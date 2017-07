Napi horoszkóp - 2017. július 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.16

KOS: (március 21 - április 20.)



Mindig van hova fejlődni, Ön se dőljön hátra abban a hiszemben, hogy már mindent tud az adott témában. Bár kényelmesebb az új nézeteket elutasítani, de ha így tesz, azt fogja észrevenni, hogy magára maradt. Legyen nyitott, amikor arra kérik, ne álljanak még meg, keressék a további lehetőségeket. Érhetik meglepetések, amikor azt tapasztalja, valóban volt még mit tanulnia, amit ráadásul az élet más területén is hasznosíthat.

Miközben a változásokat próbálja elfogadtatni, lerombolja azt, amit eddig elért. Az új irány, amit kijelölt, bár valóban izgalmas és vonzó, de egyúttal ellentétes bizonyos nézeteivel. Amikor erre felhívják a figyelmét, Ön lesz ideges és ingerült, pedig csak szeretnék megkímélni attól, hogy vissza kelljen fordulnia. Ne keressen ott is ellenséget, ahol csak a segítő szándékot találná, ha elfogadná, hogy nem értenek Önnel egyet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem adhatja fel az első akadály láttán. Amikor tervezgette az útját, később számított nehézségekre, bízott abban, addigra már felveszi a szükséges lendületet. Bár mindjárt az induláskor azt kell tapasztalnia, mégsem alakul gördülékenyen az elképzelése, a céljait továbbra sem vesztette szem elől. Ez adjon erőt Önnek ahhoz, leküzdje, ami Önre vár és mosolyogva fogadja a további kihívásokat.

Engednie kell, ha szeretne közös nevezőre jutni a másik féllel. Bár Ön is elég önfejű, mégis most egy olyan emberrel találkozik, aki még Önnél is makacsabb. Mivel Önnek fontosabb, hogy együtt haladhassanak tovább, ezért nem is tekinti akkora áldozatnak, ha az elképzelései egy részét félre kell tennie. Bízik abban, hogy ez átmeneti és a későbbiekben még visszatérhetnek rá. Önzetlensége elnyeri a jutalmát, a sikerek nem maradnak el.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne terhelje túl magát, engedélyezzen magának egy olyan napot, amikor nem foglalkozik azokkal a feladatokkal, melyeket nem szeret. Ha nem végzi el azokat, még mindig nem kell lelkiismeret-furdalást éreznie, hiszen így is halad előre és senkit nem ér hátrány. Ön viszont végre nem esik fáradtan az ágyba, marad energiája arra is, hogy a hobbijának éljen vagy csak elgondolkodjon az élet nagy kérdéseiről.

Nem kell azonnal a tettek mezejére lépni csak azért, mert a fejében már összeállt a terv. Most egyedül indulna, ha azonban vár türelmesen, pár napon belül segítséget is kap. Még csak Ön ismerte fel a lehetőséget és érzi azt, hogy változtatni kell. Az idő azonban megmutatja a szeretteinek is, hogy így nem maradhatnak a dolgok, valóban szükség lesz arra, amit kigondolt még akkor is, ha most mereven elzárkóznak ez elől.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen türelmes, a kapkodás most nem viszi közelebb a céljához. Bár a tervet már összeállította, minden akadályra felkészült, de mégsem érdemes még elindulni. Hiányzik Önből ugyanis az elszántság, ha a kezdeti lelkesedése alábbhagy, hamar elszáll a lendület is és még idő előtt feladná. Márpedig a céljai megérdemlik, hogy megvalósuljanak, ezért most terelje el a gondolatait és gyűjtsön erőt a kezdéshez.

Szép szavakkal hamarabb célt ér, mintha másokra szeretné erőszakolni az elképzeléseit. Vannak érvei, ezeket ossza meg az illetékesekkel, hogy ők is megértsék, miért kívánja bevezetni a változásokat. Még túl törékeny az otthon békéje ahhoz, hogy ezt feldúlj azzal, nem tűr ellentmondást. Képes lesz meggyőzni a kétkedőket, csak legyen türelmes és nyitott, hogy megértse, miért is ütközött ellenállásba.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne legyenek elvárásai és akkor nem érheti csalódás. Tervezze meg úgy a napját, hogy csak magára számíthat. Ha így alakul, elmondhatja, minden az elképzelése szerint történt. Ha mégis kap segítséget, akkor örömmel tölti el a szívét, hogy kérnie sem kellett, mégis Ön mellé álltak. Ez csak azt bizonyítja, hogy a céljai értékesek, amiért érdemes harcolnia Önnek, hiszen mások is fontosnak tartják azokat.

Ne kapkodjon, csak annyi feladatot tervezzen be, amennyivel kényelmesen megbirkózhat. Itasson be rövidebb szüneteket, amikor saját magára figyel, kicsit elmerül a gondolataiban. Az utóbbi időben a kudarcok után csak felpattant és rohant is tovább, így nem tudta kielemezni, miért került az adott helyzetbe. Ez a nap szóljon az értékelésről, elemzésről is, hiszen csak akkor van értelme a hibáknak, ha azokból tanulhat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg Ön nem áll stabilan a lábán, nem tud másokon sem segíteni. Képes ugyan ideig-óráig talpon maradni, de a nehézségek láttán menekülőre fogja. Most inkább vonuljon félre és csak a belső hangjára figyeljen. Legyen annyira önző, hogy kizárja a külvilágot és nemet mond minden olyan felkérésre, amellyel nem szívesen foglalkozna. Élvezze a napot, csináljon olyan programokat, melyek energiával töltik fel.

Az első benyomás ugyan fontos, de az alapján ne hozzon döntést. Járjon először utána a témának és csak akkor mondjon igent, ha még ekkor is úgy gondolja, érdemes lesz energiát fektetni az ügybe. Legyen azonban tisztában az akadályokkal, ahogyan azt is mérje fel, milyen veszteségek érhetik, ha elindul ezen az új úton. Kapcsolatok fognak megromlani, de talán éppen azok, melyeket egyébként is le kívánt zárni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



