Napi horoszkóp - 2017. július 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vonuljon félre, ha nem érzi magát biztonságban az emberek között. Könnyen kihasználhatják az önbizalomhiányát úgy, hogy folyamatosan új megbízásokkal látnák el. Úgy gondolja, külső megerősítés szükséges ahhoz, hogy ismét önmagára találjon, azt pedig akkor kaphatja meg, ha nem mond nemet. Márpedig a valódi bíztatás az lenne, ha eredményeket tudna felmutatni, azokat pedig a maga elé kitűzött célok elérésével is megteheti.

Bátran kalandozzon akár ismeretlen területre is, ha egy vonzó ajánlat arra terelné. Képes lesz megbirkózni az Önre váró akadályokkal, hiszen tele van energiával és a vággyal, hogy bizonyítson. Legyenek céljai, amelyeket elérve egy kicsit megállhat és értékelheti a teljesítményét. Ne mások elismerésétől tegye függővé, hogy az eredmények valódiak-e, hiszen Ön az, aki pontosan tudja, mennyi munkát fektetett bele.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az eredmény igazi értékét az adja, Ön mennyit tett annak érdekében. Ha tiszta lelkiismerettel azt mondhatja, tudása legjavát adta, akkor nem is lesz már lényeges, hogy a kitűzött célokat valóban elérte-e. Éppen ezért elsősorban az út során legyen határozott és elszánt, minden lépése egyúttal közelebb viszi azokhoz a célokhoz, melyeket kitűzött maga elé. Lehet, hogy nem most fogja elérni, de amit tapasztal, a későbbiekben hasznára lesznek.

Ne engedje, hogy az elfojtott érzelmek most törjenek felszínre. A körülmények nem adottak ahhoz, hogy nyugalomban megbeszélhessék a felmerülő kérdéseket, a ki nem mondott szavak pedig csak belső feszültséget szülnének. Terelje el a figyelmét olyan feladatokkal, melyek komoly összpontosítást igényelnek, hiszen így nem lesz módja arra gondolni, hogyan hozhatná szóba a kényes témát úgy, hogy őszinte válaszokat is kapjon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amikor Önhöz közel álló emberek között feszültség alakul ki, olyankor képtelen ezt külső szemlélőként figyelni. Szeretne valahogy közbeavatkozni, de ezt úgy megtenni, hogy ne kelljen igazságot szolgáltatni. Nehéz megőrizni a nyugalmát, miközben a megoldást keresi, hiszen Önre is átragad a békétlenség. Keressen olyan kapcsolódási pontokat, amelyek mentén elindulhatnak egymás felé, legyen az közös élmény vagy egy cél.

Az ötleteit hiába osztja meg a környezetében élőkkel, mégsem akad segítsége. Önben azonban van annyi energia és kitartás, hogy így is képes lehet sikerre vinni az ügyet. Induljon el bátran, ha pedig kétségei támadnak, csak kérjen tanácsot saját magától. Alaposan átgondolta már ugyanis, milyen lépésekre lesz szüksége, de menet közben ezekről néha megfeledkezik Higgyen abban, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az akadályok rögtönzésre kényszerítik, így elbizonytalanodik, vajon tényleg a helyes úton jár-e. Ne hallgasson azokra, akik ezt a kételyt még tovább próbálják fokozni. Számított rá, hogy nem lesz egyszerű eljutni a célig, csak ez igazolódik most be. De ha bízik önmagában, akkor nem érheti csalódás és valóban megvalósítja azokat az elképzeléseket, melyek sokat jelentenek Önnek. Ha pedig valamelyik mégsem jön létre, később még visszatérhet rá.

Ha nem is a tervei szerint alakul a napja, nem lesz oka a panaszra. Így is szép sikereket mutathat fel, ha nem kesereg amiatt, hogy rögtönzésre kényszerül. Képes lesz helytállni még olyan helyzetekben is, amelyek ismeretlenek az Ön számára. Csak hinnie kell abban, hogy ha valamit el szeretne érni, akkor az, ha nem is a legrövidebb úton és időn belül, de megvalósul. Legyen kitartó és mindig csak előre nézzen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha úgy érzi, Önnek van igaza, nincs oka magyarázkodni. Azzal ugyanis csak még inkább azt a látszatot keltené, hogy valamit próbál eltitkolni. Legyen határozott és folytassa az útját, ne foglalkozzon azokkal a véleményekkel, amelyek csak hátráltatnák, egyszerűen engedje el a füle mellett. Így is várnak Önre akadályok, de ezekkel képes akár egyedül is megbirkózni, ha elég határozott és nem veszíti szem elől, merre is halad.

Lassan megnyugszanak a kedélyek és így visszatérhet a feladatihoz. Az idő közben haladt, így módosítania kell az eredeti elképzelésein, a sorrendet át kell alakítania. Ne feledje, bizonyos ügyek esetében már várják Öntől az eredményeket, ha továbbra is megbízható ember benyomását szeretné kelteni, akkor ezekkel kell foglalkoznia elsősorban. Ne bosszankodjon amiatt, amit nem végezhet már el, örüljön az elért sikereknek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A nem várt akadályokra tekinthet úgy, hogy mégsem a saját útján halad. Vagy pedig összeszorított fogakkal harcol tovább, mert hisz a célokban és tudja, hogy azokat küzdelem nélkül nem érheti el. A siker nem hullik az ölébe, azért meg kell dolgoznia. Most már csak az Ön döntésén múlik, vajon merre megy tovább. Visszafordulhat ugyan, de vajon tényleg ezt szeretné, vagy a későbbiekben emiatt még bosszankodni fog.

A célegyenesbe fordult, de itt hirtelen olyan akadályok kerülnek Ön elé, amelyekre nem volt felkészülve. Itt már azonban nem adhatja fel, kérjen segítséget azoktól, akiknek nagyobb tapasztalata van ezen a területen. Ők ugyanis megnyugtathatják, hogy ezek a nehézségek már elenyészőek ahhoz képest, amelyekkel az útja során eddig megbirkózott, csak a kimerültsége miatt érzi most a helyzetét ilyen nehéznek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



