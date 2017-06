Napi horoszkóp - 2017. június 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nincsenek nagy tervek, most annak is tud örülni, ha egyik lépés után jön a következő. Kimerült és türelmetlen. Szeretne visszavonulni a saját gondolatai közé, de a kötelezettségei ezt nem teszik lehetővé. Próbáljon meg a feladatokra összpontosítani, így gyorsabban végezhet. Ha máskor nem is, az esti órákban már csak önmagára figyeljen, mondjon nemet minden olyan kérésre, ami miatt ez elmaradna, mert szüksége van a csendes merengésre.

Ha valóban szeretne értelmet adni az elmúlt napok eseményeinek, akkor áldozzon időt arra, hogy átgondolja, hol is hibázott. Nem hiheti azt, hogy mindenki más okolható a kudarcokért, csak éppen Ön nem. Bár valóban első pillantásra úgy tűnik, mindent megtett a siker érdekében, de ha a mélyebben is beleássa magát a témába, fel fogja ismerni azokat a lépéseket, melyeket el kellett volna kerülnie.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A kérdéseire vannak válaszok, csak a megfelelő helyen kell feltennie. Ne kapkodjon, válassza ki azokat az embereket, akik valóban rendelkeznek tudással, tapasztalattal az adott témában. Az idő nem sürgeti, így inkább haladjon lassan, de célirányosan, minthogy rossz tanácsokat kapjon. Pontosan tudja Ön is, hogy kik azok, aki szívesen néznék végig a bukását, őket kerülje el most messzire, mert bizonytalan területen jár.

A döntés nem is annyira a téma miatt nehéz, mint inkább azért, mert választania kell a józanész és az érzelmei között. Két ellentétes irányba vezetnék és még Ön sem tudja, melyik eredménnyel lenne elégedettebb. Márpedig csak Önre várnak, így ki kell mondania, amit gondol. Hallgasson a megérzéseire, így talán képes lesz kiállni saját magáért, amikor kereszttűzbe kerül. De ne várjon másra, csak magára számíthat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne csak mindig a feladatok lebegjenek a szeme előtt, vegye észre z Önt körülvevő apró szépségeket is. Kimerülten ébredt, ezért iktasson be napközben rövidebb szüneteket, amikor kiszellőztetheti a fejét és átmenetileg elengedi a problémákat. Bármerre is jár, mindenhol lehet találni egy kis kedvességet, arcra mosolyt csaló jelenséget. Járjon nyitott szemmel és adja át magát ezeknek, ha csak pár percre is, de ünneplőbe öltözik a szíve.

Nehéz választás elé állítják. Nem véletlenül történik azonban ez, készen áll arra, hogy megtalálja a helyes válaszokat. Ehhez azonban félre kell vonulnia és kizárni a külvilágból érkező zavaró zajokat. Tudja le a kötelezettségeit, hogy utána már csak magára kelljen figyelnie. Ne legyen türelmetlen, alaposan gondoljon át minden lehetőséget, vegye figyelembe a következményeket, hiszen ha elindul, nem lesz visszaút.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha nem egedül szeretne elindulni, keressen olyan pontokat, melyekkel a környezetében élőket is képe lesz mozgósítani. Az út hosszú és bár a cél valóban csak Önnek fontos, de menet közben lesznek olyan részeredmények, melyek viszont mások számára is vonzó lehet. A segítséget felajánlókat partnernek tekintse, ne akarja kihasználni őket. Így akár egy hosszabb távú együttműködés alapjait is lerakhatják.

Ne csak az előnyöket vegye észre, hiszen Ön is tudja, hogy buktatók nélkül nem lehet eredményeket elérni. Készüljön fel a nehézségekre is, így nem érhetik meglepetések. Most ugyanis a váratlan akadályok meghátrálásra kényszerítenék, ezért jobb, ha előre gondolkodik, mint az adott pillanatban kapkodna. Legyen türelmes, ha lassabban is, de halad előre. Harcokkal teli nap, de a végén eléri a célját és ez ad erőt Önnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem lesz egyszerű érvényt szerezni az elképzeléseinek, de Ön nem is adja fel olyan könnyen. Erre is csak úgy tekint, mint próbatétel, hogy valóban olyan fontosak a céljai, amennyire azt a tervezéskor gondolta. Sikeresen veszi már az induláskor az akadályt, nem hátrál meg ég akkor sem, ha a környezetében élők közül a kétkedők a hangosabbak. Megtalálja ugyanis azokat az embereket, akik hisznek Önben és az ügy sikerében.

Ha nem szeretné valóban kitárni a szívét, e is menjen bele az ilyen jellegű beszélgetésekbe. Ne pazarolja se a saját, se mások idejét azzal, hogy folyamatosan építgeti azt a falat, ami pár pillanatra leomlik. Vágyna ugyanis arra, hogy megnyíljon, de az utolsó pillanatban megretten saját magától. Döntsön és maradjon vagy távozzon, de adja meg a tiszteletet a másik félnek és magának is azzal, hogy nem játszik az érzelmekkel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha már eldöntötte, ne sokáig habozzon, induljon el. Bár még vannak kételyei, de ezeket nem tudja eloszlatni azzal, ha csak tervezget. Menet közben azonban a lendülete a segítségére lesz és az akadályokat képes lesz leküzdeni, ha hisz önmagában. Ne feledje, a céljaiért elsősorban Önnek kell megharcolni, nem várhat el másoktól áldozatot, ha közben azt látják, az Ön számára nem is annyira fontos az a bizonyos ügy.

Ha már sikerült kipihennie magát, használja ezt ki és foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, melyek a fiók mélyén lapulnak. Nem szívesen teszi, ezért is halogatta, de most van elég lendülete, hogy megküzdjön a nehézségekkel. Közben ne feledkezzen meg az aktuális kérdésekről sem, hiszen várják ezeket az eredményeket is. Képes azonban több fronton is helytállni, csak hinnie kell saját magában.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



