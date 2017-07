Napi horoszkóp - 2017. július 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van tervekkel, de nem hagyhatja figyelmen kívül szerettei elképzelését sem. Próbálja meg összeegyeztetni a vágyaikat azokkal a feladatokkal, melyeket mindenképpen szeretne elvégezni. De bátran halassza el az olyanokat, amelyek elmaradása nem okoz problémát. Jusson ideje a pihenésre és a közös kikapcsolódásra, hiszen az így szerzett élmények segíthetik át a szürke hétköznapokon a holtpontokon.

Először Önnek kell megnyugodni, utána tudja elkergetni a viharfelhőket az otthonából. Érzi, ahogy nő Ön körül a feszültség, de nem kapkodhat, mert azzal csak még nagyobb káoszt teremt. Az Ön kezében van az irányítás, így olyan utat kell kijelölnie, mellyel képesek az érintettek azonosulni és Önt elkísérni. Így végül kilábalhatnak abból a válságból, ahova a nagy rohanás miatti ki nem mondott sérelmek miatt kerültek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha nyugalmat szeretne, tegyen ennek érdekében. Például feledkezzen meg egy kicsit a büszkeségéről és legyen képes nyitni a másik fél felé. Bár valóban megbántotta Önt, de már tisztázták, hogy ezt nem szándékosan tette, Ön mégsem volt eddig képes ezt megbocsájtani. Most azonban már érzi, hogy hiányoznak a nagy beszélgetések, közös programok. Adja jelét annak, hogy valóban továbblépett és szeretné a kényes eset előtti helyzetet visszaidézni.

Ne kapkodjon, haladjon kényelmesen, nyugodtan előre. Nem kell minden feladattal azonnal végezni, ha marad későbbre, akkor sem jön el a világvége. Iktasson be szüneteket, már csak azért is, mert a családtagok is szeretnének Önnel egy kis időt eltölteni. Legyen nyitott az irányukba, hallgassa meg őket, hiszen olyan kérdések foglalkoztatják a szeretteit, amelyekre Ön könnyedén talál válaszokat és indíthatja el őket a megoldás felé.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Remek nap vár Önre, ha képes elfelejteni a problémákat és a szerettei felé nyitni. Olyan programokkal állnak elő, melyek Önt is kikapcsolják, energiát meríthet azokból. Szüksége is lenne már arra, hogy egy kicsit lazítson és egyúttal a raktárakat is feltöltse. A szeretet és az élmények adják ugyanis a szürke hétköznapok rohanásában azt az erőt, amely újra és újra átlendíti a holtponton és a céljai felé tereli.

Nem kell mindenkinek igent mondania csak azért, mert nem szeretné megbántani. Nyugodtan hivatkozzon arra, hogy Ön is emberből van, akinek lehetnek rosszabb napjai, érezheti fáradtnak magát. Éppen ideje, hogy erre fel is hívja azok figyelmét, akik csak olyankor keresik, amikor nekik van szükségük segítségre. Így talán megértik, hogy néha Önnek is elkélne a jó tanács vagy a támogatás, ha máshogyan nem is, legalább lélekben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Menekülhet a csalódások elől, de Ön is tudja, hogy nem ez jelenti a valódi megoldást. Fel kell dolgoznia a kellemetlen élményeket, ehhez pedig újra át kell élnie. De csak úgy tanulhat a kudarcokból, ha utána higgadt fejjel átgondolja, elemzi. Nem a hibát kell keresni, hanem azokat a pontokat, ahol másképp kellett volna döntenie. Ha ilyen szemmel és nyitott elmével készíti a mérleget, nem is lesz olyan kellemetlen az élmény.

Ne ragadjon Önre is át a környezetéből áradó feszültség. Remek hangulatban ébredt, igyekezzen ezt egész napra megőrizni. Így egy idő után már Önt fogják követni, hiszen kellemes hangulatot képes teremteni maga körül, ami a környezetében élőkre is pozitív hatással van. Ön pedig abból merít további energiát, ahogy látja kivirágozni a szeretteit, ahogy továbblépnek a problémák felett és ismét tudnak mosolyogni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Engedje el végre azokat a problémákat, amelyek nem engedik továbblépni. Ezt a napot áldozza arra, hogy még utoljára kielemzi a történteket, de utána már ne foglalkozzon velük a továbbiakban. Rengeteg időt elvesztegetett az önsajnálatra. Meg nem történtté nem teheti, így el kell fogadnia és együtt élni a következményeivel. Amint ezt megérti, megnyílnak Ön előtt új lehetőségek, amikkel már képes is lesz élni.

Nem szívesen alkalmazkodna másokhoz, ezért olyan feladatokat keres, melyek lehetőséget biztosítanak Önnek a félrevonulásra. Nem is kell nagyon megküzdenie a környezetében élőkkel, hiszen ők is szívesebben járják a saját útjukat. Így elmerülhet a gondolatiban, amit már régóta tervezett. Végre megválaszolja azokat a kérdéseket, melyeket feltett már magának, de eddig idő és energia hiányában elmaradtak a feleletek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy félreértés miatt romlott meg a kapcsolatuk. Ön már felismerte ezt, de a másik fél még nem jutott el idáig. Igyekezzen felnyitni a szemét annak érdekében, hogy ismét egymásra találhassanak. Az Önök viszonya annál értékesebb, hogy veszni hagyja. Ha most még nem is közelednek egymáshoz, Ön maradjon a közelben, hogy ha majd szükséges, azonnal léphessen és megmutathassa, van még közös jövőjük.

Tege most félre a feladatokat, a szeretteinek szüksége van Önre. Olyan problémák foglalkoztatják őket, amelyekre Ön könnyedén talál megoldást, nekik azonban ezek komoly akadályokat jelentenek. Nyisson feléjük, legen türelmes és megértő, éreztesse velük, hogy minden figyelmét nekik szenteli. Így lassan, de biztosan elmondják, mi is nyomasztja őket, amiket eddig azonban mélyen eltemettek magukban.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



