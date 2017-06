Napi horoszkóp - 2017. június 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.28

KOS: (március 21 - április 20.)



Maradjon olyan úton, ahol nem kell meglepetésekre számítania. Egy feladattal foglalkozzon, amíg az éppen aktuálisat nem zárta le, ne mondjon igent új felkérésre. Nehezen osztaná meg ugyanis a figyelmét, ha több kérdés is nyitott, hamar eltévedne az útvesztőben. Gyorsan elérhető célokra van szüksége, hogy még azelőtt jöjjön az eredmény, mielőtt elérkezne a holtpont. Azon ugyanis nehezen tudna átlendülni.

Ne álmodozzon, pontosan legyen tisztában a lehetőségeivel és a korlátaival. Nincs most Önben annyi energia, hogy ezeket feszegethetné, így csak annyit vállaljon, amit kézben tud tartani. Bár a figyelmét ügyesen osztja meg a folyamatban lévő ügyek között, de ez ne ösztönözze arra, hogy újabb frontokat nyit meg. Először jöjjenek a várt eredmények, hogy lássa, ezek mennyi időt emésztenek fel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A saját érdekeit helyezze most előtérbe, bátran mondjon nemet az olyan megkeresésekre, amelyek ezekkel nem egyeztethetőek össze. Még talán Ön is segítségre szorulna, mert nem olyan ütemben halad, ahogyan azt eltervezte. Nem tűnik attól gyengének, ha ezt felismerve másoktól kér támogatást. Így megmutatja egyúttal azon oldalát is, amelyet igyekszik titkolni. Hiszen Önnek is vannak rosszabb napjai, bár ilyenkor általában félrevonul.

Először a gondolatait kell rendbe szedni, utána nézhet új célok után. Érzi, hogy megtorpant, de amíg ennek okát nem találja meg, hiába tűzne ki maga elé irányt, képtelen elindulni. El kell engednie azokat az emlékeket, amelyek visszahúzzák, csak így haladhat majd előre a megfelelő ütemben. Keresse meg a határozottságát és az önbizalmát, hiszen ezek a tulajdonságok szokták átsegíteni az ilyen napokon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne akarjon mindent egyedül megoldani. Keressen maga mellé olyan embereket, akik egy-egy adott feladattal képesek megbirkózni, miközben Ön a figyelmét arra fordíthatja, amelyek összetettebbek, nagyobb szakértelmet igényelnek. Közben természetesen kézben tartja a folyamatokat, irányítja azokat, akik elakadnának. Így végül Önnél jelentkeznek ugyan az eredmények, de nem sajátíthatja ki a sikereket, az igazi csapatmunka volt.

Ne engedje, hogy sarokba szorítsák, és gyors döntésre kényszerítsék. Mindig meg lehet találni azt a kiskaput, amivel egyúttal időt nyerhet. Nem akar menekülni a felelősség elől, de pontosan érzi azt is, hogy ez nem egy egyszerű igen vagy nem lesz. Mérlegelnie kell a következményeket, erre azonban nem elég pár másodperc. Amint megfogalmazódik Önben a válasz, ossza meg az érintettekkel, hogy ennek szellemében haladhassanak tovább.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A nyugalom többet ér, mint hogy mindenáron érvényesítse az akaratát. Lépjen tovább, keressen új kihívásokat és feledkezzen meg most azokról, akikkel a nézeteltérése támadt. A célok, amelyeket kitűz maga elé, kárpótolják azokért az emberekért, akik ne tudták megérteni a mondanivalóját. Az idő azonban úgyis igazságot szolgáltat, legyen akkor majd nyitott és tudjon megbocsájtani. Így a kapcsolatuk nem szakad meg végleg.

Nem szívesen tétlenkedik, úgy érzi, szüksége van a kihívásokra. Az energiáit szeretné hasznosan lekötni, így keresi az olyan feladatokat, ahol megmutathatja, ismét a régi, akire lehet számítani. Jól bírja mind a fizikai, mind a szellemi terhelést, de arra azért ügyeljen, ne vállalja túl magát. Számoljon azzal, hogy egy-egy ügy elintézésére időt kell szánni és a nap Önnek is csak 24 órából áll.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amikor eléri a célját, hiányérzete támad. Élveznie kellene a sikert, Ön azonban keresi az okokat. Most értette meg ugyanis, hogy nem maga az elért eredmény hozza meg a lelki kielégülést, hanem az az út, ami odáig elvezetett. Igyekszik számba venni a szerzett tapasztalatokat, azok későbbi hasznosítási lehetőségeit, hiszen ez a valódi indoka annak, amiért erre kellett egykoron elindulnia.

Amíg nagyobb Önben a félelem, mint az elszántság, nem tud elindulni. Le kell küzdenie azokat az érzéseket, amelyek a maradásra ösztönzik. Hinnie kell agában és a környezetében élőkben, akik a segítségére fognak sietni a megfelelő pillanatban, amikor egy akadály mégis leküzdhetetlennek bizonyulna. De kockáztatnia kell, mert az egy helyben topogással egyre nő Önben a feszültség, amelyet képtelen lesz leküzdeni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most még azok a feladatok is meghaladják az erejét, melyekkel máskor könnyedén megbirkózik. Egyszerűen belefáradt a mindennapos csatározásokba, hogy ugyanazokat a köröket futja újra és újra. Szeretne ebből kicsit kitörni, de legalábbis félrevonulni és kikapcsolódni. Mivel ezt most nem teheti meg következmények nélkül, így felül kell emelkednie önmagán, de hosszabb távra betervezheti.

Szívesen vonulna félre, de a környezetében élők nem engedik, szeretnék megtudni zárkózottságának okát. Nem szívesen beszélne a problémáról, hiszen olyan kérdésekről is nyilatkoznia kellene, melyeket még magának, sem mert feltenni. Tudja le a kötelezettségeit és utána mindenképpen önvizsgálatot kell tartania, ami elől nem menekülhet tovább. Már a teste is jelezte, hogy ez a probléma nem seperhető szőnyeg alá.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



