Napi horoszkóp - 2017. június 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kapaszkodóra van szüksége, mert nem látja maga előtt az utat. Legyenek könnyen megvalósítható céljai, az eredményekért ne kelljen komolyabb akadályokkal megküzdeni, azok ugyanis feladásra kényszerítenék. Ha felér egy pontra, álljon meg egy kicsit és élvezze. Bár nem halad gyors sebességgel, mégsem mondhatják, hogy csak ül, és nem tesz semmit. Most csak a saját elvárásainak kell megfelelnie, ne a külső megerősítésre várjon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A feszültség kézzel tapintható. Mégsem szívesen foglalkozik azzal, hogy megteremtse a békét, inkább a feladataira összpontosít. Egyedül kell végigjárnia az útját, hiszen mindenki a saját problémáját tekinti megoldandónak, csak elhaladnak egymás mellett. Összpontosítson a munkájára, mert bár az akadályok nem lennének leküzdhetetlenek, de ha közben a külvilág folyamatosan hátráltatja, komoly megterhelést jelentenek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csak annyi energiát fektessen az irányítás megtartásába, amivel nem veszélyezteti a céljait. Ha nem talál maga mellé embereket, inkább járja egyedül az útját. Fontos, hogy ki tudja zárni a zavaró tényezőket, különben nem kerülheti el a hibázást. Arra azonban nincs idő, hogy egy kérdést többször is kézbe vegyen, ha már foglalkozik azzal, igyekezzen lezárni, elintézni úgy, hogy továbbléphessen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen mond nemet, de be kell látnia, nem tud mindenki elvárásainak megfelelni és közben a saját kötelezettségeit is elvégezni. Meg kell találni azt az arany középutat, amikor az Önnek fontos embereket nem bántja meg, de nem is válik szava hihetetlenné, mert nem tartja az ígéreteit. Vannak olyan feladatok, amelyek összevonhatóak, ha ezt felismeri, könnyebben szervezheti meg a folyamatokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amíg nem találja meg a probléma forrását, csak a tüneteket enyhítheti. Próbál nyugalmat erőszakolni magára, miközben belülről mardossa a feszültség. Ha nem változtathatja meg a napirendjét, igyekezzen a kötelezettségeket mihamarabb letudni, hogy utána félrevonulhasson a gondolataival. Elemeznie kell az elmúlt napok eseményeit, így kaphat választ arra a kérdésre, miért is van Önben ennyi kétely és indulat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Először a félbehagyott feladataival foglalkozzon, csak utána keressen új kihívásokat. Tele van energiával, így nem is kell attól tartania, hogy ne tartana ki a lendülete addig, míg végre a szívéhez közelálló kérdéseket vehetné kézbe. De csak akkor tudja azt majd minden figyelmével elvégezni, ha nem nyomasztják a megkezdett kötelezettségei, amelyeknél ráadásul már várják az eredményeket is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha nem hallgat a tanácsokra, ne csodálkozzon, hogy magára maradt. Nem a céljait kérdőjelezték meg, hanem a választott utat. Figyelmeztették, hogy bizonyos akadályokkal nem számolt, így érdemes lenne ezt átgondolnia. Amíg el nem érkezik odáig, még teljes lendülettel halad előre, de végül kénytelen lassítani. Ha beismeri, hogy hibázott, még kaphat segítséget, de türelmesebbnek kell lennie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne nagy szavakkal akarjon bizonyítani, a tetteivel mutassa ki, hogy valóban képes azonosulni a célokkal és ezért áldozatot hozni. Olyan emberek kértek segítséget Öntől, akik egykoron nem hagyták cserben. Nem várnak viszonzást, de most ők szorulnak arra, hogy valaki átlendítse a holtponton az ügyet. A tanácsait megfogadva ugyan ez bekövetkezhet, de ég inkább akkor tehet értük, ha beáll a sorba közéjük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Most még ugyan nem foglalkozhat a tervekkel, hiszen számos kötelezettségét kell még ahhoz lezárnia, de álmodozni szabad. Persze arra ügyeljen, hogy ez ne menjen a munkája rovására. Amikor épp dolgozik, összpontosítson, de iktasson be szüneteket, ilyenkor bátran szabadjára engedheti a fantáziáját. A jó ötleteket érdemes papírra is vetni, nehogy feledésbe merüljenek. A hétvégén még adjon időt magának a töltekezésre, ne kapkodja el a kezdést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezére esik dönteni, ezért inkább vonuljon félre, hogy csak a saját feladataira kelljen figyelnie, mások helyett ne kelljen válaszokat keresni. Ha itt nem várják nehezebb kihívások, a könnyebb akadályokkal képes megbirkózni. Nincsenek válaszutak, hiszen már korábban kijelölte az irányt, csak azt kell követnie. Amíg nem kap újabb felkérést, képes lesz a várt eredményeket elérni és így lassan ismét önmagára találhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár nehéz Önt kihozni a sodrából, ha valakinek ez mégis sikerül, készülnie kell egy hosszabb mosolyszünetre. Egy apró nézeteltérés végül heves vitává fajul és emiatt ismét átmenetileg elveszít egy olyan embert, aki sokat jelent Önnek. Próbálja meggyőzni magát, hogy nem érdemes a haragot tartani, de képtelen olyan gyorsan továbblépni az elhangzottak felett, hogy azonnal megbocsájtson. Ne is siettesse a folyamatot, a tüskét ki kell húzni a szívéből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amikor a helyzet feszülté válik, inkább meneküljön. Hamar elszabadulnak ugyanis az indulatok és Ön sem tudna parancsolni magának. A kérdés azonban rendkívül kényes, így nem is oldható meg heves szócsatákat vívva. Engedje, hogy mindenki elmondja a magáét és Ön csak utána álljon elő a javaslatával. Tegye ezt higgadtan és türelemmel, a kezébe kerül ezáltal az irányítás és végül sikerül a kedélyeket lecsillapítania.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp