy elérje a céljait.

Vannak még olyan feladatok, amelyek elintézésre várnak, ne keressen egyelőre új kihívásokat. Akkor tud ugyanis előrelépni, ha leveszi a válláról a súlyt, melyet azok a kötelezettségek jelentenek, melyeket még nem zárt le. Használja ki, hogy tele van energiával és bátran foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, melyeket eddig halogatott. Az eredmények sem maradnak el, ami csak tovább növeli a lelkesedését.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyedül képtelen lesz valamennyi akadállyal megbirkózni. Mivel nem szívesen mozog emberek között, egyedül indul el, de már akkor is tudja, hogy segítségre fog szorulni. Igyekszik összeszedni a gondolatait, ha elérkezik az idő, pontosan tudja megfogalmazni, mért is akadt el és mire van szüksége. Van olyan pillanat, amikor elég pár bátorító szó, de bizonyos kérdések esetén a válaszokat másoktól várja.

Eddig sikeresen elmenekült a probléma elől, de most ár nem várhat tovább, keresnie kell a megoldást. Ha még nem érez elég erőt magában, először egyszerűbb feladatokkal kezdje a napját. Az eredmények meghozzák az étvágyát, egyre nagyobb, összetettebb kérdések felé fordul, míg végül sorra kerül az is, amelyet eddig halogatott. Célba érkezve már nem is érti, miért félt ennyire, hiszen könnyedén vette az akadályokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hiába ragaszkodna hozzá, képtelen kézben tartani az irányítást. Hamar elbizonytalanodik, ha olyan akadályokkal találkozik, melyekre nem volt felkészülve. Márpedig a környezetében élők nem nézik jó szemmel, ha nem szolgál azonnal megoldásokkal, ezért egy idő után már nem is keresik Önt. Kár emiatt bosszankodnia, keressen olyan feladatokat, melyekkel elterelheti a gondolatait és egyedül is képes eredményeket felmutatni általuk-

Ne magyarázkodjon, vonuljon félre emelt fővel. Tudja, hogy nem hibázott, ezért nem is érez lelkiismeret-furdalást, hiába okolják Önt a környezetében élők. Mivel a véleménye mellett nem tud kiállni, ahhoz túl fáradt, hamar kikiáltják bűnbaknak. Ne bocsátkozzon felesleges vitákba, bízza az időre, hogy bebizonyosodjon, nem Ön miatt alakult ki ez a kényelmetlen helyzet. Tudjon megbocsájtani azoknak, akik most megbántják.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Túl sokat vállalt erre a napra, képtelenség lesz valamennyi feladatával végezni. Legyen egy rangsor, amelynek kialakításánál figyelembe veszi a közelgő határidőket, illetve megnézi, melyeket lehetne összevonni. Semmi oka elkeseredni, ha marad függőben még ügy, hiszen ezek már ráérnek, így minden lelkiismeret-furdalás nélkül élvezze az esti órákban szerettei társaságát, az általuk szervezett közös programot.

Bár van terve erre a napra, nem vette számításba, hogy másokhoz is alkalmazkodnia kell. Így bizony előfordulhat, hogy bizonyos feladatokra végül nem jut idő. Így is szép eredményeket tud azonban felmutatni, hiszen tele van energiával, amelyet jól is oszt be. Bár tart rövidebb szüneteket, ilyenkor sem tétlenkedik, ekkor rakja össze fejben a következő lépéseket. Az adja az erőt, hogy a sikerek nem maradnak el, érdemes haladni előre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne engedje, hogy mások irányítsák, döntsenek a napirendjéről. Ragaszkodjon azokhoz az elképzelésekhez, melyeket fontosnak tart és úgy gondolja, az előrelépéshez szüksége van arra, hogy elvégezze. Ha más esetekben enged, még nem okoz komolyabb problémát, de ha elégedetlen a napi teljesítményével, az a hangulatára is rányomja a bélyegét. Márpedig otthonában is elég nagy a feszültség, nem hiányzik az, hogy még Ön is idegeskedjen.

Ha vannak céljai, akkor lennie kell odáig vezető útnak is. Ne adja fel idő előtt az álmait csak azért, mert ezt nem találja. Legyen türelmes és addig is foglalkozzon azokkal az ügyekkel, amelyek már folyamatban vannak. Így legalább ezeket már maga mögött tudhatja, amikor végre elindulhat olyan irányba, amelyet már saját maga jelöl ki. Használja ki az alkalmat, hogy tele van energiával, így könnyedén ér el eredményeket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



