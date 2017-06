Napi horoszkóp - 2017. július 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.07.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne másokra hallgasson, Önnek kell tudni, mi a helyes út. Ez egy olyan kérdés, amit külső szemlélő nem ítélhet meg, hiszen a választást nagyban befolyásolják az eddig átélt események. Nincs két egyforma élet és így nem is lehet ugyanúgy gondolkodni. Éppen ezért nem is az a lényeges, a környezetében élők mit tanácsolnak, hanem amit az ösztöne súg. Amint elindul, már Ön is érezni fogj ezt.

Várnak Önre akadályok, hiába is próbálná elkerülni azokat. Amint kikerülne egyet, beleütközik egy másikba. Ezért inkább válassza a legrövidebb utat és fogadja el, hogy ennek köszönhetően számítania kell bizonyos nehézségekre. Ha nem harcol ellenük, képes lesz leküzdeni mindazt, ami Ön elé kerül. Csak el kell fogadnia, hogy ezek által is tanulhat, fejlődhet, így szüksége van arra, hogy találkozzon velük.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az, hogy a hallottakat hogyan értelmezi, nagyban függ attól, éppen milyen a hangulata. A kritikát is tudja a helyén kezelni, ha épp kiegyensúlyozott és határozott. Ha azonban fáradt, szellemileg kimerült, ott is ártó szándékot keres, ahol segíteni próbálnának Önnek. Igyekezzen mihamarabb rendezni a gondolatait, hogy az érkező jeleket képes legyen úgy kezelni, ahogyan azt a közlő felek szánják, valóban használható tanácsként.

Legyen határozott, ha tudja, mit szeretne, már nem tudják letéríteni a választott útjáról. Ha azonban bizonytalan, könnyen elcsábítható. Önnek kell tudni, érnek-e a céljai annyit, hogy a környezetében élőknek nemet mondjon, és ha kell, egyedül nézzen szembe az Önre váró nehézségekkel. Bárhogyan is dönt, tartsa magát ahhoz, ne azon gondolkodjon, mi lett volna, ha mégiscsak más irányba indul el.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most már ne keressen új kihívásokat, foglalkozzon a folyamatban lévő ügyekkel, és ha időben végez, lazítson kicsit. Nem kell megváltania a világot ezen a napon, nyugodtan megengedhet magának pár olyan órát, amit önmagára szán. Felejtse el a problémákat és vegye észre az Önt körülvevő szépséget. Merüljön el a gondolataiba, de csak a kellemesekben, a rosszakat hessegesse el. Végre megnyugodhat és fellélegezhet.

Ha segítségre szorul, kérjen. Nem várhatja el, hogy a környezetében élők felismerjék ezt, Önnek kell lépni. Mondja el bátran, hol akadt el és miért érzi úgy, hogy egedül képtelen továbblépni. Akkor kap ugyanis használható tanácsot, ha őszinte és nem hallgatja el a lényeget, azaz a problémát. Most megmutathatja, hogy Ön is csak hús-vér ember, akinek vannak olyan napjai, melyek nem tökéletesek, ahogyan Ön sem az.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne csak elvárásai legyenek, tegyen Ön is a siker érdekében. Ha távol állnak egymástól az álláspontok, akkor kezdetként tegyen egy lépést Ön a megegyezés irányába. Fogadja el, hogy a másik fél javaslatában is lehetnek megfogadható támpontok, ahogyan Önnek is van némi igazsága. Már csak a kettőt össze kell fésülni és végül egymást támogatva haladhatnak előre. A közös munka pedig meghozza a gyümölcsét.

Nem azzal tudja meggyőzni a másik felet a véleménye helyességéről, ha ingerült. Legyenek érvei, adjon válaszokat a felmerülő kérdésekre. Alaposan felkészült a témából, így ne kell attól tartania, hogy sarokba szorítják. Tekintse ezt az első akadálynak, melyet, ha sikeresen vesz, már sokkal kisebb nehézségek várnak Önre. Legyen türelmes és határozott, így a kétkedőket is maga mellé állíthatja, az elszántsága ugyanis a meggyőzés egyik eszköze.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez most egy olyan téma, ahol nem kapkodhat. Szüksége lesz időre, hogy alaposan átgondolhassa a válaszait. A döntésének ugyanis komoly következményei lehetnek. Meg kell terveznie a lépéseit, a rögtönzésnek nincs helye. Ne engedje, hogy a sarokba szorítsák, ragaszkodjon ahhoz, hogy a saját tempójában haladjon előre. Ha határozott és a célokat nem veszíti szem elől, végül célba érhet úgy, hogy közben még élvezte is az utat.

Igyekezzen végig kézben tartani az irányítást, csak így érheti el a céljait. Amit eltervezett, csak az Ön vezetése mellett valósulhat meg, ugyanis az összetett feladatokat csak Ön képes úgy átlátni, hogy ne alakuljon ki egy kisebbfajta káosz. Természetesen hallgassa meg a javaslatokat, de ezeket utána alakítsa át az adott helyzetre. Végül a közös munka nem csak közelebb hozza Önöket egymáshoz, de olyan eredmények is születnek, melyek még Önt is meglepik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha egy megkeresés túl bonyolultnak tűnne, mondjon bátran nemet. Most már ne terhelje túl magát, gondolatban már bátran készüljön fel a hétvégi kikapcsolódásra. Így is vannak még függőben olyan ügyei, amelyeket érdemes lenne lezárni mihamarabb. Összpontosítson most ezekre, nem hiányoznak a külön utak, a rutin feladatok is okoznak annyi fejtörést, hogy mind szellemileg, mind fizikailag kellemes fáradtsággal zárja a napot.

Próbáljon támogatókat szerezni az ügyének, egyedül ugyanis képtelen lesz megbirkózni az Önre váró akadályokkal. Nem is az adott kérdés okozza majd a fejtörést, hanem hogy a munkát összehangolja azzal a belső bizonytalansággal, amely gyötri. Úgy gondolja, nem a saját útját járja, hanem akit Önre erőltettek és emiatt nem is szívesen harcol. A célba érkezve azonban már minden a helyére kerül, megérti azt is, miért kellett ennek így történnie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



