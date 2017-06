Napi horoszkóp - 2017. június 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Most nem segítenek a hagyományos módszerek, egy olyan megoldással kell előállnia, ami még az Ön számára is tartogat meglepetéseket. Éppen ezért különösen fontos, hogy kizárja a zavaró tényezőket és csak az adott problémára összpontosítson. Zárja le a folyamatban lévő ügyeit, mielőtt elindul az új úton, így képes lesz határozottan menetelni a célig még akkor is, ha az akadályok ismeretlenek, és első ránézésre leküzdhetetlennek tűnnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kalandozni vágyik, letérni a megszokott útról. Nem szabad azonban vakmerőnek lenni, látnia kell maga előtt a megoldásokat is. Nehezen dolgozná fel ugyanis a kudarcokat, eredményeket szeretne felmutatni. A külső elismerés hiányzik ugyanis Önnek ahhoz, hogy elhiggye, minden rendben van Ön körül és nem hiányzik semmi. Pedig erre így nem szerezhet bizonyosságot, hiszen ennek az érzésnek belülről kell fakadnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem lesz egyszerű az úton maradni, de kitart, mert fontosnak tartja a céljait. Olyan akadályok várnak Önre, melyekre ugyan számított, de mégis bízott abban, hogy elkerülheti. Ha már így alakult, ne bosszankodjon, mert azzal csak az idejét vesztegeti, fogadja el, hogy most ezzel meg kell küzdenie, de ezáltal lesz még erősebb és elszántabb. Tapasztalatokat gyűjthet, melyek nem csak ezen ügy kapcsán lesznek a segítségére, de a későbbiekben is hasznosíthatja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szívesen vonul félre, örül annak, hogy most a környezetében élők jobban vágynak a középpontban lenni, így nem is próbálják Önt az előtérbe tolni. Olyan feladatokat tervezett be ugyanis, melyek komoly összpontosítást igényelnek és egyszerűbb elmerülni a gondolataiban, ha nem zavarják meg folyamatosan kérésekkel, kérdésekkel. Végre elégedett a helyzetével és így még nagyobb lendülettel haladhat előre a céljai felé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne várjon tovább, lépnie kell. Eddig abban bízott, jön majd valaki, aki megmutatja a helyes utat. Az idő telik, de nem történik érdemi haladás az ügyben, így Önnek kell kézbe venni. Tudja, hogy ez kellemetlen döntésekkel jár, ezért is bízott abban, nem Ön lesz az, aki előáll a megoldással. Ha már tényleg nem menekülhet tovább, legyen határozott és elszánt, hogy a környezetében élők számár is egyértelmű legyen, ki irányít.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár vannak tervei erre a napra, ne bánja, ha eltérítik. Nem merne egyedül ugyanis olyan úton elindulni, ami ismeretlen akadályokkal terhelt, de ha már mások is ezt javasolják, felbátorodik. Bár a rögtönzést többnyire igyekszik elkerülni, most mégis élvezi, hogy nem látja maga előtt a követező lépéseket és mindig az adott pillanat kihívásának kell megfelelnie. Fárasztó, mégis élvezetes kalandokban lesz része.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tegyen a sikerérdekében, ne csak várja a csodát. Elhatározás kérdése, hiszen megvan Önben az elszántság és a határozottság, csak elindulni nehéz. De amint megteszi az első lépést, már szinte várja is az akadályokat, hiszen azt is tudja, hogy az eredmények nem hullik az ölébe, azért meg kell dolgoznia. Egy jó ötlet kell csak annak érdekében, hogy kijelölhesse a helyes irányt, utána már szinte megállíthatatlanul halad előre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár úgy érzi, ez nem az Ön napja lesz, mégse adja fel az első akadályok láttán. Addig is, míg ismét önmagára talál, keressen egyszerűbb feladatokat és olyan akadályokat, melyekkel már korábban is találkozott. Ha a rutinja átsegíti a nehézségeken, jönnek az eredmények, lassan visszanyeri a hitét is és képes lesz már az összetettebb kérdésekkel is foglalkozni. Fontos, hogy a gondolatai is a siker irányába mutassanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen tud önfegyelmet gyakorolni és az indulatainak parancsolni. Márpedig a kérdést csak akkor tisztázhatják, ha végig nyugodt marad. Gondolja át, mit is szeretne elérni és legyenek érvei emellett. Nem a másik fél érzelmeire kell hatnia, hanem meggyőzni arról, az a helyes út, amit Ön eltervezett. Legyen határozott és elszánt, de ugyanakkor nyitott, hogy befogadja az Öntől eltérő véleményeket is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Induljon el bátran az úton, amit kitűzött maga elé. Bár vannak még kétségei, hogy valóban felkészült, de a lehetőség most adott. Ha megvan Önben az elszántság, akkor nem okozhatnak problémát az akadályok. Lehet, hogy lassításra késztetik, de képes lesz megbirkózni azokkal, hiszen ha valamit szeretne elérni, nem ismer lehetetlent. Most sem lesz ez másképp, így bár érthető, hogy habozik, de bízzon a képességeiben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Magabiztos, ennek köszönheti, hogy képes a véleményét szavakba foglalni és azt meg is védeni. Ne legyen azonban heves, ha nézeteltérése támad, őrizze meg a hideg fejét. Éppen ez a kimért stílus, a tények ismerete hozhatja meg a szükséges eredményeket. Még a kétkedőket is maga mellé állíthatja azzal, ha nem erőszakos, de határozottan halad a saját útján. A legnagyobb meggyőzőerő éppen a magabiztossága.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen határozott, de mégis nyitott a környezetében élők felé. Bár a terveit alaposan átgondolt, érdemes meghallgatni a tanácsokat, melyeket a tapasztaltabbak osztanak meg Önnel. Bár nem feltétlenül ért mindennel egyet, de ötleteket meríthet a hallottakból. Sosem késő módosítani az elképzelésein. Különösen akkor, ha Ön is érzi, hogy ezzel gyorsabban és egyszerűbben érhet célba és még tanulhat is az út során.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp