Napi horoszkóp - 2017. június 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár nehezen indul a napja, igyekszik ezt figyelmen kívül hagyni. Eredményeket várnak Öntől, így nem adhatja át magát az önsajnálatnak. Pedig szíve szerint félrevonulna, és azon töprengene, mit is kellene másképp csinálnia, mert elégedetlen azzal, amit eddig elért. A pillanatnyi elkeseredettség beszél azonban Önből, így nem is olyan nagy baj, hogy most nem járhatja a saját útját, mások elvárásainak kell megfelelni.

Ne féljen a változástól, ami vár Önre. Nem Ön akarta ezt, ezért még bizonytalan, vajon tényleg ez lesz-e az Ön útja. H azonban nem élne a lehetőséggel, amiatt bosszankodna, vajon miről marad le. Az elhatározás megszületett Önben, így most már csak ehhez kell tartania magát. Vegye elő a magabiztos, határozott énjét, hogy a környezetében élők ebből semmit ne vegyenek észre és így támogatásukról biztosítsák.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen vesz kézbe olyan feladatokat, melyek összetettek, nagy összpontosítást igényelnek. Nem türelmetlen, hajlandó várni az eredményre, ha azok nem jönnek azonnal. Elfogadja, hogy az előkészületek legalább olyan fontosak, mint az utolsó simítások. Legtöbbször azért hibázik, mert ezeket a lépéseket kihagyja, sürgetné a sikert, Használja ki, hogy most képes ezen felülemelkedni és úgy tevékenykedni, hogy azért nem jár azonnali jutalom.

Végre nem kell kapkodnia, minden határidős feladatát maga mögött hagyta, az újak pedig még várhatnak. Tartson egy lazább napot, amikor kicsit nagyobb figyelmet szentel saját magának. Olyan kérdésekkel foglalkozzon, melye elsősorban Önnek jelentenek sokat, Vonuljon félre, ha nem szívesen alkalmazkodna másokhoz vagy csak egyszerűen szeretne nyugodtan, zavartalanul elmerülni a gondolataiban.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen összpontosít, a gondolatai folyamatosan elkalandoznak. Bizonytalan, leginkább önmagában nem tud hinni. Tűzzön ki maga elé könnyen elérhető célokat, mert csak ezáltal kerülhet vissza a saját útjára. Ha sokáig tétovázik, könnyen befolyásolhatóvá válik, amit a későbbiekben még megbánna, hiszen olyan területekre csábítanák, melyektől idegenkedik, de a megfelelési vágya ezt az érzést átmenetileg elnyomná.

Ne meneküljön a kihívások elől, inkább kérjen segítséget. Kimerült, ezért nehezen indul el, de ha a kezdeti nehézségeket sikeresen átvészeli, a lendület már viszi előre. Ne fordítson hátat ezért a környezetében élőknek, hiszen ők jelenthetik a megoldást a problémájára. Felismerik ugyanis a lehetőséget abban, ha most Ön mellé sorakoznak, talán még jobban is hisznek Önben, mint Ön saját magában.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha Önnek sikerül átlendülni a holtponton és ismét nyitottá válni, a környezetében élőkre is pozitív hatással lesz. Legyen ezért kitartó és harcoljon azon érzései ellen, amelyek menekülésre csábítanák. Az Ön kezében van a siker kulcsa, hiszen ha valaki képes az ügy élére állni, az csak Ön lehet. Nincs vesztenivalója, adjon egy esélyt a maradásnak és a harcnak, amit meg kell vívnia, hogy talpon maradhasson.

Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak a bizonytalanság mondatja ezt Önnel. Ha képes hinni magában, akkor átlendülhet a holtponton és onnantól már valóban nem ismer lehetetlent. Ennek érdekében azonban tennie kell, elsősorban a gondolatait rendezni. Zárja ki azokat, amelyek visszahúzzák vagy nem az adott kérdéshez kapcsolódnak. Összpontosítás és önfegyelem, ezekre lesz most leginkább szüksége.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Igyekezzen az érzelem és az értelem között megtalálni az egyensúlyt. Ha csak az egyikre hallgat döntése során, hiányérzete támad és továbbra is keresni fogj a helyes utat. Ez most ugyan azzal jár, hogy nincsenek azonnali válaszok, de hosszabb távon mindenképpen így jut el hamarabb azokhoz a célokhoz, melyeket keres. Ne legyen türelmetlen, inkább tűnjön lassabbnak, de határozottnak, minthogy kapkodjon.

Felbukkan egy csábító ajánlat, de ez azt is jelentené, hogy le kell térnie az útjáról. Mielőtt igent mondana, járja alaposan körbe a témát. A lehetőség túl vonzó, talán így próbálják Ön elől elrejteni a valódi buktatókat. Csak akkor mondjon igent, ha vállalni tudja azokat a nehézségeket, melyet nem csak az elfogadása jelent, de egyúttal a késlekedés is, melyet az eredeti elképzelései emiatt elszenvednek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tovább nem várhat azzal, hogy tisztázzák a nézeteltérést. Egyre nő Önben a feszültség a ki nem mondott szavak miatt és így már a munkáját is veszélyezteti. Tegyen félre mindent és üljön le az illetékessel. Ő is érzi, amit Ön, hogy ez így már nem mehet tovább, de a bátorsága nincs meg ahhoz, hogy ezt a lépést megtegye. Igyekezzen végig nyugodt maradni, hiszen csak akkor tudnak közös nevezőre jutni, ha kellő türelemmel nyitnak egymás felé.

Ne csak másokban keresse a hibát, fontos, hogy azzal is tisztában legyen, Ön mit tehetett volna másképp. Már csak ez a felismerés is arra ösztönzi, hogy türelemmel és megértéssel tudjon a témáról beszélni és képes legyen elfogadni mások véleményét. Emelt fővel távozhat a helyszínről, hiszen Ön mindent elkövetett annak érdekében, hogy tisztázzák a kérdést és nem csak másoktól várt el ennek érdekében áldozatot.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



