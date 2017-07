Napi horoszkóp - 2017. július 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Felszínre törnek az érzelmei, pedig igyekezett azokat elnyomni. Ki kellene ugyanis zárni a döntéseiből, hiszen ezek a kérdések hideg fejet, józan gondolkodást igényelnek. Ne engedje, hogy ebben a kiszolgáltatott helyzetben a sarokba szorítsák. Kérjen időt, szellőztesse ki a fejét és nyerje vissza mihamarabb a magabiztos, céltudatos énjét. Csak így választhatja ki azt az utat, amely elvezeti az eredményekhez, melyeket aga elé kitűzött.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen tud úgy helytállni, ha közben a gondolatai folyamatosan elkalandoznak. Csak olyan feladatokkal foglalkozzon, ahol a rutinja átsegíti az akadályokon, nem kell ismeretlen területre kalandoznia. Sikerélményekre van szüksége ahhoz, hogy ismét önmagára találjon és a bonyolultabb kérdésekre is képes legyen válaszokat keresni. Most még azonban ne terhelje túl magát, szánjon időt arra, hogy utolérhesse saját magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne vállaljon el olyan felkérést, amely újdonság lehet, ismeretlen területre vinné. Nehezen fogadná a kudarcokat, harcolni nincs ereje. Eredményeket akkor tud elérni, ha nem kell rögtönöznie és arra számítania, hogy azonnali döntést várnak Öntől. Vannak olyan feladatok, melyeket könnyedén old meg, hiszen a rutinja átsegíti az akadályokon. Ezek a sikerek adják lassan vissza az önbizalmát, de ne szaladjon előre, ha egy kis lélegzethez jut.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan ötletekkel áll elő, melyek mellé nehéz támogatókat szerezni. Bár a célok valóban elfogadhatóak, az oda vezető út azonban ismeretlen és így számos buktatót tartalmazhat. Érthető, ha ezt a környezetében élők igyekeznének elkerülni, így inkább visszautasítják a felkérését. Ha úgy érzi, hogy Ön szeretné megmutatni, hogy az elgondolásainak van alapja, bátran induljon el akár egyedül is, az idő választ ad arra, kinek volt igaza.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne foglakozzon egyszerre több feladattal még akkor sem, ha úgy érzi, képes lesz kézben tartani a folyamatokat. Hamar elszáll a lelkesedése, ha nem az elképzelései szerint alakul az előrehaladás és esetleg még olyan akadályok is felbukkannak, melyekre nem volt felkészülve. Legyenek inkább apró lépések, de azok sikeresek,mint hogy kapkod és kudarcok érik. Ne türelmetlenkedjen, mindennek eljön az ideje, csak ki kell várnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a nap legyen egy kicsit lazább, aminek nem a kézzelfogható eredmények jelentik az igazi értékét. Foglalkozzon a környezetében élőkkel, helyezze a hangsúlyt az érzelmi világára, az ő támogatásukat tartsa inkább fontosnak. Új kapcsolatokat építhet ki, a meglévőeket elmélyítheti. Hosszabb távon ennek is megterem a gyümölcse, de mégis leginkább a tudat, hogy mások Önnek köszönhetik az előrehaladásukat, okoz örömet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Most ne a külvilágra figyeljen, fordítsa figyelmét saját magára. A belső hangok próbálnák terelgetni, de eddig elnémította azokat. Emiatt azonban egyre nőtt a feszültség, amit már nem tudna kézben tartani. Éppen ezért most félre kell vonulnia elsősorban a saját, de a környezetében élők érdekében is. Így találhat vissza önmagához, lehet ismét a saját akaratának ura, visszaveheti az irányítást a folyamatok felett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehéz nap vár Önre, ezért igyekezzen kizárni minden zavaró tényezőt. Így például a családi vitát, amely már korán reggel elrontotta a hangulatát. Megoldást arra most úgysem tudna, hiszen leginkább le kellene ülniük egy asztalhoz és nyugodtan átbeszélni a kérdést. Mivel azonban erre csak az esti órákban lesz módja, összpontosítson a feladataira, hiszen könnyen hibázhat, ha a gondolatai elkalandoznak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



El kell temetni a múltat, ha tovább akar lépni. Nem elég ezt kimondani, valóban úgy kell folytatni, mintha meg sem történt volna az eset. Amíg nem képes száműzni a gondolataiból a kellemetlen élményeket, addig kísérteni fogják és megakadályozzák abban, hogy végre a jövőre összpontosítson. Csak toporog egy helyben és Ön is tudja, hogy ez minek köszönhető, mégis képtelen feledni és főleg megbocsájtani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bárhogyan is harcol ellene, lassan kicsúszik az irányítás a kezéből. Belefáradt az állandó küzdelembe és már legszívesebben engedne is, de úgy érzi, nincs, akinek átadhatná. Ne legyen túl kritikus az utódjával szemben, ne várja el, hogy minden tudással rendelkezzen, amelyért Ön is megdolgozott. Legyen lelkes és hajtsa a tudásszomj, ha ez megvan valakiben, bátran vegye maga mellé, hogy aztán a háttérbe léphessen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Remek beleérző-képességének köszönhetően Önhöz fordulnak tanácsért. Bár kívülálló, mégis pontosan méri fel a helyzetet és a lehetőségeket és így a megoldásai is használhatóak. Igyekszik végigkísérni az esetet, mert úgy gondolja, ebből még Ön is sokat tanulhat. Bár végül nem követik lépésről lépésre az elképzeléseit, de éppen ezért gyarapodhat olyan tapasztalatokkal, melyek a későbbiekben még a hasznára lesznek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Engedje ki az irányítást a kezéből és álljon be a sorba. Remek csapatember lehet, ha képes azonosulni a célokkal. Ezért elsősorban ennek mentén keresse az útját, ne azt nézze, kik, hanem hogy hova tartanak. Olyan tapasztalatokkal gazdagodik, melyek az élet számos más területén is hasznosíthat, ráadásul éppen olyan kérdésekben, melyek elől eddig menekült éppen azért, mert érezte, mg hiányos a tudása a megválaszolásukhoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp