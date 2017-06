Napi horoszkóp - 2017. június 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Törekedjen a megegyezésre, mert most nincs szükség arra, hogy még azokat is szemmel tartsa, akik esetleg hátulról támadnának. Próbálja maga mellé állítani az ellenfeleket, ha nem is segítik az előrehaladását, de legalább ne hátráltassák. Összpontosíthat a feladataira, amelyek összetettek, így minden figyelmét ara kell fordítania, hogy ne csak a lépéseit tervezze meg, de a következményeket is előre kell látnia.

Nem volt arra felkészülve, hogy ezzel a témával is foglalkoznia kell, de nem menekülhet. Kényes kérdéseket tesznek fel, várják a válaszait. Egykoron már megfogalmazta magában, de akkor sikerült elkerülnie ezt a beszélgetést. Most azonban már ne térjen ki előle, hiszen valamikor tisztázniuk kell és erre sosem lesz megfelelő időpont. Kerülje a személyeskedést, maradjanak a tényeknél és érveljen, ne vagdalkozzon.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár az útjaik már egy jó ideje különváltak, még próbálták fenntartani a kapcsolatot. Mára azonban egyértelművé vált, hogy alapjaiban gondolkodnak máshogyan olyan kérdésekről, melyek viszont sokat jelentenek Önnek. Így bár fájó szívvel, de be kell vallania magának, nem fog tudni a továbbiakban a másik féllel békében megférni. Nehéz az elválás, de ez szolgálja az érdekeit hosszú távon, hiszen így csak az energiáit szívja el a kapcsolat.

Próbálja kerülni az embereket, mert érzi, hogy most nem lenne türelme hozzájuk. Ha azonban ezt nem mondja ki nyíltan, mindig lesznek olyanok, akik közelednek Önhöz. Hiába vonul félre, ha közben szem előtt marad. Egyre feszültebbé válik, így már a feladatira sem tud összpontosítani. Igyekezzen a kötelezettségeit mihamarabb letudni és tegyen egy sétát a friss levegőn. Ha már a fejét kiszellőztetheti, sokat tehet a nyugalmáért.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha valamivel elégedetlen, akkor azon változtatnia kell. Nem várhat arra, hogy majd történik valami, Önnek kell cselekedni. Tűzzön ki új irányt maga elé és merjen elindulni. Átmenetileg jöhetnek ugyan nehézségek, de ha hisz valamiben, akkor képes annak érdekében ezeken felülemelkedni és harcolni. Ne másoktól várja a megoldást, hiszen a saját céljaival Ön van tisztában, így a szükségleteit is csak Ön határozhatja meg.

A lendület csak addig tart, amíg nincsenek akadályok. Ha jönnek az eredmények, természetes, hogy gyorsan halad, de ha már egy nehézséget kellene megoldania, hamar feladja. Így azonban nem számíthat nagy eredményekre, hiszen Ön is tudja, hogy azokért meg kell dolgoznia, nem fog az ölébe hullani. Ha úgy érzi, nem tud erőt meríteni az érkező segítségből sem, akkor inkább végezze el a rutin munkáját és utána lazítson kicsit.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne másokat okoljon, ha a saját tervei kivitelezhetetlenek. Amikor összeállítja a napját, akkor elsősorban a saját idejét kell beosztania, nem rendelkezhet másoké felett. Ha nem kap segítséget, el kell fogadnia, emiatt nem bosszankodhat. Így ha egy eredmény elmarad, az nem azért következik be, mert magára maradt, hanem azért, mert túlzóak voltak az elvárásai. Merjen álmodozni, de maradjon két lábbal a talajon.

Ha megértésre számít, beszélnie kell a problémáról. Ne várja el a környezetében élőktől, hogy kitalálják, mi foglalkoztatja Önt, és hogy ebben segítségre is szorul. Keressen olyan embert, akinek őszintén elmondhatja a kételyeit és rendelkezik tapasztalattal, ezért válaszokat is tud adni. Nehezen nyílik ugyan meg mások előtt, de csak így lesz képes kilábalni abból a gödörből, ahol most érzi magát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne vállalja túl magát, tudjon nemet mondani. A vonzónak tűnő ajánlatok mögött több óra kemény munka rejtőzik, de a nap Önnek is csak 24 órából áll. El kell fogadnia, hogy nem tud mindenkinek megfelelni, minden felkérésre igent mondani, különösen, hogy vannak saját feladatai is. Ne akkor legyen elégedett, ha a környezetében élők azok, hanem ha elmondhatja magáról, mindent megtett, amire képes volt.

Olyan tervei vannak, amely mellé szívesen sorakoznának fel a környezetéből élők közül is. Ossza meg velük az elképzeléseit, így gyorsabban haladhat és megkönnyíti a helyzetét. A siker is jobban ízlik, ha közösen érik el, ettől még az Ön érdemei nem lesznek kisebbek. Tartsa magánál azonban az irányítást, hiszen Ön látja előre a buktatókat és készült fel az akadályokra. Vallja csak be legalább magának, hogy élvezte a csapatmunkát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehezen képes továbblépni, úgy érzi, nem időre, hanem egy beszélgetésre lenne inkább szükség. Ne csodálkozzon, ha a másik fél elzárkózik ez elől, de ha lassan és finoman közelíti meg a témát, bízhat benne, hogy végül mégis képesek lesznek tisztázni a nézeteltérést. Kényes kérdéseket kell feszegetni, ezért nem is reménykedhet abban, hogy ezt gyorsan meg tudják oldani, a türelem és a nyitottság lesz a kulcs.

Ne engedje eluralkodni magán a feszültséget, úgy ugyanis egyre messzebb kerül a megoldástól. Most a gyorsaságnak kiemelt szerepe lehet, de csak akkor tud hideg fejjel gondolkodni, ha próbál egyúttal nyugodt is maradni. Vegye számba a választási lehetőségeket és ezek következményeit, ez alapján el fogja tudni dönteni, merre induljanak, Ön lesz, akit követnek, így nem veszítheti el a józan eszét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



