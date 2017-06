Napi horoszkóp - 2017. június 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ellenállásba ütközik, és nem érez elég erőt magában, hogy ezt áttörje. Félreteszi az elképzeléseit, de ettől feszülté válik. Nincs igazán jó megoldás, de választania kell egy utat és azt utána követnie kell. Nem gondolhat egész nap arra, mi lett volna, ha másként dönt, hiszen vissza már nem mehet a kiindulópontra. Amint ezt megérti, már képes lesz az elvárt eredményeket szállítani, ami az önbizalmát is helyreállítja.

Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával, emiatt még nem lehet túl merész, Fel kell mérnie, hogy a bevállalt feladatokkal mennyi idő alatt végezhet, csak ezután mondjon esetleg még igent további felkérésekre. Számíthat ugyan a környezetében élőkre, de mégis Önnek kell kézben tartania a folyamatokat és ez sem lesz egyszerű. A minőséget tartsa szem előtt, ha a kitűzött eredményeket hiba nélkül eléri, elégedett lehet a teljesítményével.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A nézeteltérés nem is annyira a vélemények különbözősége ebben a kérdésben, hanem a korábbi problémák felszínre kerülése. Éppen ezért a megoldást sem ott kell keresni, ahol első ránézésre gondolja, hanem mélyebbre kell leásnia. Ehhez időre és türelemre lesz szüksége, a szembenálló felek megnyugtatása pedig elengedhetetlen. A feszültséget sikerül elsimítania, de végül a közös nevezőt már az érintettek keresik tovább.

Amikor elindult, még nem gondolta, hogy ez az ügy ennyi fejtörést fog okozni. Bár számba vette az akadályokat, azok nem is okoznak meglepetést, de az ellenállás, amit a környezetében élőkből váltott ki, meg sem fordult a fejében. Miközben Ön a célokat látja maga előtt, ők csak a nehézségeket hangsúlyozzák, próbálják meggyőzni arról, hogy nem a megfelelő utat választotta. Amíg azonban Ön hisz magában, semmi ok az elkeseredésre.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne bonyolítsa túl a kérdést, a megoldásokat keresse. Ehhez ki kell maga elé tűzni egy utat, ami elvezet a célokig. Ha ez megtörtént, már semmi oka tovább gondolkodni, cselekedjen. Most ne foglalkozzon a kétkedőkkel, egyszerűen higgyen a saját képességeiben. Amíg az önbizalma rendben van, addig képes lesz követni a terveit, ki tudja zárni az olyan véleményeket, melyek lassítanák, esetleg feladásra késztetnék.

Szüksége van az eredményekre, ha talpon szeretne maradni. Most nem is igazán kihívásokra vágyik, csak arra az érzésre, hogy ha valamit elhatároz, azt képes megvalósítani. Legyenek ezért olyan céljai, amelyek nem túl összetettek, az odáig vezető úton csak olyan akadályokkal találkozik, melyekkel már többször megbirkózott. Amint fel tudja mutatni munkája gyümölcsét, külső megerősítést kap, ismét visszatér az ereje.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan falakat húzott maga köré, melyeket nem egyszerű kívülről lebontani. Önnek is akarnia kell és segítséget nyújtani azoknak, akiket közelebb szeretne engedni magához. A korábban átélt csalódások miatt már jó ideje menekül az olyan kapcsolatok elől, amelyekben esetleg többet is meg kellene mutatnia magából. De most elérkezettnek látja az időt, hogy tegyen egy lépést azok felé, akik ennek ellenére is kitartottak Ön mellett.

Ha megold egy problémát, kettő keletkezik helyette, Szeretne szabadulni ebből a mókuskerékből, de nem látja a kivezető utat. Ha sikerülne új célokat kitűzni maga elé, amelyek teljesen más irányba viszik tovább, lehetősége lenne maga mögött hagyni az eddigi gondokat. Önnek kell azonban leginkább akarni a változást, mert csak így tud valóban továbblépni, meggyőzni a kétkedőket, hogy ez lehet a jövője.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amikor leküzdhetetlennek tűnő akadályba ütközik, kérjen azonnal segítséget. Értékes időt veszíthet ugyanis azzal, hogy próbál megoldást keresni. Hamar feladná, és új úton indulna el, miközben a célokat képtelen lenne feledni. Ne kössön alkut saját magával, ragaszkodjon az eredeti elképzeléseihez. Ha egyedül nem megy, még nem jelenti azt, hogy a tervei nem kivitelezhetőek, csak egyszerűen másokra is szüksége lesz.

Eddig tudta elnyomni magában a feszültséget, most azonban már kitört Önből minden csalódottsága. Emiatt azonban nem megoldásokat keres, hanem elsősorban bűnbakokat, akikre rázúdíthatja a gondolatait. Őket teszi felelőssé a kudarcokért, azon el sem gondolkodik, vajon Ön hol hibázott. Ne csodálkozzon, ha emiatt elfordulnak Öntől és magára marad számos nyitott kérdéssel, melyekre egyedül nem talál választ.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nincsenek új kihívások, de ez még nem ok arra, hogy hátradőljön. A fiókja mélyén lapulnak még elintézetlen ügyek, érdemes lenne ezeket most kézbe venni. Végre van egy kis ideje, hogy foglalkozzon velük, nem tereli el a figyelmét valami új, izgalmasabb lehetőség. Ez a nap is hozhat szép eredményeket és egyúttal a megnyugvást, hogy a hátralékából sikerült ledolgoznia. Ha erre gondol, nem lesz hiányérzete.

Ha valaki nem ért Önnel egyet, még nem kell ellenségként tekinteni rá. Hallgassa végig, talán még ad is pár használható tanácsot. Ha Ön hisz az ügyben, akkor a kétkedők is csak megerősíteni tudják azt, amit eldöntött, ezen az úton kell végigmennie. Ha egyedül is indul el, a megfelelő pillanatban végül akad segítsége is. A legnagyobb meggyőzőerő az a lendület és elszántság, ahogyan halad előre minden nehézség ellenére.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



