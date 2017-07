Napi horoszkóp - 2017. július 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Össze kell egyeztetnie mások érdekeit a sajátjával, ha békét szeretne az otthonában. Amíg csak egyvalaki akarata érvényesül, folyamatos lesz a feszültség. Vannak olyan kapcsolódási pontok, melyek kiindulásként szolgálhatnak ahhoz, hogy végül megtalálja azt az utat, amelyen együtt haladhatnak. Fontos lehet, hogy egymás céljait megértsék és magukénak érezzék ugyanúgy, mintha a sajátjuk lenne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne támasszon elvárásokat, egyszerűen csak fogadja el, amit kap. Lehet, hogy ez kevesebb, mint amire számított, de biztos lehet abban, hogy önként és őszinte szívvel adják. Így pedig felértékelődik, meg kell ezért becsülnie a legkisebbet is. Ha követelőzne, csak magára maradna, egyedül pedig képtelen lenne megbirkózni az akadályokkal. Nem kell sok a sikerhez, csak az érzés, hogy támogatják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár végre kipihenten ébred, mégsem érez magában elég erőt ahhoz, hogy elinduljon. Kérjen segítséget ahhoz, hogy az első lépéseket megtegye. Amint sikerül felvennie a lendületet, már könnyedén veszi azokat az akadályokat is, melyek meglepetésszerűen érik. Fontosnak érzi a célok elérését, ezért a kezdeti nehézségek után már nehéz lenne megállítani. Siker kapujában se feledkezzen meg azokról, akik nélkül nem érhetett volna el idáig.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A hangsúlyt a szellemi munkára helyezze, ezen a területen várhat magától. A szervezőképessége mindig is kiváló volt, most ezt kamatoztathatja is. Olyan emberekkel veszi körbe magát, akiket irányítani tud, de ne éljen ezzel vissza úgy, hogy kihasználja őket. Önnek kell elől járni jó példával, csak ez után várhatja el, hogy mások is szívvel-lélekkel harcoljanak azokért a célokért, melyeket Ön határoz meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most leginkább arra van szüksége, hogy valakivel őszintén beszélgethessen. Olyan problémák járnak a fejében, melyeket igyekszik elnyomni magában, de azt is érzi, hogy ezzel csak nő a feszültség Önben. Nehéz szavakba önteni a gondolatait, mégis ki kell ahhoz mondania, hogy megkönnyebbülhessen és végre a megoldások keresésébe fektethesse az energiáit. Találja meg azt az embert, aki ebben a segítségére lehet a hallgatásával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Gondolkodjon is, ne csak lendületből próbálja áttörni a falakat. Olyan akadályok állják ugyanis útját, amelyek nem feltétlenül lendületből oldhatóak meg. Ötletekre lesz szüksége ahhoz, hogyan tudná esetleg megkerülni és a másik oldalról közelítve már könnyebb lesz a dolga. Nem egyszerű a kialakult helyzet, de ha sikerül kézben tartani az irányítást, akkor a megfelelő pillanatban jönni fognak a gondolatok.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan javaslatokkal áll elő, amelyek ellenállást váltanak ki az érintettekből. Adjon nekik időt ahhoz, hogy feldolgozzák a hallottakat és megértsék, miért döntött így. Ne feledje, Ön már régen felismerte a problémát, amellyel a többiek még csak most szembesülnek, így érthető, ha egyelőre számukra minden információ új és nehezen birkóznak meg az egész helyzettel. Türelem és higgadtság, előbb-utóbb célt ér.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egyedül nem tudja megoldani a problémát, de nem is szívesen mozog emberek között. Valamit ki kell azonban találnia, mert így viszont nem maradhat a helyzet. Próbálja meg megkeresni azokat, akik elfogadják olyankor is, amikor fáradtabb, ingerlékenyebb és képesek kezelni ezt a hangulatát. A szűkebb környezetében keressen még akkor is, ha éppen őket szeretné megóvni attól, hogy megbántsa őket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ideje egy kicsit lassítani, ezt már a szervezete is jelzi. A fájdalomcsillapítás csak a tünetet nyomja el, a valódi okot nem oldja meg. Az utóbbi időszak viharos volt, ami nem csak fizikailag, de szellemileg is leterhelte, de Ön csak robogott tovább anélkül, hogy hagyott volna időt magának, hogy feldolgozza az élményeket, elsősorban a kudarcokat. Ezek azonban belülről folyamatosan emésztették és mostanra ért oda, hogy ha nem pihen meg, nem bírja tovább.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem szívesen nyit új emberek felé, elvesztette a bizalmát ugyanis az irányukba. Olyanokban kellett csalódnia, akik közel álltak Önhöz, azok támadták hátba, akik eddig sokat jelentettek Önnek. Így érthető, hogy kétkedve figyeli azok közeledését, akik most szeretnének kapcsolatba kerülni Önnel. Ha azonban bezárkózik, végül magára marad, ami hosszabb távon már nagyobb veszteséggel is járhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg bűnbakot keres a megoldás helyett, nem halad előre. Márpedig a holtpontról el kellene mozdulni, de ezt csak úgy teheti meg, ha félreteszi a személyes sérelmeit. Legyen erős és mutassa meg elsősorban saját magának, hogy képes megbocsájtani annak, aki beismeri, hogy hibázott. Ezzel egy teljesen új helyzetet teremt, hiszen így ismét együtt tudnak haladni, pedig mind a másik fél, ind Ön úgy gondolta, elválnak az útjaik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amint maga mögött tudhatja a problémát, ismét felszabadultan tekinthet előre. Már régóta vágyott arra, hogy továbblépjen, de képtelen volt elengedni egy bizonyos kezet. Most azonban elszánta magát erre a lépésre és egyúttal lekerült a válláról egy olyan súly, ami alatt már-már megroppant. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megtört, de most összeszedte a bátorságát elsősorban a saját érdekében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp