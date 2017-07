Napi horoszkóp - 2017. július 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha nem osztja meg másokkal őszintén a problémáját, nem is várhatja el, hogy használható tanácsot kapjon. Döntse el, egyedül szeretné leküzdeni az akadályokat vagy segítséggel. Mindkettőnek vannak előnyei és természetesen hátrányai is, így a kisebbik rossz elvét kövesse. Ha kiválasztotta az útját, már ne térjen le róla még akkor sem, ha szembesülnie kell azzal, mégsem sikerült induláskor mindent számba venni.

Úgy érzi, mindent számításba vett, menet közben azonban világossá válik, hogy vannak akadályok, melyekkel egyedül képtelen lesz megbirkózni. A segítséget nem várhatja el, de ha tud kérni, akkor megkapja. Igyekezzen megtalálni a közös hangot azokkal, akiket szeretne maga mellett tudni. Ne sürgesse azonban a folyamatokat, legyen türelemmel, be kell érnie a gondolatnak, amit mások fejében elültet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Igyekezzen kizárni a zavaró tényezőket, hogy a saját útján maradhasson. Vannak ugyanis tervei, de a környezetében élők is folyamatosan keresik a társaságát. Ezeket kell udvariasan visszautasítani, ha szeretné a kitűzött céljait megvalósítani. Márpedig az tenné most elégedetté, adná vissza a hitét, ha megmutathatja a külvilágnak, de legfőképpen saját magának, hogy amit a fejébe vesz, azt meg is valósítja.

Amikor önmagát keresi fontos, hogy olyan emberekkel vegye körbe magát, akik ugyan kritikus szemmel figyelik, de mégis képesek a kritikáikat úgy megfogalmazni, hogy az célba is érjen. Ilyenkor ugyanis az éles szavakat hajlamos elutasítani, de a szép körmondatokból kihámozza a lényeget, ami az épülésére szolgálhat. Ne hallgasson azokra, akik sötétebb képet igyekeznek festeni a valóságról, hiszen ők csak el akarnák bizonytalanítani.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Pontosan tudja, mit szeretne csinálni, és hogy az tenné boldoggá. Ezért ne hallgasson másokra, járja a saját útját még akkor is, ha a környezetében élők ezt nem nézik jó szemmel. Egyedül indul el, de a megfelelő pillanatban végül érkezik a segítség is. Hiszen az elszántságával megmutatja, hogy valóban erre van most szüksége ahhoz, hogy önmagára találhasson. Ön is egyre erősebbé válik, ahogy jönnek az eredmények.

Addig ne döntsön, amíg nem járja alaposan körbe a témát. A fél információk, amik a birtokába jutottak, könnyen tévútra vihetik. Bár könnyebb lenne azt mondani, hogy már mindent tud, és azonnal indulni szeretne, most mégis türelmesnek kell lennie. A következmények ugyanis összetettebbek, mint azt gondolná az első percekben és ezt hamar felismeri. Így végül kivárja a megfelelő pillanatot a válaszaival.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Remek hangulatban ébred, ilyenkor könnyebb Önhöz közelebb kerülni. Ezt használják ki a szerettei is, akik próbálnák új útra terelni. Megfogadja a tanácsokat és ezzel még népszerűbbé válik. Hiszen ki ne örülne annak, ha azt tapasztalja, hallgatnak rá. Ne legyen azonban túl engedékeny, hiszen ki is használják a jelenlegi hangulatát és olyan elvárások is megfogalmazódnak Önnel szemben, melyek már feszélyeznék.

Bár figyelmeztették, Ön nem hallgatott a kétkedőkre. Mostanra azonban el kell ismernie, az út, amelyen elindult, valóban nem vezet sehova. Ha már ezt belátta, igyekezzen enyhíteni a károkat. Első lépésként kérjen elnézést azoktól, akiket megbántott a túlzott makacsságával és feszült hangulatában olyan véleményt fogalmazott meg, melyet Ön már akkor megbánt, de a büszkesége miatt nem foglalkozott ezzel az érzésével.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár próbált változtatni, megváltozni nem tud. Apró lépéseket megtett ugyan abba az irányba, amit elvártak Öntől, de végül megtorpant. Ha már érzi, hogy feszíti a feszültség, forduljon vissza, hiszen önmagát úgysem lenne képes hosszú távon is feladni. Üljön le az érintettekkel és tisztázza velük, hogy ez így nem mehet tovább. Addig öntsön tiszta vizet a pohárba, amíg nem késő és még visszatalál az elégedett énjéhez.

Bár vannak elképzelései, ezeket végül félreteszi és követi a szeretteit. Így azonban olyan helyzetekben találja magát, melyek kényelmetlenek az Ön számára és csak feszeng. Ne féljen kimondani, ami megfogalmazódik Önben, hiszen ha velük sem lehet őszinte, akkor valóban rossz helyen jár. Keresse bátran önmagát, ha ehhez közben egy időre elszakad a családjától, tegye meg lelkiismeret-furdalás nélkül.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az új út, melyet megmutatnak Önnek, számos élményt nyújthat. Bár nem úgy készült, hogy változtatni fog, de Ön is érzi, hogy ez egy kihagyhatatlan ajánlat. Igyekezzen gyorsan lezárni azokat a függőben lévő ügyeket, melyek lassíthatnák az előrehaladását és így már felszabadultan vághat bele a kalandba. Bár nap végén fáradt, ez mégis az a kellemes érzés, aminek szívesen adja át a szellemét.

Törekszik a tökéletességre, el sem tudja képzelni, hogy hibázhat. Pedig erre is fel kell készülnie, hiszen ismeretlen területre téved, így nem számolhat előre minden akadállyal. Rögtönzés közben pedig óhatatlanul tévútra kerül, de hamar felismeri és javít. Ezt ne kudarcként élje meg, hanem tanulási folyamatnak, amely által gazdagabb és bölcsebb lett. A megújulás az egyik olyan tulajdonsága, amit irigyelnek a környezetében élők.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



