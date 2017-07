Napi horoszkóp - 2017. július 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Elsősorban a szervezési munkákra helyezze a hangsúlyt, ezen a téren várhat magától kimagasló teljesítményt. Szellemileg friss, de fizikailag nincs csúcsformában. Olyan csapatot épít azonban maga köré, akik nem ismernek lehetetlent, így a vezetésével elérik azokat a célokat, amelyeket kijelölt induláskor. Ne engedje el a kezüket a sikerek után, hiszen újra és újra összeállhatnak bizonyos ügyek szolgálatában.

Vegye észre az Önt körülvevő szépséget, ne csak mindig a kötelezettségek és a feladatok lebegjenek a szeme előtt. Most például olyan emberek között mozoghat, akik éppen az Önt érdeklő területen tudnak Önnek sok újdonságot mutatni. Ehhez azonban félre kell tennie azokat a teendőket, melyeknél nem szorongatják a határidők és merjen elkalandozni nem csak gondolatban, de követve az útmutatásokat, fizikailag is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sokáig nem fojthatja el az indulatokat, azok utat fognak törni a felszínre. Most még képes lesz úgy kiönteni a szívét, hogy azzal nem bánt meg másokat. Tisztázza a helyzetet addig, amíg türelmes és nyugodt, így valódi válaszokat kap a kérdéseire. Amíg nem tisztázza a helyzetet, felesleges lenne a feladataival foglalkozni, ugyanis képtelen összpontosítani és csak hibázna. Bár ez időveszteségnek tűnik, a valóságban így halad majd gyorsabban.

Hiába vannak terve, nem várt események végül teljesen felborítják a programját. Ha ezt elfogadja és keresi benne az előnyöket, akkor még hasznosabban is töltheti az időt, mint azt gondolta volna. Többet tapasztalhat és megismerheti a saját korlátait, amelyeket akár még át is lép, hiszen olyan célokat talál, amelyek miatt ezt megkockáztatja. Nem csak szellemileg, de fizikailag is kimerítő, de mégis izgalmas napot zárhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Várnia kell, bár a türelem nem az erőssége. Hiába siettetné a folyamatot, nem ér hamarabb célba, ha most rohan. Ráadásul nem is egyedül indult el, őket sem hagyhatja maga mögött. Addig is, amíg továbbléphetnek, keressen magának olyan elfoglaltságot, amellyel elterelheti a figyelmét. Gyorsabban telik az idő, ha valami hasznosat tesz és eredményeket ér el, melyek egyúttal az önbizalmát is visszaadják.

Ne engedje, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önre is átragadjon. Remek hangulatban ébredt, tele van tervekkel, de ezeket csak akkor tudja megvalósítani, ha végig ura magának. Vonuljon félre, ha úgy érzi, mások próbálják átvenni az irányítást Ön felett. Ezzel nem csak az eredmények maradnának el, de a nyugalma is szertefoszlana és ár Ön is csak arra tudna figyelni, hol lehetne egy kis vitát szítani.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen viseli el azt a feszült hangulatot, ami a környezetében uralkodik, ezért próbál békét teremteni. Ne foglaljon állást egyik oldal mellett sem, csak mutassa meg azt az utat, amelyen érdemes lenne elindulnia a szemben álló feleknek. Az ugyanis egy olyan irányba vezet, amely mindenki számára elfogadható és még a célok is elérhető közelségbe kerülhetnek. Ne feledkezzen meg közben a kötelezettségeiről sem, várnak Öntől bizonyos eredményeket.

Kerüli a feszültséget, olyan emberek között érzi most jól magát, akik egy véleményen vannak Önnel. Bár így nem sok új tapasztalatot gyűjthet, de úgy érzi, a biztonságot jelentő utat nem szívesen hagyná el. Így is érhet el azonban olyan eredményeket, melyeket már régebb óta hajszol, de lassabb lesz a folyamat, mint gondolta. Tudja értékelni a sikereket még akkor is, ha nem fektetett bele túl sok energiát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Fáradt, ilyenkor sokkal érzékenyebben reagál a környezetéből érkező jelekre. Olyan szavakat is a szívére vesz, melyeket máskor elenged a füle mellett. Nem lehet viccelődni a környezetében, mert komolyan gondolja még azokat is és a hátsó szándékot keresi. Vonuljon inkább félre és olyan feladatokkal kösse le az energiáit, melyekkel egyedül is könnyedén megbirkózik. Talán az eredmények adnak egy kis energiát Önnek.

Hiába lép egyet előre, ha utána kettőt kell hátrálnia, mivel hibázott. Próbáljon összpontosítani, hogy elkerülhesse az ilyen helyzeteket. Szem elől tévesztette a célokat és csak bolyong. Emiatt egyre feszültebb. Bár ezt Ön észre sem veszi, a környezetében élők pedig hiába hívják fel erre a figyelmét továbbra is türelmetlen. Ne lepődjön meg, ha végül magára marad, és már hiába kérne segítséget, nincs kihez fordulnia.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kimerülten ébred, így hiába vannak tervei, azokat egyre csak tologatja maga előtt. Látszattevékenységet végez, hogy ne zavarják, de nem halad előre. Ne a környezetében élőket hibáztassa, ha elmaradnak az eredmények, ezt elsősorban annak köszönheti, hogy Ön elég kitartó és lelkes. Tudja le azokat a kötelezettségeket, melyeket nem halogathat tovább, utána azonban engedélyezzen magának egy kis lazítást, hogy megnyugodhasson.

Csak úgy lesz képes továbblépni, ha a múltat lezárja. Ehhez az szükséges, hogy megértse és elfogadja, azon már nem változtathat. Előre kell tekintenie, ha mindig csak visszafelé néz, nem csoda, ha elveszíti a célokat a szeme elől. Azok ugyanis nem a háta mögött vannak. A környezetében élők próbálják terelgetni, fogadja meg a tanácsokat, hiszen egyedül hiába igyekezett elindulni, nem haladt semerre.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



