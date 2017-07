Napi horoszkóp - 2017. július 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.12

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár első hallásra elutasítja a kétkedőket, érdemes lenne elgondolkodni azon, vajon miért gondolkodnak így a kérdésről. Ön természetesnek vesz bizonyos feltételeket, ha aztán ezek hiányoznak, másokat okol. Pedig éppen erre próbálták figyelmeztetni, ne rohanjon ennyire előre. Több időt kell szentelnie az előkészületeknek, ha később már nem szeretne buktatókat. Bízzon magában, de hallgassa meg a tapasztaltabbakat is.

Amíg Ön bizonytalan és zavart, addig a környezetében élők sem tudnak segítséget nyújtani. Ki kell jelölnie egy irányt, amerre elindulna. Így már célirányosan láthatják el tanácsokkal, amelyeket megfogadva rátalál arra az útra, melynek köszönhetően visszanyerheti az önbizalmát. Legyen tehát egy elképzelés, merre is keresné a lehetőségeket, hogy ott meg is tudják Önnek mutatni azokat és türelem, hogy meg is találja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem szívesen ugrik fejest az ismeretlenbe, de most éppen azok hívják, akik sokat jelentenek Önnek. Félreteszi a kételyeit és ennek köszönhetően olyan tapasztalatokkal gazdagodhat, melyeket más úton nem kapott volna meg. Érdemes néha kockáztatni, ha úgyis fogják a kezét, hiszen úgy tud fejlődni, ha nem menekül el az újdonságok elől. A hibákból is tanulhat, ezért ne legyen türelmetlen önmagával szemben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem várja el, hogy támogassák, de azt igen, hogy ne hátráltassák. A kétkedőket nem tudja meggyőzni arról, hogy felsorakozzanak Ön mellé. Egedül kell elindulnia és erősnek lenni, hogy az akadályok láttán ne fogja menekülőre. A bizonyíték arra, hogy a helyes utat választotta éppen az lesz, hogy képes elérni a céljait még akkor is, ha közben nem várt nehézségekkel is meg kell birkóznia. És éppen ezért zárja ki a külvilágot, összpontosítson az adott ügyre.

Bár általában nehezen nyílik meg idegeneknek, most mégis úgy érzi, mintha ezer éve ismernék egymást és így a titkait se óvja. Ha nem lép időben, ismét rá kell ébrednie, hogy nem bízhat meg azokban, akik erre nem szolgáltak rá. Nem is azért, mert az emberismerete becsapná, de olyan természetesen adja ki az információkat, hogy a másik félben fel sem merül, hogy az nem a nagy nyilvánosságra tartozik.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne ragadja magház az irányítást, csak a háttérből figyeljen. A végkifejlet ugyanis bizonytalan, így ne öljön bele több energiát, mint amennyit szükséges. Legyen olyan csapatjátékos, akire mindenben lehet számítani, de ne az Ön ötleteit kövessék. Így egy kudarc esetén nem kell attól tartania, hogy bűnbakként tekintene Önre. Ha az elképzelés mégsem valósul meg, akkor is keresse az okát annak, amiért ezt az utat kellett bejárnia.

Ha a közös pontokat keresi és nem az ellentétekre helyezi a hangsúlyt, gyorsan megtalálhatja azt az utat, amelyen érdemes lesz elindulni. Fontos azonban, hogy mindannyian ugyanazért a célért harcoljanak, hiszen csak így haladhatnak egy irányba. Bár így is lesznek nézeteltérések, képesek lesznek ezeket megbeszélni. Remek vezetőnek bizonyul, hiszen nem engedi, hogy az indulatok szabadjára törjenek, és egymással szembe állítsa Önöket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Halad előre az útján, pedig továbbra is több a kétkedő, mint a támogató. Ön mégis kiszűri azokat a hangokat, amelyek elbizonytalanítanák, de meghallja a kritikákban is a hasznosítható tanácsokat. Tudja, hova tart és ennek érdekében milyen áldozatokra lesz szükség. Ezekkel előre számolt, így ha bekövetkezik, az is csak azt mutatja, jól gondolkodott. Maradjon továbbra is határozott és elszánt, hogy elérhesse mindazt, amit kitűzött maga elé.

Próbálják Önt beállítani bűnbaknak, de olyan információk vannak a kezében, amivel ezt könnyedén elháríthatná. Mégsem szeretné kijátszani ezeket addig, amíg nem szorítják sarokba. Pontosan tudja, kinek és miért köszönhetik azt, hogy ez a helyzet előállt, de inkább a megoldások keresésére helyezi a hangsúlyt. Csak addig legyen ilyen tapintatos, amíg nem veszélyezteti saját érdekeit, mert senki nem fogja ezt viszonozni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha válaszokat keres, akkor tegye fel a kérdéseket is. Elsősorban saját magának. Úgy érzi, másoknak köszönheti a kialakult helyzetet, de valójában Ön tért le arról az útról, amelyen elindult. Próbálta elkerülni az akadályokat és közben eltévedt. Ne hibáztassa a körülményeket vagy másokat, inkább igyekezzen mihamarabb rendezni a sorokat. Apró lépésenként haladjon, mindig csak annyit tervezzen be, amit képes belátni.

Egy olyan ügy melléáll, amely nem áll igazán közel Önhöz. Mégis úgy érzi, részt kell venni benne, mert sokat tanulhat az út során. Ráadásul olyan emberekkel tarthat, akik befolyással lehetnek a jövőjére. Tegyen meg mindent a siker érdekében, hogy megmutathassa, mi is rejlik Önben. A kitartása és az elszántsága nem is marad észrevétlen, ezért olyan lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, melyekről álmodni sem mert.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



