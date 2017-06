Napi horoszkóp - 2017. június 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.26

KOS: (március 21 - április 20.)



A legfontosabbnak most ne az eredményeket tartsa, hanem a szeretteivel eltöltött időt. Keressen ezért olyan programokat, egyszerű feladatokat, melyeket közösen végezhetnek. Ebből jut ugyanis a legkevesebb a rohanó hétköznapokon, de érzi, hogy erre most mindenkinek nagy szüksége lenne. A mélyben ugyanis már gyűlik a feszültség, de egy laza és vidám nappal most még ezt könnyedén el tudja oszlatni.

Őrizze meg a nyugalmát, azzal teheti a legtöbbet a családi béke érdekében. Nem kell megoldásokkal előállni, a vitázó felek között igazságot tenni, egyszerűen csak jelen lenni, mint egy bástya, akinek kiönthetik a szívüket. A hallgatása aranyat ér, ezért tegyen félre minden halasztható feladatot, hogy mindig fordulhassak Önhöz egy kis megnyugvásért. Ettől Önnek nem marad kevesebb, bátran ossza meg velük.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Más nem tudja megoldani, Önnek kell kézbe venni a problémát. Nem szívesen folyt bele, mert kényes kérdéseket kell feszegetni, de már nem tudta nézni, ahogy a kialakult helyzet mérgezi a családi légkört. Maradjon végig nyugodt, ez lesz az igazi kulcs ugyanis. A szemben álló felek túl feszültek ahhoz, hogy egymást türelmesen végighallgassák, de a közvetítésével végül sikerül kialakítani egy köztes véleményt.

Ne csak a saját véleményét tartsa fontosnak, hallgasson meg másokat is a kérdésről. Hasznos tanácsokat kaphat ugyanis, még ha azok nem használhatóak fel egy az egyben. Egy kis átalakítással azonban be tudja illeszteni az elképzelései közé és így már egy olyan megoldás körvonalazódhat, amely végül nem csak az Ön számára okoz elégedettséget, de a szerettei is elfogadják, ajánlanak segítséget a kivitelezéshez.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tudnia kell nemet mondani, mert senki más nem fogja az Ön érdekeit is figyelembe venni. Álljon a sarkára és ne engedje, hogy kihasználják. Ha vannak az Ön számára fontos feladatok, akkor ezeket helyezze előtérbe és csak akkor engedjen bármilyen más felkérésnek, ha össze tudja egyeztetni a saját terveivel. Ha pedig pihenésre vágik, ne csábuljon el egy vonzó ajánlat hallatán, hiszen így nem marad erre ideje.

Bátran engedélyezzen magának egy lazább napot, amikor nemet mond minden felkérésre és csak saját magára figyel. Egy kis pihenés már ráfér Önre, ami nem csak azt jelenti, hogy kerüli a fizikai megterhelést, de szellemileg is kikapcsolódik. Felejtse most el a problémákat, viszályokat és keressen olyan lehetőségeket, ahol teljesen átadhatja magát a gondtalan szórakozásnak és valóban mindent maga mögött hagyhat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen kalandozik most, érdemes lenne olyan témákba, amelyekkel már régóta szemez. Nyitott és befogadó, ezért képes azokat a nézeteket is közel engedni magához, melyeket eddig kétkedve kerülgetett. Talál most azokban hasznosítható iránymutatást, amely ráadásul bizonyos problémák megoldásában segítségére lehet. Szolgáljon ez tanulságul arra, hogy nem szabad elzárkózni az ismeretlen elől csak azért, mert idegennek tűnik.

Most ne a problémákkal, hanem az emberekkel foglalkozzon. Ezzel ugyan közvetve az elsőre is megoldásokkal szolgál, de más úton jut el odáig. Így a kapcsolatuk nem csak azért mélyülhet el, mert ismét a segítségére sietett, hanem mert valóban közelebb kerülnek egymáshoz, kicsit jobban is megismerkednek. A későbbiekben ez még hasznos lesz, hiszen így már fél szavakból is megértik egymást, nyíltabbak lehetnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elsősorban a saját érdekeit juttassa érvényre és csak utána foglalkozzon a külvilágból érkező jelekkel. Úgy ébred, hogy szeretne elmenekülni és csak önmagára figyelni. Ne engedje, hogy ettől a szándékától eltérítsék, vonuljon bátran félre, ha fizikailag nem is teheti meg, de lélekben mindenképpen. Gondolatban bármikor elrepülhet egy olyan világba, ahol nincsenek problémák, feszültségek, csak a nyugalom.

Érzi, hogy befordult a célegyenesbe, így még nagyobb lelkesedéssel veti bele magát a teendőibe. Ne feledje azonban, hogy a szervezete már jelzett, ideje lenne lassítani. Érthető, hogy izgatott, hiszen ezekért az eredményekért dolgozik már hónapok óta, de legalább iktasson be szüneteket, amikor egy kicsit lazít és enged az olyan csábításoknak, melyek egyúttal feltöltik további energiákkal.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha már elindul, nem szívesen fordul vissza. Bár bízott abban, nem egyedül kell végigmenni az úton, de azt kell látnia, hogy a szerettei nem tartanak Önnel. Ne bosszankodjon emiatt, hiszen ezek elsősorban az Ön céljai, el kell fogadnia, ha nem tudnak azonosulni velük. Ön azonban kitartó és lelkes, így az akadályok sem állíthatják meg, legfeljebb egy kis lassításra kényszerítik. De ez nem is olyan nagy baj, legalább nem terheli túl magát.

Ne a szerettein vezesse le a belső feszültséget, inkább keressen olyan könnyed kihívásokat, amelyek elterelik a figyelmét a problémákról. Legyenek akadályok, amelyek gondolkodásra késztetik, de mindig lássa azt is maga előtt, hogy létezi megoldás is. Fontosak ugyanis az eredmények, hiszen ezek szolgálnak igazi nyugtatóként. Ha van minek örülni, akkor egyúttal nem kell bánkódni más miatt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



