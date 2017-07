Napi horoszkóp - 2017. július 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A döntés megszületett, de nem mer elindulni. Tudja, ha megteszi az első lépéseket, azzal egyúttal maga mögött hagyja a múltat, amelyet ne szeretne elengedni. Gondoljon arra, amikor egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik, ami viszont egy olyan világba vezet, ahova nem juthat el másképp. Közelítse meg úgy a kérdést, hogy keresi a jó oldalát a történetnek. Hiszen minden rosszban ott van a szép is, csak meg kell találni.

Menekülhet a problémák elől, de Ön is tudja, hogy ez nem jelent megoldást. Időt nyer ugyan, de amikor már nincs tovább, akkor sem lesz könnyebb dolga. Szervezze át a napját inkább most, halassza el a nem sürgős teendőit és foglalkozzon a kérdéssel még akkor, amikor nyugodt és még nem olyan szerteágazó a gond. Ha mindjárt csírájában megkeresi a válaszokat, sokkal kevesebbet kell foglalkoznia vele.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elvárja, hogy őszinte válaszokat kapjon a kérdéseire, de közben Ön egy álarc mögé menekül. Próbálja elhitetni a környezetében élőkkel, hogy minden rendben van és a probléma közel sem olyan nagy, mint ahogy azt érzik. Ezek után azonban ne lepődjön meg, ha tényleg nem veszik komolyan a gondjait és igyekeznek gyorsan továbblépni. Legyen nyitott, ossza meg a gondolatait, de ne hallgasson el semmit, ha megértésre vágyik.

Nem kell kapkodnia, ha ügyesen osztja be az idejét, valamennyi teendőjével végezhet. Ehhez persze arra is szükség lesz, hogy mindig az adott feladatra összpontosítson, de keveredjenek a folyamatok, mert az könnyen hibázáshoz vezet. Bátran iktasson közbe szüneteket, hiszen friss elmével sokkal gyorsabban haladhat. Ne másokra várjon, hogy megoldásokkal álljon elő, vegye kézbe Ön az irányítást és haladjon a saját elképzelései szerint.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne induljon el egyedül, még akkor is kérjen segítséget, ha úgy érzi, tele van energiával. Nem is arra van igazán szüksége, hogy a keze alá dolgozzanak, hanem figyelmeztessék, ha letérne az útról. A túlzott lelkesedése miatt ugyanis hajlamos lehet a figyelmetlenségre, könnyen vét olyan hibákat, amelyeket elkerülhetne, ha megfontoltan haladna. De gyorsan szeretne célba érni, ezért kapkod és egyszerre több feladattal is foglalkozik

Legyen türelmes, várja meg, hogy beérjenek a folyamatok. Bizonyos lépéseket még nem tehet meg, ugyanis szüksége lesz ehhez a környezetében élők segítségére. Ők azonban a saját feladataikkal vannak elfoglalva, így félre kell tennie átmenetileg ezt a kérdést. Nem érdemes kapkodnia, másokra erőltetni az akaratát, mert azzal csak ellenállást vált ki és feszült hangulatot teremtve késlelteti az eseményeket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Arra lesz képes, amit elhitet magával. Ha folyamatosan azt hajtogatja, hogy egyedül képtelen továbblépni, akkor segítség nélkül valóban megtorpan. Ha azonban gondolatban minden lépését megtervezi, figyelembe veszi, hogy másokra nem számíthat, könnyedén veheti az akadályokat. Mint mindig, most is csak az Ön hozzáállásán múlik, képes lesz-e megoldást találni a problémára vagy csak elmenekül a gondok elől.

Célba érkezéskor elmarad a beteljesülés érzése, hirtelen nem is érti, miért is akart ide eljutni. Talán nem is az elért eredmény lesz erre a válasz, hanem az út, amelyet be kellett ennek érdekében járnia. Gondolja át, milyen tapasztalatokat gyűjtött, kik tartottak Önnel és általuk mivel gazdagodott. Ne szakítsa meg a kapcsolatot azokkal, akik kitartottak Ön mellett még akkor is, amikor Ön éppen feladni készült a terveit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem az akadályok lettek nagyobbak, Ön fáradtabb a szokásosnál. Emiatt érzi úgy, hogy képtelen továbblépni és inkább új célokat keresne. Hallgasson azokra, akik arra bíztatják, inkább iktasson be egy kis szünetet, átmenetileg keressen más jellegű kihívásokat é térjen vissza a kérdésre pár nap múlva, amikor már tud összpontosítani.

Felesleges leállni, és vitázni, mikor Ön is érzi, hogy a másik fél hajthatatlan. Ahogyan Ön meg van arról győződve, hogy igaza van, ugyanezt gondolja az is, akit próbálna rábeszélni arra, hogy tartson Önnel, csak ő éppen a saját útját véli helyesnek, Közös nevezőt találni szinte lehetetlen, hiszen képtelenek a megállapodás érdekében engedni. El kell fogadnia, hogy most külön indulnak el, a későbbiekben még ettől függetlenül lehetnek olyan célok, melyekért együtt szállnak harcba. Éppen ezért ne is engedje, hogy elmérgesedjen a viszony.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem akkor fogják elismerni a teljesítményét, ha mindenre igent mond, hanem ha az elvállalt feladatait elvégzi és a beígért eredményeket fel is mutatja. Éppen ezért helyezze a hangsúlyt a minőségre, ne a mennyiségre és tudjon nemet mondani azokra a megkeresésekre, amelyek már meghaladnák az erejét. Elégedett lehet a teljesítményével úgy is, ha a környezetében élők ennél több elvárát támasztottak volna Önnel szemben, de tudja, mindent megtett a siker érdekében.

Ha el is indul az új úton, ne égessen fel maga mögött minden hidat. Önnek is vannak kétségei, ahogyan a környezetében élők is arra intik, túl sokat kockáztat. Hajlandóak ugyan támogatni, de közben próbálják úgy terelni, hogy visszatérjen az eredeti elképzeléseihez. Ha érzi, hogy egyre nagyobb súly nehezedik Önre, a türelme is fogytán van, forduljon inkább vissza, hiszen ezzel nem is okoz olyan nagy meglepetést még saját magának sem.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



