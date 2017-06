Napi horoszkóp - 2017. június 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Csak a holtponton kell átlendülnie, utána már képes lesz megbirkózni a feladataival. Addig azonban kemény csaták várnak Önre, nehezen tudja magát meggyőzni arról, hogy képes a folytatásra. Ne meneküljön el azonban a felelősség elől, hiszen talán éppen ez lesz az, ami támaszt adhat. Ha látja, hogy hisznek Önben, az önbizalma is helyreáll, szeretne ugyanis az elvárásoknak megfelelni, nem csalódást okozni.

A harag elhomályosítja a látását. Próbáljon megnyugodni a hallottak után és csak ezután a folytatáson gondolkodni. A hirtelen ötletek ugyanis csak átmeneti megoldásokat jelentenek, hosszabb távon még távolabb kerül a kitűzött céloktól. Érthető, hogy átmenetileg a feladás is megfordul a fejében. Nem szabad azonban megfeledkeznie arról a munkáról, amit eddig befektetett a siker érdekében ez semmissé válna pillanatok alatt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem csak azok a feladatok kerülnek a kezébe, melyek azonnali megoldást igényelnek, de most a fiók mélyéről előveszi az eddig halogatott ügyeket is. Elérkezettnek látja az időt, hogy megszabaduljon azoktól a terhektől, melyek visszahúzták, lassították az előrehaladását. Tele van lendülettel, így könnyedén veszi az akadályokat, melyek eddig leküzdhetetlennek tűntek. Elég egy kis akarat és a célok, hogy képes legyen megbirkózni azokkal.

Nem szívesen ragadná magához a kezdeményezést, ezért igyekszik inkább beállni a sorba. Próbáljon meg észrevétlen maradni, bár ez nehezére esik. Látja ugyanis, hogy nem a helyes úton indulnak el, de ha ezt szóvá tenné, felhívná magára a figyelmet. Ha most hallgat, a későbbiekben sem kérheti számon a környezetében élőket az eredmények elmaradása miatt. A választásának következményeit vállalnia kell.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha nem sikerül elsőre, próbálja meg újra egy más módszerrel. Nem szabad feladni az álmait csak azért, mert olyan akadályok is felbukkantak, melyekre nem volt felkészülve. Az is lehet, ha egy másik utat választ, nem is kell számolnia azokkal. Bízzon magában és az elszántságában, hiszen már annyiszor bebizonyította, hogy az elhatározásait képes megvalósítani. Most sincs z másként, csak esetleg kicsit nagyobb küzdelem árán.

Ha enged a csábításnak, a kötelezettségeit nem tudja határidőben teljesíteni. Mérlegeljen, vajon az új kihívások valóban lehetnek annyira fontosak, hogy a szavahihetőségét kockára tegye. Bár valóban szép célokat tűzhetne ki maga elé, de nem tudna örülni a sikernek, hiszen elveszítené azokat az embereket, akik sokat jelentenek Önnek. Tegye félre most a kalandvágyát, a lehetőség kapuja később is meg fog nyílni Ön előtt.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne veszélyeztesse az eddig elért eredményeket azzal, hogy most mindent félretéve elindul egy új úton. Először zárja le a folyamatban lévő ügyeit, csak utána tűzzön ki maga elé olyan célokat, melyek teljes embert igényelnek. Jelenleg még több kérdést le kell zárnia ahhoz, minden figyelmét az új feladatoknak szentelje. Bár hiányoznak a kalandok, most még nincs itt az ideje annak, hogy engedjen a vágyainak.

Ne azokat hibáztassa, akik most is kitartanak Ön mellett, hiszen éppen ők azok, akik próbálták figyelmeztetni. Bár egyszerű levezetni a feszültséget úgy, hogy nem keresi a kudarc valódi okait, azonban ez nem jelenti a valódi megoldást. Márpedig csak úgy tud majd továbblépni, ha levonja a tanulságot és elfogadja azt is, ha Ön az oka az eredmények elmaradásának. Maradjon higgadt és megfontolt, csak így tud gondolkodni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elérkezettnek látja az időt arra, hogy az új céljait helyezze előtérbe és ne a külső elvárásoknak akarjon megfelelni. Komoly csaták várnak Önre emiatt, így mindenképpen törekedjen arra, hogy ne legyenek támadási felületek. Minden folyamatban lévő ügyet zárjon le, hiszen így tiszta lelkiismerettel indulhat el. A kezdeti lépések még nem kidolgozottak, de a lelkesedése és a türelme átsegíti a nehéz akadályokon.

Még nem indulhat el a saját útján, ahhoz először le kell zárnia a múltat. Ön is érzi azonban, hogy ez az egy helyben topogás lassan felemészti, ezért mindenképpen tenni akar valamit. Az előkészületek terén vannak még elmaradásai, pótolja azokat. Legyen még türelemmel, ha most állna elő ugyanis az ötletével, azzal a környezetében élőkben mély sebeket ejthet, ezt azonban szeretné mindenképpen elkerülni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tele van lendülettel, használja ezt ki. Vegye kézbe azokat az ügyeket, melyeket eddig halogatott, mert úgy érezte, meghaladják a képességeit. Bár az adott kérdésben most sincs túl sok tapasztalata, de kitartással és türelemmel a végére járhat. Nincs ugyanis másra szükség, mint időre és elszántságra, ez pedig megvan Önben, ha látja, hogy érdemes harcolnia. Használja ki ezt a napot arra, hogy ezeket a feladatokat elvégzi.

Ha valóban elérkezettnek látja az időt, lépjen tovább. De akkor ne sokáig gondolkodjon, mert csak ismét elbizonytalanodik. Nehéz a döntés, ezért sem indult még el. Fejében azonban már régen összeállt a kép, pontosan tudja, miért van szüksége a változtatásra és azzal is tisztában van, hogy csak ez az egy lehetőség nyitott Ön előtt annak érdekében, hogy talpon maradjon. Egyszer kell csak kimondania, legyen ehhez elég erős.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



