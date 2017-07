Napi horoszkóp - 2017. július 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.05

KOS: (március 21 - április 20.)



A makacssága a másik félben is felébreszti az önfejűséget. Így nehezen jutnak közös nevezőre. Ha fontos Önnek, hogy megállapodjanak, engednie kell. Persze nem kell feltétel nélkül elfogadnia a felkínált ajánlatot, de közeledve ahhoz már ő is megteszi a megfelelő lépéseket. Végül kialakul egy olyan álláspont, amely mindenki számára érthető és kivitelezhető folyamatokat indít el. Ha pedig elindulnak, már gyorsan alkalmazkodnak egymáshoz.

Tele van energiával, ezzel kivívja a környezetében élők csodálatát is. Ne engedje azonban, hogy kihasználják és minden olyan feladatot is Önre bízzanak, amely nem tartozna a munkájához. Tudjon nemet mondani azokra a megkeresésekre, amelyek meghaladnák a lehetőségeit, hiszen például a nap Önnek is csak 24 órából áll. Természetesen, amit izgalmasnak vél, bátran vállalja el, hiszen most nem is mer lehetetlent.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túl sok energiát fektet abba, hogy kézben tudja tartani az irányítást. Ezzel viszont értékes időt veszít, amit hasznosabban is tölthetne. Bátran engedje el azokat a folyamatokat, amelyek nem igényelnek folyamatos felügyeletet, így Önnek már csak azokra a feladatokra kell összpontosítania, amelyek valóban igénylik a személyes közreműködését, jelenlétét. Így Ön sem terheli túl magát, kisebb esélyt ad annak, hogy hibázzon.

Csak annyit bízzon másokra, amivel képesek is megbirkózni. A feladatok szétosztása ugyanis nem szolgálhatja azt a célt, hogy Önnek már ne legyen tennivalója, de közben másokra olyan terhet ró, mely alatt összeroppanhatnak. Vegye figyelembe, hogy az Ön tudása nem feltétlenül egyezik az övékével, így mindenkinek személyre szabottan tud célokat kitűzni, irányt mutatni. Ha valaki fáradtnak tűnik, ne most kelljen tanulnia.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne legyenek hosszú távú elképzelései, egyelőre csak élje túl a következő pár napot. A környezetéből ugyanis olyan hatások érkeznek, melyekkel nem lesz könnyű megbirkózni. Épp hogy csak feldolgozta a kudarcokat, most ismét meg kell tapasztalnia, hogy az emberek egy részét a rosszindulat irányítja. Ezek a csalódások különösen lelkileg viselik meg, melyet még nehezebben emészt meg, mint az indokolatlan kritikákat.

Bár az eredmények nem jönnek olyan ütemben, ahogyan azt eltervezte, még sincs oka elkeseredni. Ha nem is éri el a kitűzött célokat, olyan tapasztalatokat gyűjthet, melyek hosszabb távon sokkal, nagyobb haszonnal kecsegtetnek. Önmagáról is megtud bizonyos dolgokat, például hogy sokkal többre képes, mint feltételezte. Ezt pedig elsősorban annak köszönheti, hogy nagyon szeretne megfelelni a külső elvárásoknak.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez a nap elsősorban az érzelmeit fogja felkorbácsolni. Bár látszólag minden úgy alakul, ahogyan eltervezte, semmi rendkívüli esemény nem zavarja meg, mégsem tud parancsolni a belső hangoknak, amelyek néha idegessé teszik, majd minden átmenet nélkül képes kiegyensúlyozottan viselkedni. Nehéz emiatt megmaradni Ön mellett, de akik ismerik, képesek lesznek még így is megtalálni Önnel a közös hangot.

Ne csak a felszínen keresgéljen, úgy ugyanis nem tudja megoldani a problémát. Mélyebbre kell ásni, vissza kell menni a múltba ahhoz, hogy megértsék, miért nem találják most meg a közös hangot. Mintha nem egy nyelvet beszélnének, pedig régen befejezték egymás mondatait. Tegyék félre az aktuális kérdéseket, mert azzal úgysem jutnak előre és inkább tisztázzák azokat a nézeteltéréseket, amik miatt ide jutottak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Adjon időt a másik félnek, hogy ők is eljussanak odáig a gondolataikban, ahol Ön most jár. Mivel Önben a kérdések már régebben megfogalmazódtak, érthető, hogy vannak már kész válaszai. Ezeket azonban ne erőltesse rá az illetékesekre, engedje, hogy ők is értékeljék a helyzetet és egyedül találják meg a megoldást. Mivel ebben a témában közösek a tapasztalatok, végül mindannyian ugyanarra a következtetésre jutnak.

Bátran engedje ki a kezéből az irányítást, hiszen ez a kérdés nem is olyan jelentős, ahogy azt a másik fél gondolja. Nem veszít semmit, ha engedi, hogy az ő akarata érvényesüljön és Ön csak követi a csapatot. A célba érkezés öröme egyébként is feledteti majd a kezdeti nehézségeket és az út során felmerült nézeteltéréseket. Sokkal többet kap a közös munkától, új barátokra lel, akikkel hosszabb távon is lesznek még tervei.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen vonulna félre, de a környezetében élők folyamatosan keresik meg azzal, hogy adjon tanácsot vagy segítse át őket bizonyos akadályokon. Talán megérezték, hogy a magány, amit keres, nem lesz valódi megoldás a problémáira és így próbálják a helyesnek vélt útra terelni. Miközben úgy érzi, Önre van szükség, valójában megmutatják Önnek, hol keresse a válaszokat azokra a kérdésekre, melyek nem hagyják nyugodni.

Nem kell egyedül megbirkóznia az akadályokkal, kérjen bátran segítséget. Olyan emberek veszik körbe, akik a lekötelezettjei, így nem kell attól tartania, hogy kikosarazzák. Persze ne elvárásként támassza feléjük a kérését, hanem a célokat fogalmazza meg úgy, hogy szívesen sorakozzanak fel Ön mellé. Amint megérti, hogy egymás mellé rendelve érdemes dolgozniuk, képes lesz kialakítani azt a légkört, amelyben mindenki szívesen tevékenykedik.

