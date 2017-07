Napi horoszkóp - 2017. július 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A megszokott úton nem jut el a megoldásig. Olyan ötletekkel kell előállnia, amellyel ugyan meglepi a környezetében élőket, de az érveivel hamar maga mellé állítja őket. A közös munka során bebizonyítja, ha valamit a fejébe vesz, nehéz attól eltántorítani, remek vezető és úgy tud szervezni, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. A célba érve minden okuk meg van arra, hogy ünnepeljenek, elégedetten hátradőljenek egy rövid időre.

Nem mindig a legrövidebb úton jut el a leggyorsabban a célba. Most ugyanis ott lényegesen több akadály várna Önre, melyek szellemileg leterhelőek. Jobban szeretne gondolkodás nélkül menni előre, ezt meg is teheti, bár így fizikai leterhelésre kell számítania, Még örül is annak, hiszen a kellemes fáradtság egyúttal száműzi a fejéből a problémákat, amelyek akadályozták volna az összpontosításban.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Végre ismét a saját érdekeit helyezheti az első sorba, a környezetében élők nem zavarják meg abban, hogy elmerüljön a gondolataiban. Az elmúlt időszakban folyamatosan keresték a társságát, elsősorban a tanácsaira volt szükség, de gyakran kellett mindent félretéve tényleges segítséget is nyújtani. Bár akkor emiatt bosszankodott, most élvezheti ennek hatását, hiszen szívesen állnak a rendelkezésére azok, akik mögött Ön állt eddig.

Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, hiszen még Ön sem tudná igazán megfogalmazni, merre tart. Ilyenkor a hangulatára is rányomja a bélyegét a bizonytalansága, egyre feszültebbé válik. Kerülje az embereket és keressen olyan rövid távú célokat, melyeket egyedül is képes elérni. Ezek a sikerek terelik ugyanis vissza az útjára, melyen elindult, csak a fáradtsága miatt egy akadály láttán letért.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Próbáljon mihamarabb továbblépni, ne engedje, hogy a reggeli idegeskedés az egész napjára rányomja a bélyegét. Tudja Ön is, hogy valahol a belső feszültség tört most felszínre, így azzal, hogy kiadta magából, már képes is lesz az Önre váró feladatokra összpontosítani. Előre kell tekintenie, nem mindig vissza, hiszen a célok nem a háta mögött vannak. Ahhoz, hogy elérje azokat, néznie kell, hova lép.

A fájdalom, amit érez, nem akar szűnni. Képtelen ugyanis továbblépni, feldolgozni a csalódást. Márpedig felednie kell és új célokat keresni annak érdekében, hogy képes legyen folytatni. Nem a kudarcok alapján, hanem a sikerekre emlékezve, azok mentén ki kell jelölnie az irányt és végre elindulni, még ha ezt elképzelhetetlennek is tartja. Amíg csak toporog egy helyben, valóban reménytelennek érezheti a helyzetét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nyugodt hangulatban ébredt, szeretné ezt megőrizni egész napra. Ezért nem is hajlandó belemenni a vitákba, ahol egy kis feszültséget érez, elhagyja a helyszínt. Bár szívesen mozog emberek között, ha szükséges, inkább félrevonul, ne kelljen igazságot szolgáltatnia, olyan döntéseket hozni, ami esetleg valakinek fájdalmat okozna. Ne számítson nagy eredményekre, hiszen így nem lehet valódi teljesítményt nyújtani.

Tele van feszültséggel, amit valahol le kellene vezetni. Ne embereket keressen, akiket erre a célra használhat, inkább olyan összpontosítást igénylő feladatokat, melyek lekötik minden energiáját. A sikerélmények végül nyugtatóként hatnak az idegeire és szép fokozatosan képes lesz elengedni azokat a rossz élményeket, kudarcokat, melyek miatt kezdetben képtelen lett volna az indulatain uralkodni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Míg Ön haladt a saját útján, észre sem vette, ahogy elfogytak a segítői. Csak a célokat tartotta szem előtt, így akaratlanul is megbántotta azokat, akik a kétségeiket próbálták volna megfogalmazni. Bár most visszafordulni már feleslege lenne, de kezdjen el azon gondolkodni, hogyan tehetné jóvá ezt, mivel engesztelhetné ki azokat, akiket valóban a segítő szándék vezérelt, de képtelenek voltak azonosulni az elképzeléseivel.

Próbálja meg mielőbb feledni a reggeli veszekedést és a feladataira összpontosítani. Amíg ugyanis a gondolataiból nem tudja száműzni a vita hevében felmerült kérdéseket, hibázhat, amely aztán még feszültebbé teszi. Végezzen a kötelezettségeivel minél hamarabb, utána már teljes figyelmét annak szentelheti, hogy megkeresse a válaszokat. Este térjenek vissza a témára, de már mindannyian megnyugodva képesek is lesznek megbeszélni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár fáradt, mégse meneküljön a nehézségek elől. Éppen az jelentheti ugyanis a kiutat a gödörből, ha küzdenie kell az eredményekért. Szüksége van ugyanis arra, hogy gondolkodnia kelljen, a sikerek ne csak az ölébe hulljanak, hanem érezze, megdolgozott azokért. Így nyeri ugyanis vissza az önbizalmát és lendül át azon a mélyponton, ami után már csak a fény jöhet és a remény, hogy igenis van folytatás.

El kell fogadnia mások álláspontját is, ha azt szeretné, hogy az Önét se utasítsák el. Össze kell tudni hangolni ugyanis az elképzeléseket ahhoz, hogy egymás mellett tudjanak haladni, ne egymás ellen harcoljanak. Ha türelmes és nyitott, fel fogja ismerni, hogy nem is állnak egymástól olyan távol a nézeteik, és mivel a cél közös, ez már ad egy iránymutatást, merre induljanak el annak érdekében, hogy mihamarabb találkozzanak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



