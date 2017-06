Napi horoszkóp - 2017. június 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.21

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár fejben már összeállt a kép, mégsem mer elindulni. Úgy érzi, túl nagy kockázatot kell vállalnia a célok érdekében. Fel kell adnia például bizonyos korábban elért eredményeket, hiszen ez egy teljesen új terület, ahol ezeknek már nem lesz jelentősége. Ne sajnáljon elveszíteni valamit, ha utána még nagyobb előnyökhöz juthat úgy, hogy emiatt az igazán fontosat, a kapcsolatait nem is kell beáldoznia.

Amíg a környezetében élők nem adják fel, addig Ön sem teheti. Bár már nem hisz a sikerben, úgy gondolja, ez egy zsákutca, de mások lelkesedését nem szeretné lerombolni. Próbálja őket észrevétlenül úgy terelgetni, hogy mégis haladjanak előre. A diplomáciai képességének köszönhetően képes erre, hiszen nem ragadja magához az irányítást, csak a háttérből oszt tanácsokat, mindenkivel megtalálva a megfelelő hangot.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Megvan Önben az az erő, ami szükséges lehet az akadályok leküzdéséhez. Bár érzi, hogy ez most nem csak egy kalandokkal teli út lesz, de számos meglepetést is tartogat, de a céljai érdekében mer kockáztatni. E nélkül ugyanis nincsenek eredmények, ezt már korábban megtapasztalta. Ezen a területen csak akkor lehet előrelépni, ha hajlandó tanulni és folyamatosan fejlődni, ehhez azonban áldozatokat is hoznia kell.

Amíg nem találja meg a probléma gyökerét, nem lesz rá megoldás sem. Csak a felszínt kapargatva ugyan enyhítheti a helyzetet, látszólag nyugalmat teremthet, de a mélyben továbbra is forrni fognak az indulatok. Éppen ezért fel kell vállalnia azt a kényelmetlen szerepet, hogy kérdez, és ha nem kap választ, akkor nem adja fel és másképp fogalmazva újra megteszi. Ha sikerül szóra bírni az érintetteket, már egyenes az út a célig.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Még azelőtt lépjen, hogy az indulatai felszínre törnek. Keressen olyan tevékenységeket, melyek segítenek levezetni a feszültséget. Tele van kétségekkel, szüksége lenne a sikerekre és külső megerősítésre. Ezt pedig akkor kapja meg, ha eredményeket tud felmutatni. Szívesen teszi próbára a tudását, de hiányzik Önből a türelem és a kitartás, amely nélkül azonban nem reménykedhet abban, hogy képes lesz a helyes úton maradni.

Bár az első benyomás valóban fontos, csak ez alapján nem ítélkezhet. Adjon esélyt a másik félnek, hogy kifejthesse az álláspontját, csak azért ne utasítsa el, mert a kezdeti lépések nem voltak meggyőzőek. Az ötlet ugyanis valóban izgalmas, csak talán nem sikerült megfelelően szavakba önteni. Ön is tudja, hogy nem mindig egyszerű megosztani másokkal a gondolatait úgy, hogy azt úgy is értsék, ahogyan azt szeretné.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha fontosak a céljai, vegye kézbe Ön az ügyet. Ne várjon másokra, szavakkal nem sikerült maga mellé állítani a környezetében élőket. Lépjen a tettek mezejére és mutassa meg, hogy eltökélt az ügy érdekében. Ha látják Önön ezt a határozottságot, már elgondolkodnak azon, valóban érdemes Önnel tartani, hiszen a kitartása mindig meghozza a gyümölcsét, a sikerben pedig mindenki szeret fürdőzni.

Ha nem tudja, hol az igazság, inkább meneküljön. A szembenálló felek fontosak az Ön számára, nem érdemes a kapcsolatát kockára tenni csak azért, mert szeretné kibékíteni őket. Ha ugyanis nem szolgál mindenki számára elfogadható megoldással, valaki sérülni fog. Ezt csak akkor kerülhetné el, ha pontosan látná maga előtt azt az utat, amely a megoldáshoz vezet, ez egyelőre azonban Ön előtt is rejtve van.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A környezetében élők tükröt tartanak Ön elé és nem tetszik Önnek, amit lát benne. Emiatt azonban ne őket okolja, hanem gondolkodjon el. A feszültség annak köszönhető, hogy Önben dúlnak az indulatok. Ha nem találja a közös hangot a másik féllel, az csak azért lehet, mert türelmetlen és figyelmetlen. Amint képes ezeket elfogadni és változtatni, már a kép is sokkal árnyaltabb lesz és így elindulhat a megfelelő úton.

Ne mások miatt, saját magáért kell harcolnia. Amíg a külső elvárásoknak akar megfelelni, hamar feladja vagy keresi a kerülőutakat. De ha belső elhatározás vezérli, akkor a célokat tartja szem előtt és máris megérti, minden egyes csata, amit meg kell vívnia, csakis Önt szolgálja. Akkor tud a kudarcokból is tanulni, ha megérti, ez az Ön választása, így okkal történik, ami megfejtve már az előnyére fordíthat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Figyeljen azokra a folyamatokra, amik Ön körül zajlanak, mert talán ott találja meg a válaszokat a kérdéseire. Sokat kell még tanulnia és bár a saját hibákból lehet a leghatékonyabban, mégis érdemes a másokéból is építkezni. Vegye észre Ön azokat a jeleket, amelyek felett az érintett átsiklik, figyelmeztesse, de ha nem hallgat Önre, még ne fordítson neki hátat. Így láthatja majd a következményeket is.

Ne keresse a kihívásokat, egyelőre birkózzon meg azokkal, amelyek az útját keresztezik. Bár ezek könnyedén mennek, mégsem érdemes az energiáit most olyan kérdésekre fordítani, melyek jelenleg még nem az Ön céljait szolgálják. Haladjon inkább tovább abba az irányba, amelybe elindult, itt is számítania kell ugyanis kellemetlen meglepetésekre. Ez próbára teszi a kitartását, de ha hisz magában, képes lesz megfelelni az elvárásoknak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



