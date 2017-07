Napi horoszkóp - 2017. július 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem magának köszönheti, hogy ebbe a helyzetbe került, de most már ne bosszankodjon emiatt. Látta előre, hogy ez fog történni és van is forgatókönyve, hogyan lábaljon ki belőle. Nyugodjon meg és gondoljon arra, minél hamarabb elindul, annál gyorsabban láthatja meg ismét a napsütést. Legközelebb hallgat a megérzéseire és nem engedi, hogy magával ragadják az események, képes lesz időben távozni.

A hangulata kiszámíthatatlan, ennek köszönheti, hogy hosszabb távon nem maradnak meg Ön mellett. Míg az egyik percben felszabadult, a következő pillanatban felszínre törnek Önből olyan indulatok, melyeken még Ön is meglepődik. Meg kell keresnie az okát annak, hogy képtelen parancsolni magának, amíg ugyanis így viselkedik, nem is reménykedhet abban, hogy segítséget kap. Ha már látja, min kell javítani, azt is tudja, kihez forduljon tanácsért.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan helyzetbe kerül, amely ismeretlen az Ön számára. Amíg nem nyugszik meg, nem is fogja megtalálni a kivezető utat. Át kell gondolnia, hogyan került ide, mindezt kinek köszönheti. Így egyúttal arra is választ kap, miért is történik mindez Önnel, mit kell megtanulnia önagáról és a környezetéről. Lehet, a végén csak a csalódás marad, de közben olyan tapasztalatokkal gazdagodik, melyek még a hasznára lesznek.

H már a reggeli órákban is feszült, nem várhat ettől a naptól kimagasló teljesítményt. Ne rohanjon, adjon időt magának ahhoz, hogy megnyugodjon és átgondolja a teendőit. Amit lehet, halasszon el, már az nagy megkönnyebbülés, ha azt látja, képes lesz a feladataival végezni, hiszen nem is vár Önre olyan sok. Ne csak sodródjon az árral, legyen terve, amibe kapaszkodhat, ha kicsúszna a lába alól a talaj.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kockáztasson, csak így indulhat el ugyanis az úton. Nem volt még ideje minden akadályra felkészülni, de ilyen lehetőség nem adódik minden nap. Bízzon abban, hogy a lendülete átsegíti a holtpontokon és a részeredmények is azt mutatják majd, hogy a helyes úton jár. Minden apró sikerből képes erőt meríteni, így végül úgy ér célba, hogy már nem is érti, mitől tartott. Aki mer, az nyer, most bebizonyosodott.

Végre elvonultak a viharfelhők, de akkor most már Ön se hozza szóba a problémákat. Legyen ez egy olyan nap, amikor közös programokat terveznek, élményeket gyűjtenek, amelyekre aztán jó lesz visszaemlékezni a szürke hétköznapokon. Ilyenkor ismét közelebb kerülnek egymáshoz, képesek felülemelkedni azokon a sérelmeken, melyek a feszültséget okozzák. Gyakrabban kellene együtt kikapcsolódniuk.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem kell mindig az Ön kezében összefutni a szálaknak, nyugodtan kiengedheti néha a kezéből az irányítást. Különösen akkor érdemes ezt megtennie, ha olyan lehetőség adódik, amikor tényleg meg is feledkezhet a problémákról, kikapcsolódhat. Nap végére azt is látni fogja, akkor sem dől össze a világ, ha bizonyos feladatok végül nem rendeződnek el, a legfontosabb, hogy a szerettei elégedettek legyenek.

Egyedül indul neki a kalandnak, de végül együtt érnek célba. Ezt annak köszönheti, hogy nem volt erőszakos, egyszerűen csak megmutatta, ez egy olyan izgalmas út, amelyen érdemes végigmenni. Elvárások nélkül nem érheti csalódás sem. Éppen ezért fogadja emelt fővel, amit ez a nap nyújt, találja meg benne a szépséget és feledje el azokat a mozzanatokat, melyek bosszantották, elkeserítették. Ilyen takarítást a gondolataiban gyakrabban is végezhetne.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap elsősorban Önről szóljon. Ha ezt elfogadják a szerettei, könnyebb megvalósítani, de akkor se adja fel ezt a tervét, ha ellenállásba ütközik. Ön is tudja, hogy szüksége van kikapcsolódásra és ezt csak úgy teheti meg, ha sikerül félrevonulnia és a külvilágot elzárni magától. Érthető, ha emiatt a családon belül feszültség támad, de most ne Ön legyen az, aki ezt megoldja. Merüljön el a gondolataiban, hogy aztán megnyugodva térhessen vissza.

Ne foglalkozzon most azokkal a feladatokkal, melyeket minden következmény nélkül el lehet halasztani és egyébként sem szívesen veszi kézbe. Nyugodtan engedélyezzen magának egy lazább napot, amikor nem csak a kötelezettségeire figyel, de saját magára is. Ha kedve támad mindent félbehagyni és kiszabadulni a négy fal közül, tegye meg, ne törődjön azzal, hogy így nem felel meg mások elvárásainak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Végre maga mögött tudhatja azokat a feladatokat, amelyeket eddig tologatott maga előtt, épp csak akkor foglalkozott velük, amikor már a körmére égett. De egy utolsó nagy levegőt véve pontot tett a végére minden kényes kérdésnek és így már nyugodtan kikapcsolódhat. Meg is érdemli ezt a kispihenőt, hiszen alaposan kimerültek az energiaraktárai. Gyűjtsön élményeket, mozogjon emberek között, hogy új kapcsolatokat építhessen ki.

Ha csak a szőnyeg alá seperték egykoron a problémát, akkor ne csodálkozzon, ha most ismét szóba került. Bár az Ön számára akkor megnyugtató válaszok születtek, tisztában volt azzal, hogy nem mindenki volt elégedett a megoldással. Az ilyen gondok természetesen éppen akkor bukkannak fel újra, amikor a legkevésbé számít rá, de akkor most már ne kapkodjon, járják alaposan körbe a lehetőségeket, hogy mindenki megnyugodhasson.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



