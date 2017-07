Napi horoszkóp - 2017. július 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Csak akkor induljon el az új úton, ha ezt nyugodt lelkiismerettel teheti, mert minden folyamatban lévő ügyét már megnyugtatóan rendezte. Ha nem is zárja le valamennyit, de a folyamat már menjen a maga medrében, Önnek ne kelljen komolyabb energiát belefektetni. Így minden erejével az új témák felé fordulhat, azokra összpontosítva jönnek majd az eredmények, Ezekre pedig szüksége lesz, hogy ne adja fel idő előtt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az elmúlt napok tapasztalatai segítenek Önnek abban, hogy a fiók mélyén lapuló feladatokkal megbirkózzon. Ezeket eddig halogatta, mert kényes kérdéseket kellett volna feszegetni. Most azonban már tudja, hogyan nyúljon úgy hozzá, amivel nem bántja meg a környezetében és Ön sem kerül kellemetlen helyzetbe. Most nyert értelmet az a küzdelem, melyet önmagával kellett megvívnia, mert nem értette, miért azon az úton járt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen mozog emberek között, de megválogatja, kiket enged közel magához. AZ ellentmondást ugyanis nehezen fogadja, ezért fontos Önnek, hogy azonos nézeteket valljanak. Így ugyan látványos az előrehaladás, de új tapasztalatokra nem számíthat. A megszokások vezérlik, de fáradtnak érzi magát ahhoz, hogy kísérletezzen. Ne csak a feladatokra összpontosítson, a személyekre is, akik a keze alá dolgoznak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy hír kapcsán kicsúszik a lába alól a talaj. Amíg nem dolgozza fel a hallottakat, képtelen a feladataira összpontosítani. Most hiába is erőltetné, csak egyre többet hibázik. Tegyen félre mindent és szentelje ezt a napot magára. Szellőztesse ki a fejét és igyekezzen mihamarabb magyarázatot találni arra, honnan és miért indulhattak el ezek a szóbeszédek, mennyi is a valóságalapjuk. Ha megtalálja a válaszokat, minden egyértelművé válik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár a szokásos megoldások most nem hoznak eredményt, nem kell feladnia az elképzeléseit. Vannak ötletei, de úgy gondolja, azok távol állnak a megvalósíthatótól. Mivel már belátta, hogy a hagyományos út nem járható, merjen kockáztatni és vegye elő ezeket. Még Önt is meglepi, hogy a környezetében élők is elfogadják és a segítségére is sietnek a siker reményében. Sokat tanulhatnak egymástól és egymásról a folyamat során.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Miközben a saját feladataira kellene összpontosítani, folyamatosan fordulnak Önhöz tanácsért, segítségért. Ne engedje, hogy kihasználják, hiszen ezzel egyúttal a megbízhatóságát is kockáztatja. Tudjon nemet mondani, amikor már Ön is érzi, hogy meghaladná az erejét, ha továbbra is olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek nem a sajátjai. Ha valaki nem fogadja el a visszautasítást, amiatt ne magát hibáztassa.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen találja meg a közös hangot azokkal, akikkel együtt kellene dolgoznia. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy feszült és nem fogadja el, ha ellentmondanak Önnek. Márpedig csak akkor tudnak egymás keze alá dolgozni, ha nem csak az Ön elképzelései valósulnak meg, hanem ezeket összehangolja a többiekével is. Adnia kell, ha kapni szeretne és így elengedhetetlen, hogy bizonyos elvárásait félre kell tennie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Először önmagában tegyen rendet, csak utána vállalkozzon arra, hogy a környezetében élők segítségére siet. Bár nagy a feszültség, csak akkor tud eredményesen munkálkodni, ha közben Ön megőrzi a nyugalmát. Mielőtt új feladatba kezdene, szellőztesse ki a fejét, zárja ki a gondolataiból a már lezárt problémákat. Így haladhat előre olyan ütemben, amellyel elégedett lenne, és nem adná fel idő előtt a küzdelmet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ön is követett már el hibát és akkor nem az segített a talpon maradáshoz, ha ezt a fejére is olvasták. Ön se tegye ezt most abban a helyzetben, amikor a másik oldalon áll. A megoldásra törekedjen, ne arra, hogy a bűnbakot mindenki megismerhesse. Négyszemközt tisztázhatják a kérdéseket, de zárja ki ebből a nyilvánosságot. Tudjon megbocsájtani, hisz ne feledje, bármikor kerülhet Ön is hasonló helyzetbe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tudta előre, hogy a döntése megosztja majd a környezetében élőket. Lesznek, akik megértik, elfogadják és olyanok, akik minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy meggondolja magát. Ön azonban elhatározta, hogy ezen az úton kíván továbbmenni, ezért nem is változtat az elgondolásán. Hallgassa meg azonban a kétkedőket, mert meríthet további ötleteket abból, ahogyan ők oldották volna meg a helyzetet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Fogadja el, ha másképp gondolkodnak, mint Ön. Nem csak egy igazság létezik és az ér először célba, aki képes ezt felismerve összeötvözni a lehetőségeket. Ahogy az Ön elképzelése kivitelezhető, ugyanúgy a másik oldal ötletei is megvalósíthatóak. A kettő ráadásul nem is áll olyan távol egymástól, csak türelem kell ahhoz, hogy ezt felismerje. Ne sajátítsa ki a sikert, hiszen egyedül nem érhette volna el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Már ne kezdjen új feladatokba, a folyamatban lévő ügyek végére tegyen pontot. Így is várnak Önre olyan kihívások, amelyek miatt lassabban halad, mint tervezte. Legyen azonban türelmes és kitartó, hogy úgy várhassa a hétvégét, nincsenek elmaradásai. Régen volt már olyan lehetősége, hogy kényelmesen hátradőlhet, mert a határidők nem szorongatják, nem várnak már Öntől további eredményeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp