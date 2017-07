Napi horoszkóp - 2017. július 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Haladjon inkább lassabban, de kevesebb hibával. A kapkodásnak ugyanis ára van, képtelen úgy összpontosítani, ahogyan azt a feladat megkövetelné. Ne akarjon mindent egyedül intézni, csak a szálakat tartsa a kezében, de bátran kérjen segítséget. Amint látják Önön az igyekezetet, hogy valóban egy jó célért küzd, amellyel könnyű azonosulni, társakra talál, és végül közösen arathatják le a babérokat.

Bármilyen nehéz is, uralkodnia kell az indulatain, ha szeretné megoldani a helyzetet. Érthető, hogy türelmetlen és sürgetné a folyamatokat, mert szeretné mihamarabb elfelejteni az egészet, de tudomásul kell vennie, hogy most ezzel csak még többet árt az ügynek. Türelemmel és megértéssel kell végighallgatnia az érintetteket ahhoz, hogy végül egy olyan megegyezés szülessen, amely végképp pontot jelent mindenki számára.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha úgy érzi, magára maradt, mert nem érti meg senki, ideje elgondolkodni azon, vajon tényleg másokban van a hiba, vagy esetleg Ön nem tudja kifejezni magát érthetően. Gondolja át még egyszer, vajon hogyan mondhatná el másképp azokat a gondokat, amelyek foglalkoztatják. Talán éppen azért nem kapott segítséget eddig sem, mert azt feltételezte, a környezetében élők is hasonlóan élik meg a helyzetet, mint Ön.

Most még nem indulhat el, legyen türelmes. Hiába állt elő a tervével, nem talált segítőket a kivitelezéshez. Nem azzal van a gond, hogy ne értenének egyet Önnel, de az időpont nem volt megfelelő. Várnia kell, amíg az érintettek lezárják a folyamatban lévő ügyeiket, hogy utána ők is teljes vállszélességgel harcolhassanak Önnel. Ne rontson ajtóstól a házba, legyen megértéssel, így a későbbiekben is békében tudnak együtt dolgozni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha már segítséget kért, akkor legyen türelmes. Számolnia kellett volna előre azzal, ha nem egyedül indul el, az egyúttal azt is jelenti, hogy alkalmazkodnia kell másokhoz. Ne tekintse egyértelműnek azt, amit Ön tud. Önnek logikus, ahogy felépítette a folyamatot, de másoknak ez magyarázatra szorulhat. Akkor tudnak együtt a célba is érkezni, ha képes lesz úgy irányítani, hogy közben nem bánt meg másokat.

Bár úgy tűnik, minden rendben zajlik, de ez csak a felszín. Beindult a háttérben egy olyan folyamat, ami összedöntheti az elképzeléseit. Vegye észre még időben, ki az, aki csak látszólag tart Önnel, de közben igyekszik minél több információt begyűjteni annak érdekében, hogy kihúzza a lába alól a talajt. Nem lesz könnyű feldolgozni a csalódást, de ha még idejében lép, elkerülheti a nagyobb veszteségeket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nyitott az újdonságokra, ezért most érdemes elmerülni olyan témákban, amelyek korábban már felkeltették az érdeklődését, de eddig halogatta, hogy utánajárjon. Bár egyik-másik csalódást okoz Önnek, mégis sokat tanulhat, és olyan tapasztalatokat szerez, melyeket aztán az élet számos területén hasznosíthat a későbbiekben. Éppen ezért ne zárkózzon el semmilyen információ elől, hiszen most még nem tudhatja, mikor lehet még fontos.

Nem szívesen tér le az olyan útról, ahol már jól ismeri a buktatókat és így nem kell meglepetésre számítania. Most azonban egy olyan lehetőség nyílik meg Ön előtt, ami ugyan számos kihívással jár, de közelebb kerülhet azokhoz az emberekhez, akik sokat jelentenek Önnek. Ne sokat gondolkodjon, hiszen ezek a kapcsolatok valóban fontosak, így érdemes áldozatot hozni annak érdekében, hogy elmélyüljenek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Döntenie kell, és most már nem várathatja sokáig az érintetteket. Alaposan átgondolt minden lehetőséget, talán éppen emiatt ilyen bizonytalan. Hallgasson a megérzéseire, még ha az ellent is mond a józanésznek. Bármerre is fognak indulni, biztosan lesznek olyan akadályok, amelyek elkerülhetőek lettek volna, de azt is pontosan tudja, hogy ezek nélkül nem érhetnek célba. Álljon ki az elhatározása mellett, ezzel ad erőt a többieknek is.

Ha elhatározta ne várjon sokáig, lépjen a tettek mezejére. Hiába tervezgetne hosszasan, elméletben nem játszható le minden folyamat. Ez egy olyan kísérlet lesz, amikor a gyakorlat mutatja meg utólag, vajon helyesen döntött-e. Nem tudja elkerülni, hogy hibázzon, de mindig lesz visszaút, így nagyobb veszteség nélkül folytathatja az útját. A kétkedők éppen ezzel próbálják elbizonytalanítani, de tartson ki, az idő Önt fogja igazolni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bezárt maga mögött egy ajtót, de ezzel a döntéssel kinyitott egy másikat. Most még ugyan ezt nem látja, mert túl nagy a fájdalom, de a veszteség érzése egyre csökkenni fog. Már régen tovább kellett volna lépnie, ezt Ön is pontosan tudja, de nem volt meg Önben a bátorság, hogy megtegye ezt a lépést. Most talán éppen azért szánta el magát, mert már felcsillant a remény, hogy igenis van folytatás, csak meg kell keresnie

Ez egy olyan döntés lesz, amivel vagy egyetértenek, vagy nagyon hevesen elutasítják, de nem lesz képes a kétkedőket meggyőzni. El kell fogadnia, hogy akár magára is maradhat az úton, melyen indulni készül. Mégis annyira erősen érzi, hogy ez a helyes, hogy nem gyengül el akkor sem, amikor szembesül az ellenállással. Csak a célokat látja maga előtt, de azért legyen megértő azokkal, akik lassításra kérték.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



