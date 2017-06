Napi horoszkóp - 2017. június 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Helyezze a hangsúlyt a szellemi felfrissülésre ezen a napon. Elsősorban le kell zárnia gondolatban is a múlt eseményeit, amelyek eddig visszahúzták. El kell engednie ezeket, hiszen már nem építkezhet belőlük tovább. Levonta már a tanulságokat, de valamiért képtelen volt még megszabadulni tőlük, úgy érezte, van még valami oka annak, hogy át kellett élnie. Szánja ezeket az órákat arra, hogy meggyőzi magát, tényleg elmúltak.

Lassan képes lesz feledni a csalódásokat és újra nyitni az emberek felé. Bár még állnak a falak, amelyeket maga köré húzott, de már vannak rajta ajtók. Ne zárkózzon be a négy fal közé, keressen olyan programokat, ahol nagyobb társaságban töltheti az időt. Talán akad olyan a résztvevők között, akiket már beenged, és így új barátság kezdődhet. Nem kell azonnal a bizalmába fogadni, de az esélyt adja meg, hogy ez a későbbiekben megtörténhet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Merjen elindulni, még ha most egyedül is van. Amikor szüksége lesz, meg fog érkezni a segítség. Olyan hévvel veti bele magát a tennivalókba, amivel kedvet csinál a szeretteinek is ahhoz, csatlakozzanak Önhöz. A közös munka csak közelebb hozza egymáshoz a családot és nem csak a feladatokkal végeznek, de ismét tudnak őszintén beszélni a problémákról is. Ezek eddig is okoztak némi feszültséget, de kerülték a témát.

Ne feszegesse a határait ezen a napon, mert csak kudarcok érnék. Maradjon olyan területen, ahol a rutinja segítheti Önt a felmerülő problémák megoldásában. Az új kihívások most túl nagy megterhelést jelentenének és a legváratlanabb pillanatban meghátrálásra kényszerülne. Kerülje ezért az olyan helyzeteket, amelyek nem átláthatóak, számítania kellene olyan akadályokra, melyek meghaladnák a képességeit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Első helyen a saját igényei legyenek, csak utána gondoljon arra, hogy igent mond bármilyen megkeresésre is. Természetesen, ha a kettőt össze tudja egyeztetni, az elégedettséggel töltheti el, hiszen így nem kell nemet mondania. Z utóbbi időben azonban már szinte kihasználták a jóindulatát, elérkezett hát az a pillanat, amikor a sarkára kell állnia, még ha emiatt veszít is a népszerűségéből. Akiknek jelent valamit, tudomásul veszik, ha pedig emiatt valaki elmarad Ön mellől, az hosszú távon egyébként sem működött volna.

A türelem és a megértés segíthetik Önt abban, hogy az otthon békéjét helyreállítsák. Az álláspontok ugyan távol állnak egymástól, de képes megtalálni azt az utat, amely végül elvezet a közös nevezőhöz. Ha ezt megtalálják, már könnyedén haladnak tovább és mosolyogva gondolnak vissza arra, honnan is indultak. Hiszen nem is volt az az árok olyan mély, csak nem akarták a hidat felépíteni maguk között

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyenek céljai erre a napra, mert azok nélkül hamar elmerülne az önsajnálatba. Nem úgy alakultak a folyamatok, ahogyan elképzelte, emiatt elkeseredett. Most érez magában azonban erőt ahhoz, hogy talpra álljon, de szüksége lesz a sikerekre. Bár most sem halad minden gördülékenyen, de látja a célokat és ez hajtja előre. Apró lépések, mindig csak ennyit akarjon megtenni, így nem érhetik csalódások.

Amikor ilyen remek a hangulata, ne vonuljon félre. Végre a szerettei is eltölthetnek Önnel egy olyan napot, amikor nem csak a problémák járnak a fejében és azt hallgatják, mennyire elégedetlen. Képes felülemelkedni a gondokon és meglátni az élet napos oldalát. Ön is tudja, hogy ez nem a valódi megoldás, de mégis kikapcsolódik, lazít a fegyelmen. Szüksége volt már ezekre az önfeledt órákra, utólag se legyen lelkiismeret-furdalása.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem csak az elért eredmények tehetik emlékezetessé a napot. Ha most csak egyszerűen a szerettei körében tölti az órákat, igyekeznek közös programokat szervezni és ott jól érzi magát, számos olyan élménnyel gazdagodhat, melyekre öröm lesz visszagondolni a szürke hétköznapokon. Ha egyúttal az Önök között lappangó feszültséget is sikerül elsimítani, végképp semmi oka nem lehet a panaszra.

Ne terhelje túl magát, csak annyi feladattal foglalkozzon, melyek nem okoznak nehézséget, nem kell bosszankodnia az esetleges kudarc miatt. Egyszerűen igyekezzen jól érezni magát, nem pedig a sikereket hajszolni. Ha valamit félbehagy, mert túl nagy falatnak bizonyulna, még nem jelenti azt, hogy alkalmatlan lenne minden másra is. Ilyenkor bátran lépjen tovább, most ne akarjon nem is létező elvárásoknak megfelelni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha másnak nem is, magának ismerje be, hogy elfáradt. Az utóbbi napokban annyi mindenkinek igyekezett megfelelni, hogy már végképp semmi erőt nem érez magában. Nem kell megindokolnia, ha egyszerűen félrevonul és csak olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek kedvesek az Ön számára, kikapcsolják, ellazítják. Egyszerűen csak élvezze ezeket az órákat, hagyja maga mögött a problémákat és ne gondolkodjon túl sokat.

Bármilyen nehéz is, talpon kell maradnia. Számítanak Önre abban, hogy megoldással áll elő. Bár Önt is megviselték az események, de a tapasztalatai felbecsülhetetlenek jelen helyzetben. Bár nehezen fogadják az ötleteit, követik, hiszen bíznak Önben. Mindig járjon egy lépéssel előrébb gondolatban, hogy a lendületük ne törjön meg, így végül már ez viszi előre Önöket az úton, hogy aztán a célig meg se álljanak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



