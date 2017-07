Napi horoszkóp - 2017. július 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy aprócska félreértés miatt megszakadt kapcsolat ismét felelevenedik. Jövője azonban csak akkor lehet, ha képesek tisztázni a véleménykülönbséget. Az álláspontjaik ugyan távol állnak egymástól az adott kérdésben, de más területen remekül meg tudták érteni egymást. Ha nem próbálja azonnal ráerőltetni az akaratát a másik félre, hanem átgondolja, vajon ő miért is vallja azokat a nézeteket, az is lehet, képesek lesznek továbblépni kompromisszum nélkül, de békében.

Amíg ilyen feszült, nem fogják tudni megbeszélni a problémát. Ahhoz, hogy közös nevezőre jussanak, először minden érintettnek meg kell nyugodni. Ön ezt azzal érheti a leggyorsabban, ha olyan feladatokat keres, melyeknél könnyedén jönnek az eredmények. A sikerek ugyanis mindig visszaadják a hitét és a magabiztosságát, úgy pedig már nyitott más nézetek befogadására is, megértőbb azokkal, akik nem osztják a véleményét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne adja fel, csak a holtponton kell átlendülnie, utána ismét jöhetnek az összetettebb akadályok. Addig is, míg felveszi a lendületet, keressen olyan feladatokat, melyeket a meglévő rutinjával képes elvégezni. Így nem érhetik váratlan meglepetések, amelyek csak tovább gyengítenék, az eredmények viszont megmutatnák, hogy van esélye sikeres napot zárni, ha hisz önmagában és a tudását használja.

Most érdemes valami újba kezdeni, mert tele van energiával és szellemileg is friss. Keresse bátran a kihívásokat, képes lesz megbirkózni még az olyanokkal is, amelyekhez nincs elég tapasztalata. A találékonyságának köszönhetően leküzdi az akadályokat és képes megmaradni azon az úton, amelyen elindul. Tűzzön ki maga elé célokat, amelyekről úgy gondolja, elérhetőek, így a kétkedők sem tudják elbizonytalanítani.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak úgy szerezhet támogatást az elképzeléseinek, ha türelmes. Hiába áll elő az ötleteivel, ha azok a környezetében élők számára első hallásra meglepőek és így megvalósíthatatlanok. Adjon időt nekik, hogy feldolgozzák a hallottakat és megfogalmazhassák azokat a kérdéseket, amelyekre Ön egyébként is felkészült már válaszokkal. De nem támadhatja le őket követelve a segítségüket, amíg ők is meg nem értik, mit is szeretne elérni.

Ne tervezzen be túl sok feladatot, hagyjon időt azokra a kihívásokra is, melyekkel napközben találkozik. Nem készülhet fel előre ugyanis minden kihívásra, érni fogják meglepetések. Képes lesz azonban ezekkel is megbirkózni, ha nem kell kapkodnia és azon bosszankodnia, hogyan szervezze át a tennivalóit. Ha készen áll, akár még olyan céljai is elérhető közelségbe kerülhetnek, melyekre most még nem is számított.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha harcol, akkor el is érheti a kitűzött célokat. Ha azonban csak arra vár, hogy ez megtörténik, egyre távolodnak majd. Az Ön döntésén múlik a folytatás. Holtponthoz érkezett ugyanis, amikor könnyebb lenne megfutamodni. Így azonban minden eddig befektetett munkáját is elveszítheti, ami miatt a későbbiekben bosszankodna. Vegyen egy mély lélegzetet, és ahogy azt kifújja, egyúttal szabadítsa meg magát a gondolatoktól, amelyek visszahúzzák.

A környezetében élők épp feladni készülnek a közös célokat, már csak Ön hisz a sikerben. Az utóbbi időben valóban számos kudarcot kellett átélniük, ami miatt elkeseredtek. Ön azonban még lát reményt a folytatásban, már csak valahogy ezt kellene átadnia nekik. Legyen türelmes és megértő, Önnek is voltak már olyan pillanatai, amikor szem elől tévesztette a célokat és nehezen lehetett meggyőzni arról, hogy azok még mindig ott vannak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg nem zárja le a folyamatban lévő ügyeit, ne keressen új kihívásokat. Hiába vágyna már egy kis izgalomra és újdonságra, végül mégsem élvezné azzal a magában eltemetett gondolattal, hogy bizonyos feladatok még elintézésre várnak. Ha azonban még pár napot arra áldoz, hogy maga mögött tudhassa a már elvállalt kötelezettségeit, felszabadultan indulhat el az új útján, amely igazi kísérlet, így szüksége is lesz minden energiájára.

Könnyedén sétál be a célba, de pontosan tudja, mennyit tett a siker érdekében. Ugyan most irigykedve figyelik, ahogy learatja a babérokat, de ne engedje, hogy ezek a hangok megkeserítsék a hangulatát. Megérdemelten érte el ezeket az eredményeket, és akik fontosak Önnek, azok tudják is ezt, így elsősorban az ő véleményüket vegye figyelembe. Ha egy kicsit lazítani szeretne, ne legyen lelkiismeret-furdalása, tegye meg.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne csak a feladatokra figyeljen, a környezetében élők igényeit is vegye észre. Ha megkeresik, mert elakadtak egy fontos kérdésben, azt nem azért teszik, hogy zaklassák, hanem mert számítanak a tanácsaira. Legyen bőkezű azokkal, hiszen az Ön számára ezek a kérdések nem okoznak komolyabb fejtörést, számukra azonban éppen ez jelentheti a kapaszkodót, hogy képesek legyenek kilábalni a gödörből.

Ne csak a küldő megerősítésre hallgasson, az ösztönei is megsúghatják a helyes válaszokat. Érdemes ugyan kikérni mások tanácsát, de az út, ami Önre vár, mások számára is legalább annyira ismeretlen, mint Önnek. Így csak annyit tehet, hogy őket végighallgatva és átgondolva az eddigi tapasztalatait, megtervezi a tennivalókat. Ha nem akad segítsége, akkor se keseredjen el, végül a siker azon fog múlni, Ön mennyire elszánt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



