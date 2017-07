Napi horoszkóp - 2017. július 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne másokra, a saját megérzéseire hallgasson ebben a kérdésben. Ön is érzi, hogy nagy z ellentmondás a kettő között és próbált volna egy arany középutat találni. Erre azonban nem sok az esély, ezért választania kell. Hosszú távon akkor lehet eredményes, ha a döntése belülről fakad, nem pedig külső elvárásoknak akar megfelelni. Legyen határozott és türelmes, az idő bebizonyítja majd, helyesen gondolkodott.

Ne döntsön az első benyomása alapján. Bár ez jó sorvezető lehet, meghatározhatja a folytatást, de mindenképpen adjon lehetőséget annak, hogy a véleményét megváltoztassa. Éppen ezért ne is mondja ki hangosan az ítéletet, hiszen az lehet, elhamarkodott lenne. Legyen nyitott az újdonságokra és befogadó minden olyan információra, amely segítheti Önt az előrehaladásban. Ismeretlen területen jár, ezért szüksége lesz a támogatásra.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne arra gondoljon, mit nem végzett el, tudjon örülni az eredményeknek. Már előre lehetett sejteni, hogy túl sok feladatot tervezett be erre a napra, erre próbálták felhívni a figyelmét, de Ön csak ment a saját elképzeléseit követve. A csalódás akkor éri, amikor szembesülnie kell azzal, valóban túlvállalta magát és így bizonyos ígéreteit nem fogja tartani. Ügyes szervezéssel oldja meg, hogy emiatt ne okozzon károkat.

Már a reggeli órákban is feszült és ez a nap folyamán se javul. Ennek köszönheti, hogy egyre többen kerülik a társaságát, hiszen a hangulata másokra is átragadna. Olyan feladatokat keressen ezért elsősorban, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni és várhatóan eredményesen lezárni. Az apró sikerek ugyanis segítenek abban, hogy visszataláljon önmagához és a hét hátralévő részében már nyugodtan tevékenykedjen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rcf5vtér, nem kap segítséget, hiszen a környezetében élők a saját feladataikat tekintik elsődlegesnek. Ne bosszankodjon, gondolja át, melyek azok a kérdések, amelyekkel akár egyedül is képes lesz megbirkózni. Ha ezekkel kezdi a napját, sikerül kellő lendületet felvenni ahhoz, hogy az összetettebb kérdések is végül elrendeződjenek, hiszen a felmerülő akadályok láttán már nem retten meg, kellő magabiztossággal leküzdi azokat.

Ne azért kapja a tanácsokat, mert esetleg rosszul tenné a dolgát, egyszerűen csak próbálnának a környezetében élők a segítségére lenni. Ne keressen ott is hátsó szándékot, ahol ez nincs jelen, mert úgy valóban könnyen tévútra kerülhet. Hallgassa meg azokat, akikben megbízhat, hiszen már bizonyították az elkötelezettségüket. Fogadja meg azokat, melyeket használhatónak gondol, de ne legyen udvariatlan azokkal szemben se, akiket visszautasít.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Járjon nyitott szemel és elmével, hogy befogadhassa a környezetéből érkező jeleket. Ezek nem lesznek egyértelmű útmutatások, de rávilágítanak arra, merre lenne érdemes folytatni. Azt érzi már egy ideje, hogy változtatnia kell, de nem tudta, hol keresse azokat a pontokat, amelyek erre szorulnak. Most sem kap olyan válaszokat, amiket keresett, de elgondolkodva a látottakon és hallottakon, már rálelhet a jövőjére.

Ne vállaljon magára olyan hibát, amit nem követett el. Álljon ki saját magáért. Ki már tehetné ezt meg, ha Ön hallgatásba burkolózik. Tudja az igazságot, de nem szeretné ezt felfedni. Pedig akit védene, nem tenné meg Önért. Bízzon saját magában, hogy az érveivel képes lesz végül úgy tisztáznia a helyzete, hogy közben másokat nem kever bajba. Bár reménykedik benne, ne várjon ezért köszönetet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne csak a kudarcokra gondoljon vissza, hiszen sikerekben is volt része. Akkor lesz képes talpon maradni, ha inkább ez utóbbiakra emlékszik vissza. Természetesen az elkövetett hibákat is ki kell elemezni és tanulni belőlük, de utána továbblépni. Legyenek új céljai még akkor is, ha ezeket a nulláról kezdve tudja csak megvalósítani. Volt már ennél nehezebb időszaka is, ha akkor képes volt folytatni, most sem lesz nehezebb.

Ne könnyítse meg az irigyei dolgát azzal, hogy figyelmetlen és hibázik. Nem olyan összetettek a problémák, mint ahogy első ránézésre gondolná. Keresse a legrövidebb utat, így gyorsan jönnek az eredmények és hamar megmutathatja a kétkedőknek, hogy ismét a régi önmaga, aki képes harcolni, ha az érdekei úgy kívánják. Már csak saját magát kell erről meggyőzni, hogy visszanyerhesse az önbizalmát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kockáztatni kell, anélkül nincsenek kimagasló sikerek. Alapos előkészülettel azonban minimálisra csökkentheti az esélyét annak, hogy emiatt megtorpanna. Éppen ezért ne kapkodjon, gondolja át, hova szeretne eljutni és milyen nehézségek jöhetnek közben. Legyenek olyan emberek Ön körül, akik ebben az esetben tanácsot adhatnak, Önnek már az is elég segítség ahhoz, hogy képes legyen folytatni, amit megkezdett.

A környezetében élők tükröt tartanak Ön elé. Nem várnak el Öntől többet, mint amit adni tud, de ők sem helyezik az Ön érdekeit a sajátjuk elé. Ha ezt elfogadja, képesek lesznek megtalálni a közös nevezőt, és együtt haladni az úton, miközben mindenki a saját céljaiért harcol. Ne legyen türelmetlen és igyekezzen minél több feladatot egyedül megoldani. Csak akkor forduljon segítségért, amikor végképp elakad.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



