Napi horoszkóp - 2017. július 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg él Önben a remény, képes küzdeni is. Jöhetnek az akadályok, megbirkózik azokkal, csak legyen magabiztos és higgyen a sikerben. Ennek a hozzáállásnak köszönheti a segítőket is, akik látva a lelkesedését végül szintén felsorakoznak Ön mellé. Haladjon tovább az úton még akkor is, ha a kétkedők hangja felerősödne, hiszen az irigyei sem pihennek. De ez csak még több erőt ad Önnek, hogy megmutassa, nem olyan könnyű megállítani.

Ha sikerül tisztázniuk a félreértést, a kapcsolatuknak még van jövője. Emlékezzen a közös élményekre, az együtt elért sikerekre, amikor megteszi az első lépést a béke érdekében. Nem is olyan nagy áldozat ez, ennél sokkal többet veszíthet, ha most engedi, hogy ez az apró nézeteltérés Önök közé éket verjen. Amint képes nyitni a másik fél irányába, ugyanezt visszakapja és végül félúton találkozva megegyezhetnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A siker nem csak az Ön érdeme, erről ne feledkezzen meg. Bár a rivaldafénybe Ön került, de ez a támogatói nélkül nem jöhetett volna létre. Miközben begyűjti az elismeréseket, említse meg a csapatmunkában rejlő értéket, így a segítőire a későbbiekben is számíthat. A közös ünneplés pedig méltó jutalom lehet minden résztvevőnek és még közelebb kerülhetnek egymáshoz, a kapcsolatuk egy új síkra emelkedhet.

Nem a személye elleni támadás az a kritika, amit kap. Éppen ellenkezőleg, segíteni szeretnék, hogy hamarabb találjon rá arra az útra, ami valóban az Öné lehet. Most még bizonytalan, emiatt többfelé is próbálkozik. Terelgetni szeretnék a helyes irányba, de úgy nehéz, hogy Ön mindenhol csak ellenségeket lát. A belső bizonytalansága táplálja ezt az érzést és okozza a kialakult helyzetet, melyből egyedül Önnek kell kikeveredni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A tiszteletet kierőszakolni nem tudja, azt ki kell érdemelnie. Gondolja át, mikor tévedt le a helyes útról és próbálta meg más eszközökkel elérni, hogy elfogadják. Túl makacs módon igyekezett az irányítást kézben tartani, ezzel megbántotta azokat, akik valóban fontosak lennének. Magára maradt és most már csak kapkodni tud, hogy valamilyen módon visszaszerezze a támogatást. Nem lesz egyszerű, de alázattal és megértéssel még van esélye.

Ne döntsön az első benyomás alapján. Van már tapasztalata abban, hogy ez tévútra viheti. Adjon időt magának ahhoz, hogy több információt is begyűjtsön az adott kérdésről, így a válasza is megalapozottabb lehet. A következmények hosszú távúak, már csak ezért sem érdemes kapkodnia, hiszen ha egyszer elindul, már nem lesz visszaút. Ha most kidolgozza a terveit, nem kényszerül rögtönözni és elkerülheti a hibákat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne tervezzen előre, sodródjon az árral. Bár így nem látja előre, hogyan alakul majd a napja, de talán így még izgalmasabb is lehet. Nem a sikerek jelentik az eredményt, hanem a teljesítmény, amit nyújt. Éppen ezért ne is befolyásolja az elképzeléseit az, hogy mások mit várnának el Öntől, tegye azt, amit a megérzései súgnak. Sokat megtapasztalhat így magáról és olyan határokat is átléphet, melyektől eddig tartott.

Bár most csatát vesztett, de ez még nem egyenlő azzal, hogy a háborút is elbukta volna. A célok ott lebegnek a szeme előtt, és amíg nem adja fel a reményt, hogy azokat megvalósíthatja, addig minden esélye megvan ahhoz, hogy valóban el is érje. Erősnek kell lennie és ismét talpra állni, et Ön helyett nem teheti meg más. De ha megmutatja, milyen elszánt, a megfelelő pillanatban érkezni fog a segítség, amire szüksége lesz.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg önmagával nem elégedett, addig az Önt körülvevő világtól sem azt fogja kapni, amit vár. Tegyen rendet a lelkében és a gondolataiban, hogy meghatározhassa, mit is szeretne elérni. Vegye figyelembe, mit tud ennek érdekében nyújtani és miben szorul segítségre. De elsősorban erősítse meg az önbizalmát, mert ha csak a kudarcok és a csalódások lebegnek a szeme előtt, nem fog előrébb lépni.

Bár reggel még úgy érzi, képes lesz az akadályokkal egyedül is megbirkózni, a lendülete hamar alábbhagy, ahogy jönnek az akadályok. Pedig nem érik felkészületlenül, mégis bosszankodik amiatt, hogy nem haladhat olyan ütemben, ahogyan azt tervezte. Amíg nem tud megnyugodni, valóban csak egy helyben toporog, hiszen sokat hibázik. Tartson egy rövid szünetet, tisztítsa ki a gondolatait, hogy minden erejével a feladataira összpontosíthasson.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg Ön nyugodt marad, van esély arra, hogy a környezetében is békét tud teremteni. Ne engedje, hogy az indulatok Önt is elragadják, őrizze meg a hideg fejét és a józan gondolkodását. Most arra lesz szükség, hogy valaki kézbe vegye az irányítást és megmutassa, merre induljanak. Legyen határozott, ugyanakkor megértő, hiszen számos igényt kell úgy összefésülnie, hogy az mindenkinek elfogadható legyen.

Bár a gondolatai máshol járnak, mégis képes helytállni ott, ahol ezt elvárják Öntől. Fontosnak érzi, hogy elégedettek legyenek Önnel és ezért a problémáit ugyan nem feledi, de a háttérbe szorítja a megoldás keresését. Bár emiatt egyre nő Önben a feszültség, még időben lép és minden nyitott kérdést lezár azelőtt, hogy félrevonulna, és végre önmagára figyelne. Megterhelő, de eredményes nap után megérdemli a pihenést.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



